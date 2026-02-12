user icon
Slimme Verstappen verrast concurrentie met 'schakeltruc'

Max Verstappen maakte op woensdag veel indruk tijdens de testdag in Bahrein. Hij wist veel rondjes te rijden, en zijn concurrenten wisten niet wat ze zagen. Verstappen lijkt ook een trucje te hebben gevonden, waardoor hij een voordeel heeft ten opzichte van de concurrentie.

Verstappen en Red Bull schoten op woensdag uit de startblokken in Bahrein. Ze reden de meeste rondjes van alle teams, en vooral de manier waarop ze omgingen met het inzetten van de energie onder de nieuwe motorregels, zorgde voor verbazing bij de concurrentie. Red Bull lijkt hier iets te hebben gevonden, maar ze konden daar vanochtend niet mee verdergaan. Ze kampten met een hydraulisch probleem wat hun plannen in de war schopte.

Toch zullen veel mensen Red Bull en Verstappen in de gaten blijven houden. Op de woensdag deed hij namelijk iets bijzonders, wat geen enkele andere coureur doet. Volgens The Race heeft hij een manier gevonden waardoor hij zijn batterij makkelijker kan opladen, het is iets waar Mercedes-teambaas Toto Wolff het eerder ook al over had. Hij wees naar de krachtbron, terwijl Verstappen zelf ook iets lijkt te doen.

Welke truc past Verstappen toe?

Volgens The Race viel het naast de baan op dat Verstappen op delen waar normaal gesproken wordt teruggeschakeld naar de tweede versnelling, terugschakelde naar de eerste versnelling. Dit zorgt er dan voor dat de toerentallen van de motor hoger liggen, maar de batterij wordt hierdoor wel opgeladen. Het kan Verstappen een voordeel opleveren als hij op de baan moet vechten met de concurrentie.

Een bewuste actie van Red Bull

Volgens The Race is het een truc die Red Bull heel bewust inzet, en Verstappen lijkt zich er ook heel comfortabel bij te voelen. Het kan een voordeel betekenen, maar de concurrentie kan het ook gaan overnemen. Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar kreeg nog niet de kans om met deze truc te oefenen, want hij stond door problemen vrijwel de hele ochtend binnen. Het is een flinke tegenslag voor Red Bull.

Rimmer

Posts: 13.150

Meerdere rijders zagen Max op deze manier bocht 10 aansnijden.
Bortoleto deed het later ook. Ik meen dat Gasly het ook probeerde. Het werkt maar het zorgt er wel voor dat de auto instabieler bij het aan remmen is. Het vraagt dus simpelweg meer voertuig beheersing en overcapaciteit. Het is niet p... [Lees verder]

  • 15
  • 12 feb 2026 - 13:20
  • The Wolf

    Posts: 68

    Met andere woorden: Max Verstappen heeft met z'n trucjes de hele versnellingsbak naar de kl..te geholpen waardoor z'n teammatje nu binnen staat

    • + 12
    • 12 feb 2026 - 12:48
    • StevenQ

      Posts: 10.189

      Daar krijg je geen hydraulisch lek van

      • + 5
      • 12 feb 2026 - 13:26
  • SennaS

    Posts: 11.407

    Wordt tijd dat mercedes naar de fia stapt voor dit trucje

    • + 4
    • 12 feb 2026 - 13:18
    • schwantz34

      Posts: 41.791

      Op een paar domoren zoals jij na, weet de hele wereld incl FIA al lang dat Max de beste en slimste coureur is...

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 16:14
  • Rimmer

    Posts: 13.150

    Meerdere rijders zagen Max op deze manier bocht 10 aansnijden.
    Bortoleto deed het later ook. Ik meen dat Gasly het ook probeerde. Het werkt maar het zorgt er wel voor dat de auto instabieler bij het aan remmen is. Het vraagt dus simpelweg meer voertuig beheersing en overcapaciteit. Het is niet per se slechter voor de bak of de aandrijfassen. Max heeft er in de sim ook al veelvuldig mee geoefend. Het vraagt vooral iets extra’s van de rijder en zoals altijd kan Max iets extra’s leveren.

    • + 15
    • 12 feb 2026 - 13:20
    • The Wolf

      Posts: 68

      het is idd niet revolutionair, teams kennen dit principe. het is niet meer dan een slimme optimalisatie van het nieuwe hybride systeem. Grotew verschil is dat Verstappen tot nu toe de enige is die het kan toepassen en er winst uit kan halen, terwijl de anderen er wss alleen rondetijd mee verliezen.

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 13:34
    • dumdumdum

      Posts: 2.781

      De auto in de 1e versnelling gooien kan ook voor blokkerende achterwielen zorgen. Als je niet extreem goede wagenbeheersing hebt, dan lig je er snel af. Maar RBPT-Ford kan het regeneratief remmen om de elektro motor ook zo goed ingesteld hebben dat de dynamo's alleen afremmen bij een minimum voltage om het blokkeren te voorkomen. Daarmee creëer je eigenlijk een soort ABS en dat is verboden in de F1.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 13:41
    • snailer

      Posts: 31.784

      Het gaat inderdaad niet vanzelf omdat bij het 'gas geven' de torque (koppel) hoog is. In combinatie met de mindere grip van deze auto's veroorzaakt dat uitbreken aan de achterkant.
      Is ook op wat onboards te zien die over YT schuiven. Verstappen met snelle handjes.

      Niet iedereen kan dit. Is weggelegd voor de allerbesten.

      Van wat ik heb gezien op de onboards is juist blokkerende voorwielen. Bij flink remmen is het meestal zo dat de druk op de voorwielen komt.
      Denk maar even aan Baku met Hamilton die de balans te ver naar voren had staan. De issue is juist met een toepassen van input, of voroeger, gas geven. Alleen hoe heet dat met een hybride?

      Wat in de data te zien is, dat is dat hij in doe bocht een beetje op het gas blijft. Dit is om vrandstof om te zetten in elektrische energie. Het is een effectieve methode om te harvesten. Men schijnt wel te moeten omdat anders de hybride component nooit opgeladen wordt. Lift and coast is echt niet voldoende.

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 14:01
    • snailer

      Posts: 31.784

      Hamilton had hem te ver naar achteren staan. Excuses.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 14:02
    • snailer

      Posts: 31.784

      Het was overigens in zijn snelste ronde gisteren bocht 1, 8 en 10.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 14:42
  • shakedown

    Posts: 1.647

    Eeehm trucje? Dit lijkt me eerder: begrijpen hoe je moet de huidige auto moet rijden. Elk team zou dit toch al moeten weten en doen?

    • + 5
    • 12 feb 2026 - 13:23
    • WickieDeViking

      Posts: 316

      Het is niet zo simpel als het lijkt, zoals Rimmer boven jou aangeeft.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 13:27
    • shakedown

      Posts: 1.647

      Boeit niet dat het moeilijk is of niet.

      F1 rijders zijn de beste rijders ter wereld (althans dat zouden ze moeten zijn). En de teams hebben de beste techneuten die je kunt inhuren voor geld. Elk team zou dan dit soort dingen moeten weten, en elke coureur zou dit moeten proberen. Het niveau verschil tussen de coureurs maakt dat de een het beter kan dan de ander, maar de kennis hierover zou aanwezig moeten zijn.

      • + 4
      • 12 feb 2026 - 13:42
    • WickieDeViking

      Posts: 316

      shakedown, je reactie klinkt logisch, maar zit naast de kern.

      Juist in de F1 boeit het wel of iets moeilijk is. Het hele verschil tussen coureurs zit in wie moeilijke dingen beter, consistenter en met minder fouten kan uitvoeren. Als moeilijkheid er niet toe deed, waren alle prestaties vrijwel gelijk.

      Hetzelfde geldt voor later remmen, agressiever insturen of preciezer gas geven. Iedereen weet dat het kan, maar het verschil zit in wie het onder druk perfect uitvoert. Moeilijkheid boeit dus juist enorm.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 14:20
    • WickieDeViking

      Posts: 316

      Ohja, een klein puntje nog, je spreekt jezelf tegen. ;)

      Eerst zeg je dat het niet boeit hoe moeilijk het is, maar daarna zeg je dat het verschil juist in de coureurs zit. Dat verschil ontstaat precies doordat sommige dingen moeilijker zijn dan andere.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 14:23
    • shakedown

      Posts: 1.647

      Dan nog boeit het niet dat het moeilijk is. Dit kan je gewoon verwachten van deze rijders. Moeilijk of niet. het hoort erbij. Enige verschil is, hoe kan een rijder ermee omgaan. Maar dat het moeilijk is of niet, is niet interessant...

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 14:28
    • WickieDeViking

      Posts: 316

      Maar hoe een rijder ermee om kan gaan is precies wat moeilijkheid betekent. Als iets niet moeilijk was, zou iedereen er even goed mee omgaan. Dat is letterlijk de kern.

      • + 0
      • 12 feb 2026 - 14:43
    • snailer

      Posts: 31.784

      De denkfout is vooral dat de rijstijl moet worden aangepast. Verstappen heeft dit al gedaan. Langzaam aan zullen meerderen volgen.

      Wat het moilijk maakt is het op de limiet doen. Dat kunnen alleen de echt besten. De meerderheid zal regelmatig worden overvallen en spinnen, verremmen en crashen.

      De grote issue is dat een paar de andere rijders ab soluut zullen overklassen.

      De vuistregel:
      Doe je het niet op de limiet dan verlies je veel tijd.
      Doe je het over de limiet, dan ontstaat er grote slip en verlies je tijd. Of erger.

      Het elke ronde weer op de limiet doen en vervolgens foutloosblijven is het moeilijkste wat er is.

      Het boeit wat mij betreft wel.
      Sterker nog de besten laten zien dat ze met bediening het verschil maken.

      Waarom zouden Leclerc, Verstappen, Piastri en Norris beter zijn dan de rest? Dat is omdat ze veel vaardiger zijn in het bedienen van de auto's.

      • + 2
      • 12 feb 2026 - 14:53
    • SennaS

      Posts: 11.407

      Hoe goed een rijder met een auto omgaat is altijd een vraag geweest en dis van invloed. Snelle adoptie is ook van belang.
      De 1 kan kennelijk eerder schakelen, de ander kan eerder op de gas de ander kan beter sturen/corrigeren of schelden of duelleren etc etc

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 14:55
    • Ambudriver

      Posts: 327

      En Verstappen kan alles wat hierboven staat. Nr5 incomming :)

      • + 2
      • 12 feb 2026 - 14:57
    • SennaS

      Posts: 11.407

      Snailer,
      En meestal hebben ze de beste auto’s dan redt de rest het niet met trucjes

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 14:57
    • WickieDeViking

      Posts: 316

      SennaS, dit "trucje" heeft niks met beste auto te maken, maar met hoe goed de coureur is.

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 15:20

