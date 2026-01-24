user icon
Sainz laat van zich horen na mislopen Barcelona met Williams

Sainz laat van zich horen na mislopen Barcelona met Williams

Carlos Sainz heeft publiekelijk zijn steun uitgesproken voor Williams, nadat het Britse team bekendmaakte volgende week niet deel te nemen aan de shakedown-test in Barcelona richting het Formule 1-seizoen van 2026.

Williams liet weten verstek te laten gaan bij de besloten testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De afwezigheid heeft alles te maken met vertragingen in het ontwikkelingsprogramma van de nieuwe FW48, waardoor het team de planning heeft moeten bijstellen.

Vertraging, maar geen paniek bij Williams

Teams mogen tijdens de shakedown maximaal drie dagen rijden met één auto, verdeeld over een periode van vijf dagen. Hoewel enkele topteams, waaronder McLaren en Ferrari, niet vanaf dag één aanwezig zullen zijn, wordt verwacht dat het merendeel alsnog meerdere testdagen afwerkt.

Voor Williams geldt dat niet. De renstal heeft bevestigd de shakedown volledig over te slaan, ondanks dat de auto recent wel voor het eerst tot leven kwam. Dat moment werd gedeeld via sociale media, maar kilometers maken in Barcelona zit er voorlopig niet in.

Sainz spreekt vertrouwen uit

Carlos Sainz, die in 2025 bewust voor Williams koos met het oog op de kansen in 2026, blijft rustig onder de situatie. De Spanjaard liet via Instagram weten dat hij volledig achter het team staat. “We blijven vol gas geven. Ik kijk ernaar uit om binnenkort weer de baan op te gaan,” aldus Sainz.

Williams benadrukt dat de keuze is gemaakt om later maximaal te kunnen presteren. De focus ligt nu volledig op een optimale voorbereiding richting de eerste officiële wintertest in Bahrein in februari. “We willen iedereen bedanken voor de steun. Er ligt veel moois in het verschiet voor 2026,” klinkt het hoopvol vanuit het team.

In plaats van de shakedown in Barcelona kiest Williams voor een alternatief traject. Zo wordt volgende week een uitgebreid Virtual Test Track-programma afgewerkt met de 2026-auto, als opstap naar de test in Bahrein en uiteindelijk de seizoensopener in Melbourne.

Reacties (5)

  • meister

    Posts: 4.204

    Australië gaat voor heel veel teams een veredelde test worden.

    • + 0
    • 24 jan 2026 - 16:54
  • Flexwing

    Posts: 250

    Ze rijden toch met mercedes motoren wat is het probleem dan.

    • + 0
    • 24 jan 2026 - 21:31
    • mario

      Posts: 14.968

      Er schijnt een auto omgebouwd te moeten worden....

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 22:23
    • Cherokee

      Posts: 5.347

      Zo'n auto is meer dan een motor. Het moet allemaal vlekkeloos met elkaar samenwerken.

      • + 0
      • 24 jan 2026 - 22:35
  • AUDI_F1

    Posts: 3.527

    Mooie woorden van Sainz, je moet ook altijd je team blijven steunen en niet af laten vallen.

    • + 0
    • 24 jan 2026 - 21:34

