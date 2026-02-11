Ook in Bahrein gaat het deze week veelvuldig over de vermeende motortruc van Mercedes. Bij de Duitse fabrikant zijn ze zich van geen kwaad bewust, terwijl de tegenstanders eisen dat de FIA ingrijpt. Williams-teambaas James Vowles maakt zich zorgen en stelt dat dit niet goed is voor de sport.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat iedereen zoekt naar de randen van de wet. Bij Mercedes hebben ze een trucje bedacht met de compressieverhoudingen van de motor, wat ervoor zorgt dat ze een voorsprong hebben op de concurrentie. Bij Mercedes zijn ze zich van geen kwaad bewust, en in principe voldoen ze aan de regels, maar bij de concurrentie zijn ze des duivels.

De andere fabrikanten Audi, Honda en Ferrari stuurden begin dit jaar een brief naar de FIA waarin ze vroegen om in te grijpen. Eind vorige week werd duidelijk dat Red Bull zich bij de andere fabrikanten had aangesloten, en dat zorgt ervoor dat een gedwongen regelwijziging nu in principe mogelijk is.

Wat is de mening van Williams?

In Bahrein laat Williams-teambaas James Vowles weten dat hij zich zorgen maakt. Zijn team rijdt met Mercedes-krachtbronnen en Vowles geeft zijn mening in gesprek met de internationale media: "Ik ben al zo'n 23 jaar verbonden aan Mercedes, dus ongeveer mijn hele loopbaan. Ongeveer op de dag dat ik begon bij Williams, heb ik de samenwerking met Mercedes opnieuw verlengd."

"Ze zijn namelijk heel erg goed in het omgaan met reglementswijzigingen, het exact lezen van de regels en het opzoeken van de grenzen van de tactiek. Dat is precies waar de motor van Mercedes voor staat."

Volgens Vowles is er dan ook geen sprake van een illegale motortruc: "Mijn harde standpunt is dat de motor die we in de auto hebben volledig aan de regels voldoet. Dat is geen werk van een maand, maar van meerdere jaren op de krachtbron om dit niveau te krijgen. Als sport moeten we ervoor waken dat dit geen BoP-serie is. Dit moet een meritocratie blijven, waar de beste technologische oplossing wordt beloond, en niet bestraft."

Hoe kijkt Williams naar de woede?

Vowles kan ergens wel begrijpen dat de concurrentie woest is: "Ik weet zeker dat de andere teams gefrustreerd zijn dat ze niet hebben bereikt wat Mercedes heeft gedaan, maar we moeten wel op onze hoede blijven. Ik hoop dat het gezonde verstand zal zegevieren en dat we als sport erkennen dat we hier zijn om een meritocratie te zijn. De beste technologie wint, en daarom staan we waar we nu staan. Ik blijf erbij: onze motor is volledig legaal."

'Het is nu al politiek'

De Britse teambaas maakt zich dan ook best wat zorgen: "Het is nu al politiek, maar mijn grootste zorg is dat we wel als sport moeten blijven handelen, en niet de beste oplossing moeten bestraffen. Dat is niet waarom we deelnemen. Het draait om die meritocratie."