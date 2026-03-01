Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft de rol van Max Verstappen binnen het team van Red Bull Racing verduidelijkt. De twee leken vorig jaar aardig goed op weg te kunnen en de prestaties van Verstappen werden stukken beter sinds de aanstelling van Mekies. De Fransman benadrukt dat de rol van Verstappen nauwelijks kan worden onderschat.

Mekies verving de ontslagen Christian Horner afgelopen zomer en sindsdien wint Verstappen steeds meer. De Nederlander heeft in de twaalf races dat hij samenwerkt met Mekies maar liefst zes keer gewonnen. De twaalf races daarvoor won hij er twee in samenwerking met Horner.

Mekies prijst Verstappen de hemel in

Mekies is trots op de viervoudig wereldkampioen en laat dat aan Motorsport.com weten. "Fantastisch. Max belichaamt de autosport in elke betekenis van het woord; er is geen enkel detail dat hij over het hoofd ziet. Wat hij achter het stuur doet, is voor iedereen zichtbaar, maar van binnenuit kun je zijn buitengewone technische gevoeligheid en zijn volledige begrip van deze sport waarderen – iets wat, vermoed ik, voortkomt uit het feit dat hij er zijn hele leven in is ondergedompeld."

Verstappen rijdt niet alleen voor Red Bull, maar brengt nog veel meer cruciale waarde mee naar het team van Red Bull Racing. "Hij heeft een grenzeloze visie; zijn rol gaat veel verder dan alleen rijden. Hij is een echte drijvende kracht voor iedereen die aan het project werkt en speelt een cruciale rol in het geheel. Hij is bij elk aspect betrokken – wanneer we risico's nemen, wanneer we tegenslagen moeten verwerken, bij elke beslissing. In een reglementswijziging die zo radicaal is als deze, is hij van enorme toegevoegde waarde."

Verstappen komt goed uit de testsessies

De viervoudig wereldkampioen heeft zich van zijn beste kant laten zien tijdens de testsessies en kwam er sterk uit. Verstappen wist erg constant zijn ronden af te leggen, maar was geen een keer de allersnelste van de sessie. Concurrenten als Mercedes en McLaren prezen de Nederlander en zijn team de hoogte in.