Wéér rood in Bahrein: Gasly zijn Alpine-Mercedes komt stil te staan

De vierde rode vlag van de tweede testdag in Bahrein is een feit. Wederom heeft de FIA noodgedwongen de sessie stil moeten leggen, waardoor de coureurs hun auto's binnen moesten zetten. Dit keer was het Pierre Gasly, die met zijn Alpine stil kwam te staan.

De tweede testdag van Bahrein staat in het teken van een aantal rode vlaggen. In de ochtend was het Sergio Pérez die met zijn Cadillac stil kwam te staan en een testmoment van de FIA. Vervolgens was het Valtteri Bottas die allerlei onderdelen verloor van zijn auto, waarna de rode vlag gezwaaid werd. Maar de Fin bleek niet de laatste te zijn die een rode vlag veroorzaakte.

Ook Gasly valt uit

Gasly was bezig aan een uitstekende dag op het circuit van Bahrein. De Fransman had al 97 ronden op zijn naam staan, maar in de middag sloeg het noodlot toe. Zijn Alpine kwam stil te staan, waardoor de rode vlag gezwaaid werd. De oorzaak van het uitvallen van Gasly is nog niet bekend, maar wel voer voor speculatie. 

Alpine rijdt namelijk sinds dit Formule 1-seizoen met de veelbesproken Mercedes-motor. Tijdens de shakedown in Barcelona bleek de Duitste krachtbron misschien wel het sterkste te zijn, maar zal hoogstwaarschijnlijk aangepast moeten worden nadat de FIA - onder aanvoering van de andere teams - een regel aangepast heeft. 

 

Spannende tijden

Het zijn spannende dagen voor alle F1-teams. Aangezien de reglementen volledig op de schop zijn gegaan, zijn er compleet nieuwe auto's te bewonderen en is het nog onduidelijk wie de beste bolide gebouwd heeft. Mercedes oogde in Barcelona het sterkst, terwijl Max Verstappen en Red Bull Racing op de eerste dag in Bahrein weer ongrijpbaar leken. Over enkele weken - wanneer de eerste race in Australië is - zal er meer duidelijk worden.

 

