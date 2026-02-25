Het nieuwe seizoen van de populaire Netflix-reeks Drive to Survive verschijnt later deze week op het streamingplatform. De reeks draait om het afgelopen Formule 1-seizoen, waarin McLaren de dubbel pakte, maar wel onder gigantische druk stond. Het lijkt erop dat McLaren de Netflix-camera's buiten de deur heeft gehouden op cruciale momenten.

Het team van McLaren was vorig jaar oppermachtig in de Formule 1. In de eerste helft van het seizoen waren Oscar Piastri en Lando Norris haast onverslaanbaar, en McLaren gaf ze de vrijheid om met elkaar te racen. Ze moesten zich wel aan de zogenaamde Papaja Rules houden, en voor de zomer ging het alleen fout in Canada.

Na de zomerstop sloeg de boel om, en mengde ook Max Verstappen zich in de titelrace. In de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort begon hij met zijn inhaalslag, en begonnen de McLarens tegen problemen aan te lopen. Bij McLaren werd de spanning voelbaar, en kwamen Norris en Piastri meer tegenover elkaar te staan. Op papier leek het een perfect scenario te zijn voor Netflix, maar volgens de eerste recensies komen de spanningen slechts oppervlakkig in beeld.

Hoe wordt de spanning bij McLaren in beeld gebracht?

Volgens The Times worden fans die hoopten op sappige details over de McLaren-zaak flink teleurgesteld. McLaren speelt wel de hoofdrol in twee afleveringen, maar daar blijven dit soort details uit en komen veel spraakmakende momenten amper aan het licht.

The Times schrijft dat McLaren de Netflix-camera's overduidelijk niet had uitgenodigd op momenten dat het echt spannend werd. Er wordt verwezen naar de frustratie bij Oscar Piastri, nadat hij in Monza zijn plekje moest teruggeven aan Lando Norris. Bij nabesprekingen van deze race waren dan ook geen camera's van Netflix aanwezig.

Flinke kritiek op Netflix

De camera's van Netflix maken alweer geruime tijd onderdeel uit van de Formule 1-paddock. Ze hebben voor een grote groep nieuwe fans gezorgd, maar in de afgelopen jaren klonk er ook steeds meer en meer kritiek. Max Verstappen weigerde bijvoorbeeld een paar seizoenen mee te werken aan Drive to Survive, omdat hij vond dat de makers te creatief omgingen met de waarheid.