Verstappen bezorgt Red Bull lange avond: "Er is genoeg schade"

Max Verstappen kende een vrijdag met twee gezichten in Melbourne. In de eerste vrije training kon hij het tempo goed volgen, terwijl hij in de tweede vrije training met de nodige problemen kampte. Hij reed ook nog volle vaart door het grind, en daarmee heeft hij zijn monteurs het nodige werk bezorgd.

In de eerste vrije training op het circuit van Albert Park in Melbourne wist Verstappen zich te mengen in de strijd om de snelste tijden. Hij wilde die goede vorm vasthouden, maar liep tijdens het begin van de tweede vrije training direct tegen een probleem aan. Op het moment dat hij weg wilde rijden uit de pit exit, bleef zijn auto in een versnelling hangen. 

Verstappen werd door de marshalls teruggeduwd naar zijn pitbox, waar Red Bull het probleem oploste. Toen Verstappen de baan op kwam, kende hij een flink moment en vloog hij door de grindbak. Als een volleerd rallycoureur hield hij zijn nieuwe Red Bull onder controle, maar er vlogen wel de nodige onderdelen door de lucht. Verstappen sloot de training af op de zesde plaats op ruim een halve seconde van McLaren-coureur Oscar Piastri.

Wat heeft Verstappen veroorzaakt?

Red Bulls chief engineer Paul Monaghan legde na afloop aan F1 TV uit dat Verstappen de monteurs een drukke avond bezorgde: "Ik zou zeggen dat er genoeg schade aan de auto is om ons bezig te houden. Het is allemaal te herstellen en het is niets ernstigs, maar het is wel een flinke klap geweest. We maken het nu weer in orde, en daarna gaan we racen."

Hoe ging het met Hadjar?

Monaghan was verder tevreden over de vrijdag in Melbourne, en ook Verstappens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar presteerde naar behoren. Hij krijgt een complimentje van de chief engineer: "Het is fantastisch. We hebben een gloednieuwe auto, een gloednieuwe motor en nieuwe regels. Beide auto's kwamen de baan op, en waren in de eerste vrije training meteen competitief. Isack had het allemaal snel onder de knie. Hij is vrij direct en lijkt heel erg goed te weten wat hij wil."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.642

Een oudere monteur kreeg 'n deja-vu gevoel.
"Het is net of ik dit al eerder heb gezien, maar dan bij 'n oudere coureur en ik zie die man weleens lopen door de pitstraat met 'n groot rood hoofd"....aldus de wat oudere monteur.

  • 2
  • 6 maa 2026 - 17:10
Foto's Grand Prix van Australië 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
