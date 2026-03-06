Ziggo Sport heeft een opvallende aankondiging gedaan, en ze komen vanaf dit weekend met een nieuw programma omtrent de Formule 1. Ze gaan namelijk weer nabeschouwingen van de Grands Prix uitzenden, terwijl ze de koningsklasse zelf niet mogen uitzenden. De uitzendrechten zijn immers nog altijd in handen van Viaplay.

Ziggo Sport speelde een belangrijke rol bij de groeiende populariteit van de Formule 1 in Nederland. Ze zonden tot en met 2021 de Formule 1 uit, maar verloren de uitzendrechten daarna aan de streamingdienst Viaplay. Bij Ziggo Sport bleven ze wel programma's maken omtrent de Formule 1 en Max Verstappen, maar ze konden amper beelden laten zien.

Het bekende Race Café bleef wel bestaan, maar hier werd de focus niet langer louter op de Formule 1 gelegd. Daarnaast vertrokken er meerdere analisten bij de zender, en stapte presentator Rob Kamphues over naar Viaplay om daar een soortgelijk programma te maken. Bij Ziggo Sport gingen ze niet bij de pakken neerzitten, en ze lieten de Formule 1 ook nog links liggen.

Wat gaat er gebeuren?

Sterker nog, ze komen vanaf dit weekend met een nieuw programma omtrent de Formule 1. Ze hebben aangekondigd dat ze de nabeschouwingen van de Grands Prix gaan terugbrengen. Dit weekend beginnen ze hier mee, en het nieuwe Race Café is zondag om 11:25 te zien op Ziggo Sport.

Waarom zet Ziggo Sport deze nieuwe stap?

Volgens Ziggo Sport-directeur Marcel Beerthuizen is het een logische stap, zo legt hij uit in een persbericht: "Na het afgelopen Formule 1-seizoen kregen wij de feedback van de kijkers dat ze de specifieke Ziggo Sport-kijk op de sport zo direct na de race enorm missen."

Beerthuizen stelt dat ze hiermee de fans tegemoet komen: "Voor Ziggo Sport is dit een logische stap, de racewereld is immers in beweging en er is heel erg veel vernieuwing. Als dé racezender van Nederland willen we graag voorop blijven lopen en daar past dit nieuwe format ook heel erg goed bij."