Problemen Williams stapelen zich op: 'Update moet uitgesteld worden'

Problemen Williams stapelen zich op: 'Update moet uitgesteld worden'

Williams lijkt steeds meer in de problemen te komen. Het team uit Grove kende al een desastreuze start van het nieuwe seizoen, maar lijkt nu nog verder weg te zakken. Spaanse media gaven de tekst en uitleg over welke strubbelingen het team van James Vowles momenteel doormaakt. 

Daar waar Williams torenhoge verwachtingen had van het nieuwe Formule 1-seizoen, kende de Britse renstal een dramatische start van het nieuwe jaar. De 9-voudig kampioen bij de constructeurs had de hoop gegooid op de nieuwe reglementen en de almachtige Mercedes-motor, maar lijkt voorlopig de plank te hebben misgeslagen. 

De shakedown in Barcelona bleek te vroeg te komen voor Williams vanwege een te zware auto, maar tijdens de eerste week in Bahrein kwamen zij alsnog in actie. Daar kenden zij een goede week, aangezien Alexander Albon en Carlos Sainz bij elkaar maar liefst 422 ronden wisten neer te zetten. Samen met McLaren klokten zij de meeste ronden van de week. 

Even leken de gewichtsproblemen uit de lucht te zijn, maar niets blijkt minder waar. Carlos Miquel - Spaans F1-journalist - heeft inmiddels wat details losgelaten over de situatie bij Williams. 

'Eerste update wordt uitgesteld'

"Er wordt gesproken over een achterstand van 1,5 tot 2 seconden op de leiders", zo schrijft Miquel op X. "Ze wilden een grote aerodynamische upgrade meenemen naar Australië, maar die zullen ze pas bij de 4e of 5e race hebben vanwege de vertraging die ze ondervinden", voegde hij daaraan toe. 

Daarbij schemerde Antonio Lobato nóg een probleem voor Vowles en consorten door. "De Williams is 5 keer gezakt voor de crashtests. Hij is 25 tot 30 kilogram te zwaar. Dat is niet op korte termijn op te lossen en aerodynamisch gezien is hij erg eenvoudig." 

Voor Albon en Sainz moet deze start een enorme domper zijn geweest. Beide coureurs spraken in de winter nog hun waardering uit voor hun team en opperden allebei dat Williams zomaar, het nieuwe topteam had kunnen wonen.

Beri

Posts: 6.839

Haha wat een onzin artikel.

De Williams is geen 20 kilo te zwaar en hij is vrijwel direct door de crashtesten gekomen. Weliswaar met vertraging doordat alles vertraagd is, maar dit soort onzin artikelen cateren alleen maar het doemdenken.
Maargoed, Miguel roeptoetert vaker onzin.

  • 18 feb 2026 - 11:20
  • butch3225

    Posts: 9

    Aaaii en dan zijn ze straks eindelijk op snelheid en in de middenmoot veranderen de regels weer...

    • 18 feb 2026 - 10:51
  • Beri

    Posts: 6.839

    Haha wat een onzin artikel.

    De Williams is geen 20 kilo te zwaar en hij is vrijwel direct door de crashtesten gekomen. Weliswaar met vertraging doordat alles vertraagd is, maar dit soort onzin artikelen cateren alleen maar het doemdenken.
    Maargoed, Miguel roeptoetert vaker onzin.

    • 18 feb 2026 - 11:20
    • StevenQ

      Posts: 10.206

      Ik hoor meer mensen zeggen dat ze 5 keer niet door de crashtests zijn gekomen maar ieder artikel wat maar enigszins negatief kan zijn voor Williams is voor jou zonder enig bewijs van het tegendeel meteen "onzin"

      Je kan niet objectief kijken

      • 18 feb 2026 - 11:50

