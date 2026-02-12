Max Verstappen maakte op woensdag veel indruk tijdens de testdag in Bahrein. Hij wist veel rondjes te rijden, en zijn concurrenten wisten niet wat ze zagen. Verstappen lijkt ook een trucje te hebben gevonden, waardoor hij een voordeel heeft ten opzichte van de concurrentie.

Verstappen en Red Bull schoten op woensdag uit de startblokken in Bahrein. Ze reden de meeste rondjes van alle teams, en vooral de manier waarop ze omgingen met het inzetten van de energie onder de nieuwe motorregels, zorgde voor verbazing bij de concurrentie. Red Bull lijkt hier iets te hebben gevonden, maar ze konden daar vanochtend niet mee verdergaan. Ze kampten met een hydraulisch probleem wat hun plannen in de war schopte.

Toch zullen veel mensen Red Bull en Verstappen in de gaten blijven houden. Op de woensdag deed hij namelijk iets bijzonders, wat geen enkele andere coureur doet. Volgens The Race heeft hij een manier gevonden waardoor hij zijn batterij makkelijker kan opladen, het is iets waar Mercedes-teambaas Toto Wolff het eerder ook al over had. Hij wees naar de krachtbron, terwijl Verstappen zelf ook iets lijkt te doen.

Welke truc past Verstappen toe?

Volgens The Race viel het naast de baan op dat Verstappen op delen waar normaal gesproken wordt teruggeschakeld naar de tweede versnelling, terugschakelde naar de eerste versnelling. Dit zorgt er dan voor dat de toerentallen van de motor hoger liggen, maar de batterij wordt hierdoor wel opgeladen. Het kan Verstappen een voordeel opleveren als hij op de baan moet vechten met de concurrentie.

Een bewuste actie van Red Bull

Volgens The Race is het een truc die Red Bull heel bewust inzet, en Verstappen lijkt zich er ook heel comfortabel bij te voelen. Het kan een voordeel betekenen, maar de concurrentie kan het ook gaan overnemen. Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar kreeg nog niet de kans om met deze truc te oefenen, want hij stond door problemen vrijwel de hele ochtend binnen. Het is een flinke tegenslag voor Red Bull.