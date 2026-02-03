user icon
icon

Officieel: Williams lanceert langverwachte FW48

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Officieel: </b> Williams lanceert langverwachte FW48

Williams heeft dan eindelijk de nieuwe auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. Het team uit Grove deed dat door middel van een livestream op de eigen website. Met de gloednieuwe FW48, hopen Alexander Albon en Carlos Sainz hoge ogen te gooien in 2026. 

Williams kan terugkijken op een sterk 2025. Nadat het na een lange strijd met Sauber - het nieuwe Audi - en Alpine Carlos Sainz wist te strikken, keerde de hoop om weer terug te keren aan de top langzaam terug bij het team van James Vowles. Sainz kende een lastige start, maar wist nadien toch twee podiumplekken binnen te hengelen. Ook Alexander Albon kende een goed jaar met een achtste plek in het rijdersklassement. 

Meer over Williams Williams kondigt nieuwe samenwerking met 'Brits icoon' aan

Williams kondigt nieuwe samenwerking met 'Brits icoon' aan

3 feb
 Williams komt met update over problemen met nieuwe F1-wagen

Williams komt met update over problemen met nieuwe F1-wagen

28 jan

Dramatische voorbereiding

Vanwege een ijzersterk 2025, een meer dan goed rijdersduo en de entree van de nieuwe reglementen in de F1, hadden Vowles en consorten alle hoop gegooid op het jaar 2026. Met de Mercedes-motor achterin - waarvan de eerste indrukken enorm goed waren - sprak het legendarische team, ooit opgericht door Frank Williams, de ambitie uit om de topteams weer uit te gaan dagen. 

Maar dat liep uit op een deceptie. Omdat Williams kampte met gewichtsproblemen, moesten zij de shakedown in Barcelona aan zich voorbij laten gaan. De FW48 zou naar verluidt maar liefst twintig kilo te zwaar zijn. Nadien maakte Vowles in een statement wereldkundig dat de auto voor de wintertest in Bahrein klaar zal zijn en dat Albon en Sainz in ieder geval in actie zullen komen. 

Daar is de auto eindelijk 

Na de verreden shakedown in Barcelona - waar Mercedes ijzersterk oogde - heeft Williams dan op een live-event de auto bekendgemaakt. Eerder maakte het Britse team een editie speciaal voor de fans, waarvan het nog de vraag is of die in actie zal komen. De 'fan-livery' was namelijk voor de shakedown in Barcelona, maar daar arriveerde de bolide niet op tijd. 

 

Foto's Williams FW48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Alexander Albon James Vowles Williams

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Starscreamer

    Posts: 1.394

    Prachtige livery
    Simpel maar strak zou er goed uitzien op circuit.

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 15:05
    • The Wolf

      Posts: 20

      leuk, maar slechts nuanceverschillen qua livery met vorig jaar, 't is nou niet zo dat ik hier schuimbekkend op m'n stoel zit te stuiteren omdat ik het allemaal zo spectaculair vind, ik zeg leuk, aardig, maar niet meer dan dat.

      • + 0
      • 3 feb 2026 - 15:16
  • StevenQ

    Posts: 10.156

    Een render van een auto die natuurlijk net als bij andere teams niet de auto is die straks het circuit op gaat

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 15:06
  • HarryLam

    Posts: 5.206

    Zo ziet hij er tamekijk conservatief uit.

    • + 0
    • 3 feb 2026 - 15:22

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.337
  • Podiums 29
  • Grand Prix 232
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar