user icon
icon

Albon geniet bij Williams: "We worden een topteam!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Albon geniet bij Williams: "We worden een topteam!"

Alex Albon heeft weinig reden tot klagen na het Formule 1-seizoen van 2025. Williams verraste vriend en vijand met een ongekende opmars, waarin het team meer punten verzamelde dan in de zeven voorgaande jaren samen. Met meerdere podiumplaatsen voor Carlos Sainz en een vijfde plek in het constructeurskampioenschap beleefde de renstal zijn beste jaar sinds lange tijd. Albon spreekt van een doorbraak en ziet vooral de interne manier van werken als doorslaggevend.

Momenteel timmert Williams aan de weg. In 2025 wist het Sainz te bemachtigen, nadat hij werd weggestuurd bij Ferrari. Daarnaast beschikt het - naar verluidt - over de middelen die vanaf 2026 ten gunste zullen zijn. Met een sterk 2025 achter de rug, kan het vizier op komend seizoen.

Meer over Williams Williams deelt groot nieuws voor nieuw F1-seizoen

Williams deelt groot nieuws voor nieuw F1-seizoen

5 jan
 Hoe Sainz langzaam van Williams een topteam maakt: "Dit zie je zelden"

Hoe Sainz langzaam van Williams een topteam maakt: "Dit zie je zelden"

6 jan

Albon blikt terug op sterk seizoen

Dat Williams aan de vooravond stond van een sterk seizoen, werd voor Albon al meteen duidelijk tijdens de openingsrace in Melbourne. De Brits-Thaise coureur reed in Australië naar een knappe vijfde plaats en zette daarmee direct de toon. “Die eerste race blijft speciaal”, vertelt Albon aan F1.com. “Niet alleen vanwege het resultaat, maar omdat het bevestigde dat we écht stappen hadden gezet. Zo’n klassering was eerder simpelweg niet realistisch.”

Ook binnen het team kwam die prestatie hard aan. “Het gaf ons meteen vertrouwen”, aldus Albon. “Ik weet nog dat ik dacht: dit is waarschijnlijk een uitzondering. Maar naarmate het seizoen vorderde, werd duidelijk dat we dit niveau vaker konden halen.” De 29-jarige coureur wijst daarbij nadrukkelijk naar teambaas James Vowles. “Hij heeft de juiste basis neergezet. De manier waarop we samenwerken, maakt het verschil.”

Mentaliteit Williams sterk verbeterd

Volgens Albon onderscheidt Williams zich vooral door de mentaliteit binnen de fabriek. “Er wordt hier echt naar elkaar geluisterd”, legt hij uit. “Iedereen wil beter worden en niemand zet zichzelf boven het team. Dat klinkt simpel, maar het is cruciaal. De sfeer is constructief en dat voel je op elk vlak.” Voor Albon zelf voelde 2025 als een beloning na jaren bouwen. “We hebben hier lang naartoe gewerkt. Dat we nu vijfde zijn bij de constructeurs, laat zien dat het geen toeval is en dat we een topteam worden.”

Met het oog op de toekomst blijft Albon realistisch, maar vastberaden. “De volgende stap is de lastigste”, besluit hij. “Het verschil met de top is groter dan het lijkt, maar we weten waar we naartoe willen. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en hongerig naar meer.” Williams doorbrak dit seizoen voor het eerst sinds 2016 de grens van honderd WK-punten. Enkele jaren geleden stond het team nog puntloos onderaan - het contrast kan nauwelijks groter zijn.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Alexander Albon Williams

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 313
  • Podiums 2
  • Grand Prix 129
  • Land Thailand
  • Geb. datum 23 maa 1996 (29)
  • Geb. plaats Londen, Thailand
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar