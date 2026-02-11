user icon
icon

Williams maakt zich ernstige zorgen over Mercedes-rel

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Williams maakt zich ernstige zorgen over Mercedes-rel

Ook in Bahrein gaat het deze week veelvuldig over de vermeende motortruc van Mercedes. Bij de Duitse fabrikant zijn ze zich van geen kwaad bewust, terwijl de tegenstanders eisen dat de FIA ingrijpt. Williams-teambaas James Vowles maakt zich zorgen en stelt dat dit niet goed is voor de sport.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat iedereen zoekt naar de randen van de wet. Bij Mercedes hebben ze een trucje bedacht met de compressieverhoudingen van de motor, wat ervoor zorgt dat ze een voorsprong hebben op de concurrentie. Bij Mercedes zijn ze zich van geen kwaad bewust, en in principe voldoen ze aan de regels, maar bij de concurrentie zijn ze des duivels.

Meer over Mercedes Nieuw hoofdstuk in Mercedes-rel: 'Red Bull deelde geheime informatie met F1-concurrenten'

Nieuw hoofdstuk in Mercedes-rel: 'Red Bull deelde geheime informatie met F1-concurrenten'

7 feb
 Alarmbellen gaan af bij Mercedes: 'FIA past veelbesproken motorregel aan'

Alarmbellen gaan af bij Mercedes: 'FIA past veelbesproken motorregel aan'

6 feb

De andere fabrikanten Audi, Honda en Ferrari stuurden begin dit jaar een brief naar de FIA waarin ze vroegen om in te grijpen. Eind vorige week werd duidelijk dat Red Bull zich bij de andere fabrikanten had aangesloten, en dat zorgt ervoor dat een gedwongen regelwijziging nu in principe mogelijk is.

Wat is de mening van Williams?

In Bahrein laat Williams-teambaas James Vowles weten dat hij zich zorgen maakt. Zijn team rijdt met Mercedes-krachtbronnen en Vowles geeft zijn mening in gesprek met de internationale media: "Ik ben al zo'n 23 jaar verbonden aan Mercedes, dus ongeveer mijn hele loopbaan. Ongeveer op de dag dat ik begon bij Williams, heb ik de samenwerking met Mercedes opnieuw verlengd."

"Ze zijn namelijk heel erg goed in het omgaan met reglementswijzigingen, het exact lezen van de regels en het opzoeken van de grenzen van de tactiek. Dat is precies waar de motor van Mercedes voor staat."

Volgens Vowles is er dan ook geen sprake van een illegale motortruc: "Mijn harde standpunt is dat de motor die we in de auto hebben volledig aan de regels voldoet. Dat is geen werk van een maand, maar van meerdere jaren op de krachtbron om dit niveau te krijgen. Als sport moeten we ervoor waken dat dit geen BoP-serie is. Dit moet een meritocratie blijven, waar de beste technologische oplossing wordt beloond, en niet bestraft."

Hoe kijkt Williams naar de woede?

Vowles kan ergens wel begrijpen dat de concurrentie woest is: "Ik weet zeker dat de andere teams gefrustreerd zijn dat ze niet hebben bereikt wat Mercedes heeft gedaan, maar we moeten wel op onze hoede blijven. Ik hoop dat het gezonde verstand zal zegevieren en dat we als sport erkennen dat we hier zijn om een meritocratie te zijn. De beste technologie wint, en daarom staan we waar we nu staan. Ik blijf erbij: onze motor is volledig legaal."

'Het is nu al politiek'

De Britse teambaas maakt zich dan ook best wat zorgen: "Het is nu al politiek, maar mijn grootste zorg is dat we wel als sport moeten blijven handelen, en niet de beste oplossing moeten bestraffen. Dat is niet waarom we deelnemen. Het draait om die meritocratie."

Glasvezelcoureur

Posts: 824

Mja, zinloze vragen natuurlijk! Alsof een klantenteam en oud-werknemer iets anders zou zeggen of beweren. 🤣

  • 3
  • 11 feb 2026 - 13:36
F1 Nieuws James Vowles Williams Mercedes

Reacties (4)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.495

    "Dit moet een meritocratie blijven"
    Je kan zien dat ook qua tekst gebruik Jimmy V uit de leerschool van Toto komt.

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 13:28
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 824

    Mja, zinloze vragen natuurlijk! Alsof een klantenteam en oud-werknemer iets anders zou zeggen of beweren. 🤣

    • + 3
    • 11 feb 2026 - 13:36
  • Larry Perkins

    Posts: 62.917

    Meritocratie is een maatschappijmodel waarin iemands sociale status en kansen uitsluitend gebaseerd zijn op persoonlijke verdiensten, vaardigheden en prestaties, in plaats van op afkomst, geslacht of andere niet-prestatiegerelateerde factoren. Dit principe stelt dat iedereen gelijke kansen moet hebben om te slagen door middel van hard werk en talent, en dat de meest getalenteerde en capabele individuen de hoogste posities in de samenleving zouden moeten bekleden.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 13:39
    • F1jos

      Posts: 5.002

      Het probleem met de meritocratie is niet alleen dat gelijke talenten geen gelijke kansen krijgen.

      “The winners takes it all “.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 14:38

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB James Vowles -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 20 jun 1979 (46)
  • Geb. plaats Felbridge, West Sussex, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar