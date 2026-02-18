Williams lijkt steeds meer in de problemen te komen. Het team uit Grove kende al een desastreuze start van het nieuwe seizoen, maar lijkt nu nog verder weg te zakken. Spaanse media gaven de tekst en uitleg over welke strubbelingen het team van James Vowles momenteel doormaakt.

Daar waar Williams torenhoge verwachtingen had van het nieuwe Formule 1-seizoen, kende de Britse renstal een dramatische start van het nieuwe jaar. De 9-voudig kampioen bij de constructeurs had de hoop gegooid op de nieuwe reglementen en de almachtige Mercedes-motor, maar lijkt voorlopig de plank te hebben misgeslagen.

Williams test alsnog in Bahrein

De shakedown in Barcelona bleek te vroeg te komen voor Williams vanwege een te zware auto, maar tijdens de eerste week in Bahrein kwamen zij alsnog in actie. Daar kenden zij een goede week, aangezien Alexander Albon en Carlos Sainz bij elkaar maar liefst 422 ronden wisten neer te zetten. Samen met McLaren klokten zij de meeste ronden van de week.

Even leken de gewichtsproblemen uit de lucht te zijn, maar niets blijkt minder waar. Carlos Miquel - Spaans F1-journalist - heeft inmiddels wat details losgelaten over de situatie bij Williams.

'Eerste update wordt uitgesteld'

"Er wordt gesproken over een achterstand van 1,5 tot 2 seconden op de leiders", zo schrijft Miquel op X. "Ze wilden een grote aerodynamische upgrade meenemen naar Australië, maar die zullen ze pas bij de 4e of 5e race hebben vanwege de vertraging die ze ondervinden", voegde hij daaraan toe.

Daarbij schemerde Antonio Lobato nóg een probleem voor Vowles en consorten door. "De Williams is 5 keer gezakt voor de crashtests. Hij is 25 tot 30 kilogram te zwaar. Dat is niet op korte termijn op te lossen en aerodynamisch gezien is hij erg eenvoudig."

Voor Albon en Sainz moet deze start een enorme domper zijn geweest. Beide coureurs spraken in de winter nog hun waardering uit voor hun team en opperden allebei dat Williams zomaar, het nieuwe topteam had kunnen wonen.