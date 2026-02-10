user icon
icon

Geen tijd te verliezen: Williams vandaag al de baan op in Bahrein

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Geen tijd te verliezen: Williams vandaag al de baan op in Bahrein

Het team van Williams is vlak voor de start van de testweek in Bahrein al de baan opgegaan. De Britse renstal voert vandaag een filmdag uit op het circuit van Sakhir, en ze lijken klaar te zijn voor de start van de voor hen zeer belangrijke test.

Het team van Williams heeft een lastig voorseizoen achter de rug. De eerste signalen vanuit Grove waren positief, maar al snel ging het mis. Williams liep achter met de ontwikkeling van hun nieuwe auto, en ze moesten de testweek in Barcelona overslaan. Waar de andere tien teams wel konden rijden, moest Williams het doen met een alternatief programma op de fabriek.

Meer over Williams Sainz kritisch op nieuwe regels: "Ik was liever bij het oude gebleven"

Sainz kritisch op nieuwe regels: "Ik was liever bij het oude gebleven"

8 feb
 <b> Analyse: </b> Heeft Sainz wel de juiste keuze gemaakt met Williams?

Analyse: Heeft Sainz wel de juiste keuze gemaakt met Williams?

6 feb

Williams-teambaas James Vowles maakte al snel duidelijk dat ze gewoon aanwezig zijn in Bahrein en dat het missen van de eerste testweek geen probleem is. Vorige week presenteerde het team de nieuwe auto, en kregen Alexander Albon en Carlos Sainz voor het eerst de kans om kennis te maken met de FW48. Op het circuit van Silverstone werkten ze een shakedown af in de in camouflagekleuren gehulde auto.

Kan Williams rijden in Bahrein?

Deze week zijn ze gewoon aanwezig bij de test in Bahrein, die morgen van start gaat. Williams is vandaag al de baan opgegaan voor een filmdag, en dat betekent dat het team zo de auto nog iets beter kan leren kennen en de verloren tijd deels goed kan maken.

Williams direct de baan op

Op beelden die worden gedeeld door Williams, is te zien hoe Albon de FW48 voor het eerst de baan opstuurt in de definitieve livery. Voor Williams is het een belangrijk moment, mede omdat de voorbereiding allesbehalve naar wens is verlopen. Vorig jaar eindigde de Britse renstal op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, achter de topteams van McLaren, Mercedes, Red Bull en Ferrari. Of ze dit jaar weer the best of the rest kunnen zijn, is nog maar de vraag. De nieuwe motorische en aerodynamische regels kunnen voor een grote verandering gaan zorgen.

Foto's Williams FW48
F1 Nieuws Alexander Albon Williams

Reacties (1)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

TH Alexander Albon 23
  • Team Williams
  • Punten 313
  • Podiums 2
  • Grand Prix 129
  • Land TH
  • Geb. datum 23 maa 1996 (29)
  • Geb. plaats Londen, TH
  • Gewicht 74 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar