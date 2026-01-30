Het team van Williams ontbreekt deze week bij de besloten test op het circuit van Barcelona in Spanje. De Britse renstal werkt op de fabriek in Grove onverstoorbaar door aan de nieuwe auto, en deelt nu nieuwe beelden van de bolide. Opvallend genoeg houden ze één onderdeel wel verborgen voor de pottenkijkers.

Vandaag komt de besloten test in Barcelona ten einde. Vijf dagen lang hebben de teams en de coureurs de tijd gehad om hun nieuwe bolides aan de tand te voelen, maar in de paddock waren slechts tien renstallen te vinden. Het team van Williams liep achter met de ontwikkelingen van de nieuwe auto, en ze lieten vorige week weten dat ze zouden ontbreken in Barcelona.

Het was een harde klap voor Williams, dat bezig leek met een goede opmars in de Formule 1. Vorig jaar eindigden ze als vijfde in het constructeurskampioenschap, en bij Williams hoopten ze de stijgende lijn door te zetten. Of dat gaat lukken, moet nog blijken. Teambaas James Vowles liet wel weten dat ze de nieuwe auto op tijd af zullen krijgen voor de test in Bahrein, en dat ze voor die tijd nog een test gaan uitvoeren.

Opvallende beelden

Williams deelde vandaag ook de beelden van een belangrijke stap in het voorseizoen. In twee korte video's was te zien hoe coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz hun stoeltjes pasten in de nieuwe auto. De fans konden hierdoor ook direct een blik werpen op de nieuwe auto, maar Williams wilde liever niet dat iedereen alles kon zien. De air intake achter de cockpit werd in beide video's vakkundig geblurd, en dat zorgde voor hilariteit bij de fans.

Wat probeert Williams te verbergen?

De vraag is dan ook wat Williams hier precies probeert te verbergen, want de andere teams deden hier iets minder geheimzinnig over. Tijdens de testdagen in Barcelona bleek wel dat de intake van de airbox er bij elk team heel anders uitziet. Zo heeft Racing Bulls voor een opvallend groot design gekozen, terwijl andere teams een kleiner exemplaar hebben ontworpen.