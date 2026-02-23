user icon
Marko wijst Nederlandse opvolger van Verstappen aan

Marko wijst Nederlandse opvolger van Verstappen aan

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen jaren veel grote talenten een kans gegeven in de Formule 1. Met het Red Bull Junior Team beschikken ze over een sterk bezette opleidingsploeg, en daar maakt ook de Nederlander Rocco Coronel deel van uit. Helmut Marko zag iets bijzonders in hem.

De eind vorig jaar gestopte Marko was bij Red Bull verantwoordelijk voor de talentenstal. De Oostenrijker stond aan de wieg van de loopbaan van Max Verstappen, en de Nederlander beschouwde hem altijd als een trouwe bondgenoot. Veel coureurs sneuvelden naast Verstappen, terwijl Marko op de achtergrond bleef doorzoeken naar nieuwe toptalenten.

Marko was tot en met eind vorig jaar betrokken bij Red Bull, en legde in zijn laatste periode nog een groot talent vast van Nederlandse bodem. Het ging om Rocco Coronel, die zeer veel indruk op Marko maakte tijdens een eerste test. In 2024 liet Red Bull hem testen in een Formule 4-wagen, waarna ze het ook aandurfden om hem te laten rijden met een GP3-bolide.

Wat is de mening van Marko?

In de Viaplay-documentaire 'Rocco Coronel: Stap voor stap' komt Marko aan het woord. De Oostenrijkse oud-adviseur is zeer lovend over de prestaties van de jonge Nederlander: "Voor zijn leeftijd presteerde Rocco buitengewoon. Zo'n GP3-auto is al een behoorlijk snelle bolide, maar dat deed hij ook heel erg goed. Hij was direct de snelste. Ik ben er zeker van dat als Max Verstappen stopt, we zijn opvolger misschien al in huis hebben."

De jonge coureur had een goede band met Marko, en onthulde dat de Oostenrijker hem felicitaties appte: "Dat is heel erg positief, want ik heb begrepen dat hij normaal gesproken niet zo snel iemand appt."

Sterke prestaties

Terwijl het Formule 1-seizoen nog van start moet gaan, is Coronel al eventjes bezig met het nieuwe seizoen. Afgelopen weekend kwam hij in actie in het Spaanse Formule 4-winterkampioenschap en daar scoorde hij op het circuit van Portimão direct twee podiums in drie races. 

  • Dale U

    Posts: 1.828

    Papa zal opgewonden zijn nu. Hebben we papa Checo, nu ook papa Tommie.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 13:01
  • DRS-zone

    Posts: 423

    Net als Max heeft ook Rocco de juiste mensen om hem heen. Zolang Tom zich maar niet gaat gedragen als Erben Wennemars, daar heeft hij wel snel een handje van...

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 13:01
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.543

    Ik heb niets tegen Rocco Coronel natuurlijk.
    Toch hoop ik dat hij de F1 niet haalt als je daarmee ook zijn vader ziet of hoort....want sodeknetters....wat is de ouwe Coronel toch 'n kwal zeg!

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 13:15
  • Regenrace

    Posts: 2.328

    Die jongen heeft nog niets gepresteerd, en nu al dit gehijg? Het enige dat je kunt zeggen is dat iets beter uit de startblokken komt dan het zoontje van Jan, de vorige opvolger van Max.

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 13:18
  • The Wolf

    Posts: 136

    vernoemd naar Rocco Siffredi..

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 13:22

