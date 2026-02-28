Max Verstappen is al jaren een vaste waarde in de Formule 1, maar naast zijn successen op de baan is er ook een nieuw hoofdstuk in zijn leven begonnen. De Nederlander werd vorig jaar vader en dat zorgde voor een opvallend en luchtig moment met rivaal Lewis Hamilton, zo blijkt uit het nieuwe seizoen van Drive to Survive.

Met vier wereldtitels en een twaalfde seizoen in aantocht is Verstappen een van de meest ervaren coureurs op de grid. In 2026 jaagt hij op zijn vijfde titel, maar buiten het circuit is zijn leven intussen flink veranderd.

Luchtige sfeer tussen rivalen

Voorafgaand aan het seizoen van 2025 spreken Verstappen, Hamilton en Charles Leclerc elkaar informeel. Het gesprek begint met een simpele vraag. “Heb je een goede winter gehad?”, opent Verstappen. Hamilton reageert enthousiast. “Ja, het was top. Alleen ging het veel te snel voorbij.”

Daarna draait het gesprek plots naar het vaderschap. Hamilton vraagt nieuwsgierig: “Je wordt vader, toch? Heb je er zin in?” Verstappen hoeft niet lang na te denken. “Absoluut. Ik kijk er echt naar uit.”

Hamilton probeert hem vervolgens een beetje zenuwachtig te maken. “Ben je niet nerveus? Je moet zien hoe zo’n kind ter wereld komt!”, lacht hij. Verstappen houdt het luchtig. “Dat weet ik nog niet. Misschien blijf ik gewoon een beetje aan de zijkant staan.”

Anekdote van Hamilton zorgt voor gelach

Hamilton deelt daarna een opvallend verhaal uit zijn eigen leven. “Ik heb ooit een bevalling van dichtbij meegemaakt. Ik was toen aan het daten met iemand en haar zus moest bevallen. Ik zat in de kamer ernaast en hoorde haar alleen maar schreeuwen. Ik stond op het punt flauw te vallen, en het was niet eens mijn kind!”, vertelt hij lachend, terwijl ook Leclerc het niet meer houdt.

Intussen is Verstappen vader geworden van dochter Lily, samen met zijn partner Kelly Piquet. De focus ligt nu echter weer volledig op het nieuwe seizoen. Hamilton lijkt na een moeizaam 2025 beter in zijn vel te zitten en wil met Ferrariopnieuw meedoen om de prijzen, terwijl Verstappen met Red Bull Racing opnieuw mikt op de wereldtitel.

Tijdens de wintertests maakten Ferrari en Red Bull een sterke indruk, waarbij vooral de starts van Ferrari opvielen. Of Hamilton en Leclerc daar meteen voordeel uit halen, zal blijken tijdens de Grand Prix van Australië in Melbourne, waar het seizoen volgende week officieel van start gaat.