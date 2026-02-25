Voormalig Alpine-coureur Jack Doohan heeft in het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive een boekje open gedaan over zijn korte Formule 1-avontuur. Doohan reed in 2025 slechts vijf Grands Prix voordat hij werd gedegradeerd. Hij laat nu weten dat hij in die tijd talloze doodsbedreigingen heeft ontvangen.

Doohan werd in 2024 tijdens het raceweekend in Zandvoort aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Pierre Gasly bij Alpine. Hij volgde in 2025 Esteban Ocon op, maar stond direct onder grote druk. Het team van Alpine had namelijk Franco Colapinto aangetrokken als derde coureur, en het werd al snel duidelijk dat Alpine-kopstuk Flavio Briatore hoge verwachtingen had van de Argentijn.

Al voor de start van het seizoen werd er gesteld dat Colapinto klaar werd gestoomd om Doohan te vervangen. Doohan deed zijn best om te scoren, maar hij viel al in Australië uit na een crash. Ook in de daaropvolgende races kreeg hij het niet voor elkaar om punten te scoren, en in Miami viel hij weer uit na een incident. Het was het einde van zijn Formule 1-loopbaan, want daarna werd hij vervangen door Colapinto.

Wat was er aan de hand?

De slepende zaak omtrent Doohan en Alpine wordt uitgebreid uitgelicht in het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Daarin is te zien dat Doohan het zeer zwaar heeft, en dat hij te maken kreeg met veel bedreigingen: "Ik krijg serieuze doodsbedreigingen voor deze race in Miami. Ze zeggen dat ze mij gaan vermoorden als ik niet uit de auto word gezet."

Gruwelijke bedreigingen

Doohan laat weten dat de bedreigingen zeer ver gingen, en de toon werd steeds dreigender: "Ik heb iets van zes, zeven e-mails ontvangen waarin wordt gezegd dat als ik nog in de auto zit in Miami, ze al mijn ledematen eraf gaan snijden."

Doohans toenmalige werkgever Alpine en de Formule 1 lieten weten dat ze op de hoogte waren van alle bedreigingen. Ze namen een stevig standpunt in waarbij ze hun steun voor Doohan uitspraken.

Hoe gaat het nu met Doohan?

Doohan bleef na zijn degradatie aan bij Alpine, en fungeerde in het restant van het seizoen als test- en reservecoureur. Hij nam plaats in de simulator en werkte een aantal TPC-tests af. Doohan maakte voor dit jaar lang kans op een zitje in de Japanse Super Formula, maar dat feestje ging niet door. Hij is wel terug in de Formule 1-paddock, nu als reservecoureur van Haas.