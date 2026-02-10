Het team van Williams is vlak voor de start van de testweek in Bahrein al de baan opgegaan. De Britse renstal voert vandaag een filmdag uit op het circuit van Sakhir, en ze lijken klaar te zijn voor de start van de voor hen zeer belangrijke test.

Het team van Williams heeft een lastig voorseizoen achter de rug. De eerste signalen vanuit Grove waren positief, maar al snel ging het mis. Williams liep achter met de ontwikkeling van hun nieuwe auto, en ze moesten de testweek in Barcelona overslaan. Waar de andere tien teams wel konden rijden, moest Williams het doen met een alternatief programma op de fabriek.

Williams-teambaas James Vowles maakte al snel duidelijk dat ze gewoon aanwezig zijn in Bahrein en dat het missen van de eerste testweek geen probleem is. Vorige week presenteerde het team de nieuwe auto, en kregen Alexander Albon en Carlos Sainz voor het eerst de kans om kennis te maken met de FW48. Op het circuit van Silverstone werkten ze een shakedown af in de in camouflagekleuren gehulde auto.

Kan Williams rijden in Bahrein?

Deze week zijn ze gewoon aanwezig bij de test in Bahrein, die morgen van start gaat. Williams is vandaag al de baan opgegaan voor een filmdag, en dat betekent dat het team zo de auto nog iets beter kan leren kennen en de verloren tijd deels goed kan maken.

Williams direct de baan op

Op beelden die worden gedeeld door Williams, is te zien hoe Albon de FW48 voor het eerst de baan opstuurt in de definitieve livery. Voor Williams is het een belangrijk moment, mede omdat de voorbereiding allesbehalve naar wens is verlopen. Vorig jaar eindigde de Britse renstal op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, achter de topteams van McLaren, Mercedes, Red Bull en Ferrari. Of ze dit jaar weer the best of the rest kunnen zijn, is nog maar de vraag. De nieuwe motorische en aerodynamische regels kunnen voor een grote verandering gaan zorgen.