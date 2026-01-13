Het team van Alpine heeft bevestigd dat ze afscheid hebben genomen van Jack Doohan. De Australiër begon vorig jaar als racecoureur aan het seizoen, maar werd al snel vervangen door Franco Colapinto. Alpine geeft hem nu de kans om andere doelen na te jagen.

Doohan werd na de zomerstop in 2024 gepresenteerd als de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly voor 2025. De Australiër had al veel testmeters gemaakt voor het team, en mocht van Alpine debuteren in de laatste race van 2024 in Abu Dhabi. Hij reed een redelijk kleurloze race, maar voor hem was het meer een voorbereiding op 2025.

Al voor de start van het seizoen stond Doohan in het middelpunt van de aandacht, maar niet op een positieve manier. Alpine had Franco Colapinto overgenomen van Williams, en de Argentijn zou in eerste instantie gaan fungeren als derde coureur. Al snel werd duidelijk dat Colapinto in beeld was voor het zitje van Doohan, en na de Grand Prix van Miami vond de langverwachte rijderswissel plaats. Doohan vertrok niet bij Alpine, en nam plaats op de reservebank.

Alpine deelt een statement

Doohan leek voor dit jaar niet meer in de plannen van Alpine voor te komen. Het team heeft nu bevestigd dat ze definitief uit elkaar gaan: "We kunnen bevestigen dat we in onderling overleg hebben besloten dat Jack Doohan in 2026 niet verdergaat met zijn contract bij Alpine, en dat we hem de kans geven om andere kansen in zijn carrière na te jagen."

Alpine is Doohan dankbaar voor de bewezen diensten: "Het team wil Jack bedanken voor zijn toewijding en zijn professionaliteit gedurende de afgelopen vier jaar, zowel op als naast de baan. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst."

Wat brengt de toekomst voor Doohan

Doohan heeft nog niets gedeeld over zijn toekomstplannen. De Australiër lijkt te gaan rijden in de Japanse Super Formula, waar hij eind vorig jaar deelnam aan de testweek op Suzuka. Doohan wordt daarnaast ook in verband gebracht met een reserverol bij Haas.