Valtteri Bottas maakt dit weekend zijn comeback in de Formule 1 als racecoureur. Vorig jaar stond hij een seizoen aan de zijlijn bij Mercedes, en nu zit hij achter het stuur bij Cadillac. Bottas leek aan het seizoen te moeten beginnen met een gridstraf, maar een regelwijziging van de FIA biedt voor hem een uitweg.

Het team van Cadillac debuteert dit jaar in de Formule 1. De nieuwe Amerikaanse renstal heeft voor ervaring gekozen met Bottas en Sergio Pérez. Beide coureurs stonden vorig jaar aan de zijlijn, maar mogen zich nu weer laten zien in de koningsklasse van de autosport. Voor Bottas wordt het een manier om zich weer te bewijzen, maar hij leek dat wel met een achterstand te moeten doen.

Tijdens zijn laatste Grand Prix in Abu Dhabi in 2024 was Bottas namelijk tegen een straf aangelopen. De Fin reed toen voor Sauber, en kreeg van de stewards een tijdstraf na een incident met zijn huidige teamgenoot Pérez. Bottas kon de race echter niet uitrijden, en de tijdstraf werd automatisch omgezet in een gridstraf van vijf plaatsen. Aangezien Bottas daarna geen Grand Prix meer had gereden, hing de straf nog steeds boven zijn hoofd.

Bottas komt met goed nieuws

Bottas heeft echter geluk, want de FIA heeft de regels aangepast. Grijnzend liet hij dat in Australië zelf weten tegenover de internationale media: "Het is geweldig om weer terug te zijn in Melbourne en in de paddock voor het nieuwe seizoen. En het wordt allemaal nog beter, want ik heb goed nieuws voor jullie! Mijn gridstraf van vijf plaatsen? Die is nu verdwenen! Met de nieuwe regels is die komen te vervallen, dus mooie tijden!"

Welke regel is aangepast?

Bottas verwijst hier naar een recente aanpassing in het sportieve reglement van de FIA. De autosportfederatie publiceerde eerder deze week een aangepaste versie van de regels, en ook artikel B.2.5.4.b.i is aangepast. Hier staat nu dat een openstaande gridstraf slechts twaalf maanden geldig is, op voorwaarde dat het niet gaat om een straf van vijftien plaatsen of meer.