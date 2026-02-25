user icon
Doohan ontving gruwelijke doodsbedreigingen vlak voor F1-ontslag

Doohan ontving gruwelijke doodsbedreigingen vlak voor F1-ontslag

Voormalig Alpine-coureur Jack Doohan heeft in het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive een boekje open gedaan over zijn korte Formule 1-avontuur. Doohan reed in 2025 slechts vijf Grands Prix voordat hij werd gedegradeerd. Hij laat nu weten dat hij in die tijd talloze doodsbedreigingen heeft ontvangen.

Doohan werd in 2024 tijdens het raceweekend in Zandvoort aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly bij Alpine. Hij volgde in 2025 Esteban Ocon op, maar stond direct onder grote druk. Het team van Alpine had namelijk Franco Colapinto aangetrokken als derde coureur, en het werd al snel duidelijk dat Alpine-kopstuk Flavio Briatore hoge verwachtingen had van de Argentijn.

Al voor de start van het seizoen werd er gesteld dat Colapinto klaar werd gestoomd om Doohan te vervangen. Doohan deed zijn best om te scoren, maar hij viel al in Australië uit na een crash. Ook in de daaropvolgende races kreeg hij het niet voor elkaar om punten te scoren, en in Miami viel hij weer uit na een incident. Het was het einde van zijn Formule 1-loopbaan, want daarna werd hij vervangen door Colapinto.

Wat was er aan de hand?

De slepende zaak omtrent Doohan en Alpine wordt uitgebreid uitgelicht in het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Daarin is te zien dat Doohan het zeer zwaar heeft, en dat hij te maken kreeg met veel bedreigingen: "Ik krijg serieuze doodsbedreigingen voor deze race in Miami. Ze zeggen dat ze mij gaan vermoorden als ik niet uit de auto word gezet."

Gruwelijke bedreigingen

Doohan laat weten dat de bedreigingen zeer ver gingen, en de toon werd steeds dreigender: "Ik heb iets van zes, zeven e-mails ontvangen waarin wordt gezegd dat als ik nog in de auto zit in Miami, ze al mijn ledematen eraf gaan snijden."

Doohans toenmalige werkgever Alpine en de Formule 1 lieten weten dat ze op de hoogte waren van alle bedreigingen. Ze namen een stevig standpunt in waarbij ze hun steun voor Doohan uitspraken.

Hoe gaat het nu met Doohan?

Doohan bleef na zijn degradatie aan bij Alpine, en fungeerde in het restant van het seizoen als test- en reservecoureur. Hij nam plaats in de simulator en werkte een aantal TPC-tests af. Doohan maakte voor dit jaar lang kans op een zitje in de Japanse Super Formula, maar dat feestje ging niet door. Hij is wel terug in de Formule 1-paddock, nu als reservecoureur van Haas.

Edgar

Posts: 1.720

Triest, in en in triest!

  • 2
  • 25 feb 2026 - 11:05
F1 Nieuws Jack Doohan Alpine

Reacties (5)

  • Edgar

    Posts: 1.720

    Triest, in en in triest!

    • + 2
    • 25 feb 2026 - 11:05
  • The Wolf

    Posts: 165

    "Ik heb iets van zes, zeven e-mails ontvangen waarin wordt gezegd dat als ik nog in de auto zit in Miami, ze al mijn ledematen eraf gaan snijden."
    Hoe kunnen ze al je ledematen afsnijden zolang je in de auto zit? Dat is bijna niet te doen...lijkt me

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 11:06
  • HarryLam

    Posts: 5.293

    Mogelijk heeft Briatore die ook gehad, vandaar die wissel.
    Hadden ze toch wel aangifte van mogen doen.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 11:31
  • Regenrace

    Posts: 2.342

    Natuurlijk keur ik het ook sterk af. Wie niet? Maar langzamerhand kennen we die verhalen wel.
    Doodzwijgen is ook de remedie niet, dus ik vind zeker dat dit op gezette tijden aan de kaak gesteld moet worden, maar je moet ook niet doen alsof je zojuist van planet x komt.
    Volgens mij ging vijf jaar geleden al de (wrange) grap dat je er niet bij hoorde als je niet met de dood was bedreigd. Sindsdien zijn nog miljarden doodsbedreigingen geuit en nul doden gevallen.

    Er is gewoon een verloederde 5% onder de mensheid, dus ja, die kom je ook onder F1 volk tegen. Reken maar dat niet alleen Doohan, maar alle actieve coureurs hiermee te dealen hebben. De vraag is dus, hoe ga je ermee om? Ofwel, make up your mind:

    Of accepteer de geneugten van sociale media, en haal je schouders op over de onvermijdelijke shit.
    Of pak dat achterlijke tuig aan - dat schijnt te kunnen.
    Of ga van sociale media af.

    • + 0
    • 25 feb 2026 - 12:03
    • Erwinnaar

      Posts: 5.506

      Het soort types dat dit doet zitten ook op fora als deze helaas. De zogenaamde toetsenbordridders en beroeps trollen. Meestal in het acht angsthazen maar hele meneertjes achter een scherm.

      Het valt tevens niet te accepteren want je weet niet hoe het is als je een publiek figuur bent zoals Doohan en ermee te maken krijgt.

      Het is een keerzijde van het internet helaas. Wat mij betreft al dat soort rommel weg, snepchat, tiktak, facebook etc etc, wat een bagger is dat dan.

      • + 0
      • 25 feb 2026 - 13:00

