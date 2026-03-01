user icon
icon

Mekies heeft meer in gedachten voor Verstappen: 'Zo is hij van toegevoegde waarde...'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mekies heeft meer in gedachten voor Verstappen: 'Zo is hij van toegevoegde waarde...'

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft de rol van Max Verstappen binnen het team van Red Bull Racing verduidelijkt. De twee leken vorig jaar aardig goed op weg te kunnen en de prestaties van Verstappen werden stukken beter sinds de aanstelling van Mekies. De Fransman benadrukt dat de rol van Verstappen nauwelijks kan worden onderschat. 

Mekies verving de ontslagen Christian Horner afgelopen zomer en sindsdien wint Verstappen steeds meer. De Nederlander heeft in de twaalf races dat hij samenwerkt met Mekies maar liefst zes keer gewonnen. De twaalf races daarvoor won hij er twee in samenwerking met Horner. 

Meer over Max Verstappen FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Mekies prijst Verstappen de hemel in

Mekies is trots op de viervoudig wereldkampioen en laat dat aan Motorsport.com weten. "Fantastisch. Max belichaamt de autosport in elke betekenis van het woord; er is geen enkel detail dat hij over het hoofd ziet. Wat hij achter het stuur doet, is voor iedereen zichtbaar, maar van binnenuit kun je zijn buitengewone technische gevoeligheid en zijn volledige begrip van deze sport waarderen – iets wat, vermoed ik, voortkomt uit het feit dat hij er zijn hele leven in is ondergedompeld."

Verstappen rijdt niet alleen voor Red Bull, maar brengt nog veel meer cruciale waarde mee naar het team van Red Bull Racing. "Hij heeft een grenzeloze visie; zijn rol gaat veel verder dan alleen rijden. Hij is een echte drijvende kracht voor iedereen die aan het project werkt en speelt een cruciale rol in het geheel. Hij is bij elk aspect betrokken – wanneer we risico's nemen, wanneer we tegenslagen moeten verwerken, bij elke beslissing. In een reglementswijziging die zo radicaal is als deze, is hij van enorme toegevoegde waarde."

Verstappen komt goed uit de testsessies

De viervoudig wereldkampioen heeft zich van zijn beste kant laten zien tijdens de testsessies en kwam er sterk uit. Verstappen wist erg constant zijn ronden af te leggen, maar was geen een keer de allersnelste van de sessie. Concurrenten als Mercedes en McLaren prezen de Nederlander en zijn team de hoogte in.

F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar