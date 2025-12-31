Jack Doohan heeft een pijnlijk jaar achter de rug. De Australiër verloor zijn Formule 1-zitje bij Alpine na een paar races, en zat de rest van het seizoen op de reservebank. Toch lijkt het erop dat hij de Formule 1-wereld niet vaarwel gaat zeggen.

Doohan werd eind 2024 aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly bij Alpine. In de laatste Grand Prix van dat jaar mocht hij zijn debuut maken als vervanger van Esteban Ocon, en mocht hij toeleven naar zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse. Al snel werd echter duidelijk dat hij een wonder nodig had om het seizoen af te sluiten, want Alpine had Franco Colapinto aangetrokken als derde coureur.

Doohan stond vol onder druk, en werd na de Grand Prix van Miami aan de kant geschoven. Colapinto was zijn vervanger, en Doohan bleef aan Alpine verbonden als reservecoureur. De Australiër leek eerder deze week afscheid te nemen van Alpine in een emotionele post op Instagram, en het lijkt erop dat hij naar Japan vertrekt om in de Super Formula te rijden.

Toch een toekomst in de Formule 1?

Toch lijkt het er niet op dat hij helemaal uit de Formule 1-wereld gaat verdwijnen. Volgens PlanetF1 is Doohan namelijk een serieuze kandidaat om reservecoureur te worden bij het team van Haas. Dit jaar fungeerde Ryo Hirakawa daar als reservecoureur, maar hij is vanwege zijn WEC-verplichtingen niet elk weekend beschikbaar. De andere reservecoureur Pietro Fittipaldi maakte eerder dit jaar de overstap naar Cadillac.

Volgens PlanetF1 gaat Doohan in de Super Formula waarschijnlijk rijden voor een team met Toyota-steun. Dit zorgt er mede voor dat de deur naar Haas open is gegaan, want de Amerikaanse renstal heeft een verregaande samenwerking met Toyota. De Japanners zijn vanaf volgend jaar de titelsponsor van Haas en is sinds eind 2024 de technische partner van het team. Het is dan ook de verwachting dat Doohan zijn nieuwe Super Formula-avontuur gaat combineren met een rol bij Haas.