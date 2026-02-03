Williams heeft dan eindelijk de nieuwe auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. Het team uit Grove deed dat door middel van een livestream op de eigen website. Met de gloednieuwe FW48, hopen Alexander Albon en Carlos Sainz hoge ogen te gooien in 2026.

Williams kan terugkijken op een sterk 2025. Nadat het na een lange strijd met Sauber - het nieuwe Audi - en Alpine Carlos Sainz wist te strikken, keerde de hoop om weer terug te keren aan de top langzaam terug bij het team van James Vowles. Sainz kende een lastige start, maar wist nadien toch twee podiumplekken binnen te hengelen. Ook Alexander Albon kende een goed jaar met een achtste plek in het rijdersklassement.

Dramatische voorbereiding

Vanwege een ijzersterk 2025, een meer dan goed rijdersduo en de entree van de nieuwe reglementen in de F1, hadden Vowles en consorten alle hoop gegooid op het jaar 2026. Met de Mercedes-motor achterin - waarvan de eerste indrukken enorm goed waren - sprak het legendarische team, ooit opgericht door Frank Williams, de ambitie uit om de topteams weer uit te gaan dagen.

Maar dat liep uit op een deceptie. Omdat Williams kampte met gewichtsproblemen, moesten zij de shakedown in Barcelona aan zich voorbij laten gaan. De FW48 zou naar verluidt maar liefst twintig kilo te zwaar zijn. Nadien maakte Vowles in een statement wereldkundig dat de auto voor de wintertest in Bahrein klaar zal zijn en dat Albon en Sainz in ieder geval in actie zullen komen.

Daar is de auto eindelijk

Na de verreden shakedown in Barcelona - waar Mercedes ijzersterk oogde - heeft Williams dan op een live-event de auto bekendgemaakt. Eerder maakte het Britse team een editie speciaal voor de fans, waarvan het nog de vraag is of die in actie zal komen. De 'fan-livery' was namelijk voor de shakedown in Barcelona, maar daar arriveerde de bolide niet op tijd.