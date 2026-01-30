user icon
Williams doet geheimzinnig en deelt beelden van F1-wagen

Williams doet geheimzinnig en deelt beelden van F1-wagen

Het team van Williams ontbreekt deze week bij de besloten test op het circuit van Barcelona in Spanje. De Britse renstal werkt op de fabriek in Grove onverstoorbaar door aan de nieuwe auto, en deelt nu nieuwe beelden van de bolide. Opvallend genoeg houden ze één onderdeel wel verborgen voor de pottenkijkers.

Vandaag komt de besloten test in Barcelona ten einde. Vijf dagen lang hebben de teams en de coureurs de tijd gehad om hun nieuwe bolides aan de tand te voelen, maar in de paddock waren slechts tien renstallen te vinden. Het team van Williams liep achter met de ontwikkelingen van de nieuwe auto, en ze lieten vorige week weten dat ze zouden ontbreken in Barcelona.

Het was een harde klap voor Williams, dat bezig leek met een goede opmars in de Formule 1. Vorig jaar eindigden ze als vijfde in het constructeurskampioenschap, en bij Williams hoopten ze de stijgende lijn door te zetten. Of dat gaat lukken, moet nog blijken. Teambaas James Vowles liet wel weten dat ze de nieuwe auto op tijd af zullen krijgen voor de test in Bahrein, en dat ze voor die tijd nog een test gaan uitvoeren.

Opvallende beelden

Williams deelde vandaag ook de beelden van een belangrijke stap in het voorseizoen. In twee korte video's was te zien hoe coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz hun stoeltjes pasten in de nieuwe auto. De fans konden hierdoor ook direct een blik werpen op de nieuwe auto, maar Williams wilde liever niet dat iedereen alles kon zien. De air intake achter de cockpit werd in beide video's vakkundig geblurd, en dat zorgde voor hilariteit bij de fans.

Wat probeert Williams te verbergen?

De vraag is dan ook wat Williams hier precies probeert te verbergen, want de andere teams deden hier iets minder geheimzinnig over. Tijdens de testdagen in Barcelona bleek wel dat de intake van de airbox er bij elk team heel anders uitziet. Zo heeft Racing Bulls voor een opvallend groot design gekozen, terwijl andere teams een kleiner exemplaar hebben ontworpen.

HarryLam

Posts: 5.193

Ze kunnen beter ff doorwerken ipv die komedie met foto's.

  • 1
  • 30 jan 2026 - 15:56
Carlos Sainz Jr Alexander Albon Williams

Reacties (4)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.193

    Ze kunnen beter ff doorwerken ipv die komedie met foto's.

    • + 1
    • 30 jan 2026 - 15:56
    • hupholland

      Posts: 9.591

      welke komedie? een seatfit is toch best belangrijk en veel andere teams deelden daar ook beelden van. Van geblurde beelden is volgens mij helemaal geen sprake.

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 16:36
    • StevenQ

      Posts: 10.137

      De luchtinlaat is geburd

      • + 0
      • 30 jan 2026 - 17:10
  • Beri

    Posts: 6.820

    Wat ontzettend geheimzinnig

    • + 1
    • 30 jan 2026 - 16:24

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

