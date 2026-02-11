De middagsessie van de eerste testdag in Bahrein is zojuist kortstondig stilgelegd door problemen bij Audi-coureur Nico Hülkenberg. De Duitser viel stil na anderhalf uur rijden, en de marshalls moesten zijn bolide van de baan slepen. Het is een pijnlijk moment voor Audi.

Audi kreeg in de ochtend veel aandacht vanwege een radicaal ontwerp van de auto. De sidepods zagen er ineens heel anders uit, en daarmee wisten ze de concurrentie te verrassen. Gabriel Bortoleto kende een aardige ochtend, maar moest het stuur in de middag overgeven aan zijn teamgenoot Hülkenberg. De ervaren Duitser viel echter stil.

Audi heeft het team van Sauber overgenomen, en debuteert dit jaar als fabrikant in de Formule 1. Ze kwamen in de eerste weken van dit jaar al de baan op voor een shakedown, en maakten vervolgens geen sterke indruk tijdens de besloten testweek in Barcelona. Ze reden weinig rondjes, en ze vielen meerdere keren stil op de baan.

Hoe verliep de dag tot nu toe voor Audi?

Vandaag leek het op de eerste testdag in Bahrein wat beter te gaan, en Bortoleto wist in de ochtendsessie 49 rondjes te rijden. Hij kwam daarmee nog niet aan de volledige raceafstand, maar leek zich wel steeds beter en beter te voelen in de nieuwe R26. Hülkenberg nam in de middag het stuur over, en hij wist al snel 13 rondjes te rijden.

Wat was er aan de hand?

Na ruim anderhalf uur stond hij echter stil naast de baan, en veroorzaakte daarmee een rode vlag. Het was de tweede rode vlag van de dag, nadat Franco Colapinto in de ochtend ook was stilgevallen in zijn Alpine. De marshalls in Bahrein wisten de Auto snel van het asfalt te halen, en de sessie kon na een paar minuten weer verder. Of Hülkenberg later vandaag nog in actiekomt, is vooralsnog niet duidelijk. Er staat nog ruim twee uur op de teller voor de test van vandaag.