Helmut Marko heeft zich er niet voor gegeneerd om een behoorlijke trap uit te delen aan Sergio Pérez, zijn voormalige coureur bij Red Bull Racing. Volgens de Oostenrijker wilde zijn voormalig werkgever een andere teamgenoot voor Max Verstappen in plaats van de Mexicaan. Toch nam de Oostenrijkse renstal Pérez, die toen de Grand Prix van Bahrein won in 2020.

Nadat Pierre Gasly en Alexander Albon door Red Bull te licht werden bevonden naast Verstappen, besloot Marko - die toen adviseur was bij Red Bull - hoger in de Formule 1-piramide te kijken. Zij wilden namelijk een meer ervaren coureur die goed als tweede rijder achter Verstappen kon functioneren.

Marko wilde Hülkenberg

In die zoektocht in 2020 belandde Red Bull bij Nico Hülkenberg, die toen reserverijder was bij Racing Point, hetzelfde team als Pérez. De gesprekken waren in een ver gevorderd stadium, maar toen won Pérez op het juiste moment de race in Bahrein. Hiermee trok hij in één keer alle aandacht, ook van Red Bull. Uiteindelijk reed hij vier seizoenen voor de Oostenrijkse constructeur, maar toch had Marko ook graag Hülkenberg gezien. "Misschien was het een fout van ons om Checo Pérez bij Red Bull te contracteren", zo zei hij in gesprek met OE24.

De ontdekker van Verstappen erkende daarbij dat de gesprekken goed verliepen met Hülkenberg. "We waren in gesprek met Hulkenberg, maar toen won Perez in Bahrein, wat de doorslag gaf. Misschien hadden we het mis."

'Hülkenberg beter geworden'

Hülkenberg keerde uiteindelijk toch terug op de grid, namelijk bij Haas. Daar reed de Duitser drie seizoenen en vertrok vervolgens naar Sauber om samen het Audi-project op te starten. Daar greep hij zijn eerste F1-podium in Engeland, waarna hij bedolven werd onder de complimenten. "Nu is Hulkenberg beter. Hoe ouder hij wordt, hoe minder fouten hij maakt. Daarom heeft hij een goed contract bij Audi", zo sloot Marko uiteindelijk af.