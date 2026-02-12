user icon
Red Bull lijkt problemen te hebben opgelost: Hadjar klokt ronde na ronde

Red Bull lijkt problemen te hebben opgelost: Hadjar klokt ronde na ronde

Red Bull Racing kende een valse start van de tweede testdag in Bahrein. De renstal van Max Verstappen en Isack Hadjar merkte afgelopen nacht hydraulische problemen op in de RB22, waardoor de Fransman vanochtend niet het circuit op kon. Inmiddels lijken de problemen verholpen en zet Hadjar de ene na de andere ronde neer. 

Verstappen kende een uitmuntende eerste testdag deze week in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen moest even afwachten of de motor - die zijn team voor het eerst bouwde in samenwerking met Ford - wel zou gaan werken, maar alles liep vervolgens plan en misschien zelfs wel beter. De Nederlander zette maar liefst 135 ronden neer en kwam niet tot nauwelijks in de problemen. Hiermee zorgde hij en Red Bull voor een statement naar de rest van de paddock, dat toch vol ongeloof reageerde. 

Problemen bij Red Bull 

Maar in de nacht van de woensdag op donderdag, kwam Red Bull achter de eerste echte 'kinderziektes' van de RB22. De gloednieuwe bak kampte met een hydraulisch lek, die de volgende dag bestemd zou zijn voor Hadjar. De Fransman - die nog niet in actie was gekomen in Bahrein - moest hierdoor de hele ochtend toekijken. 

Slechts één minuut voor de finishvlag van de ochtend, kwam Hadjar toch nog naar buiten. Waarom Red Bull dat precies deed is niet duidelijk, maar zodoende kon hij nog een installatierondje maken. 

Hadjar herpakt zich 

Maar in de middag lijkt Red Bull de problemen te hebben opgelost. Hadjar is naar buiten gekomen en is tot zover nog niet tegen de nodige mankementen aangelopen. Daarbij zijn we bijna twee uur onderweg en heeft de Fransman - om en nabij - 60 ronden weten neer te zetten. Voor de nieuwe teamgenoot van Verstappen - die tijdens de shakedown in Barcelona nog een crash veroorzaakte - een opsteker. 

Red Bull is momenteel het gespreksonderwerp in de paddock. Na de shakedown in Barcelona leek het er sterk op dat Mercedes de beste auto en motor gebouwd zou hebben, maar die mening lijkt 180 graden te zijn gedraaid. Bovendien moet de Duitse fabrikant iets in de motor aanpassen, wat George Russell en Andrea Kimi Antonelli in het nadeel kan zetten.

Reacties (3)

  • shakedown

    Posts: 1.647

    Norris, Hadjar, LeClerc en Lindblad lijken nu log runs te doen.

    Hadjar 1:39,6 (H12)
    Norris 1:39,4 (H9)
    Leclerc 1:40,5 (S12)
    Lindblad 1:40,4 (H6)

    ben echt benieuwd hoe dit straks in de eerste races uit gaat pakken.

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 16:08
  • Larry Perkins

    Posts: 62.939

    Haal 'm nu dan maar weer naar binnen, je moet de kat niet op het spek binden, en nou is de auto nog oké voor Max morgen...

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 16:09
    • The Wolf

      Posts: 70

      Nog niet, Hadjar gaat zo nog even de crashtest uitvoeren... dat ie veilig is voor Max morgen

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 16:54

