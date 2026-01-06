Alex Albon heeft weinig reden tot klagen na het Formule 1-seizoen van 2025. Williams verraste vriend en vijand met een ongekende opmars, waarin het team meer punten verzamelde dan in de zeven voorgaande jaren samen. Met meerdere podiumplaatsen voor Carlos Sainz en een vijfde plek in het constructeurskampioenschap beleefde de renstal zijn beste jaar sinds lange tijd. Albon spreekt van een doorbraak en ziet vooral de interne manier van werken als doorslaggevend.

Momenteel timmert Williams aan de weg. In 2025 wist het Sainz te bemachtigen, nadat hij werd weggestuurd bij Ferrari. Daarnaast beschikt het - naar verluidt - over de middelen die vanaf 2026 ten gunste zullen zijn. Met een sterk 2025 achter de rug, kan het vizier op komend seizoen.

Albon blikt terug op sterk seizoen

Dat Williams aan de vooravond stond van een sterk seizoen, werd voor Albon al meteen duidelijk tijdens de openingsrace in Melbourne. De Brits-Thaise coureur reed in Australië naar een knappe vijfde plaats en zette daarmee direct de toon. “Die eerste race blijft speciaal”, vertelt Albon aan F1.com. “Niet alleen vanwege het resultaat, maar omdat het bevestigde dat we écht stappen hadden gezet. Zo’n klassering was eerder simpelweg niet realistisch.”

Ook binnen het team kwam die prestatie hard aan. “Het gaf ons meteen vertrouwen”, aldus Albon. “Ik weet nog dat ik dacht: dit is waarschijnlijk een uitzondering. Maar naarmate het seizoen vorderde, werd duidelijk dat we dit niveau vaker konden halen.” De 29-jarige coureur wijst daarbij nadrukkelijk naar teambaas James Vowles. “Hij heeft de juiste basis neergezet. De manier waarop we samenwerken, maakt het verschil.”

Mentaliteit Williams sterk verbeterd

Volgens Albon onderscheidt Williams zich vooral door de mentaliteit binnen de fabriek. “Er wordt hier echt naar elkaar geluisterd”, legt hij uit. “Iedereen wil beter worden en niemand zet zichzelf boven het team. Dat klinkt simpel, maar het is cruciaal. De sfeer is constructief en dat voel je op elk vlak.” Voor Albon zelf voelde 2025 als een beloning na jaren bouwen. “We hebben hier lang naartoe gewerkt. Dat we nu vijfde zijn bij de constructeurs, laat zien dat het geen toeval is en dat we een topteam worden.”

Met het oog op de toekomst blijft Albon realistisch, maar vastberaden. “De volgende stap is de lastigste”, besluit hij. “Het verschil met de top is groter dan het lijkt, maar we weten waar we naartoe willen. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en hongerig naar meer.” Williams doorbrak dit seizoen voor het eerst sinds 2016 de grens van honderd WK-punten. Enkele jaren geleden stond het team nog puntloos onderaan - het contrast kan nauwelijks groter zijn.