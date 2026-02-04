George Russell en Andrea Kimi Antonelli leken de grote winnaars na de eerste shakedown van het Formule 1-seizoen in Barcelona. Naderhand zag het eruit dat Mercedes, voorlopig, de beste auto ter beschikking heeft. Gaat dit verandering brengen in de relatie tussen Russell Antonelli, mochten zij daadwerkelijk voor de titel gaan.

Mercedes kwam ijzersterk uit de winterslaap in Barcelona. Nadat het de W17 had gelanceerd, klokten Russell en Antonelli maar liefst meer dan 500 ronden en kwamen nauwelijks in de problemen met betrouwbaarheidsproblemen. Het is nog niet echt hard te maken, maar alle seinen lijken op groen te staan dat de Mercedessen voor de overwinningen mee gaan doen in 2026.

Gaat Russell Antonelli nog helpen?

Het afgelopen jaar was Russell een luisterend oor voor Antonelli, die net nieuwe in de F1 kwam. Op de vraag of hij nog steeds de Italiaan gaat voorzien van adviezen en of het alleen om competitie draait, reageerde de Brit: "Eigenlijk geen van beide", tegenover de aanwezige pers bij de lancering van de W17.

"Mijn deur staat altijd open en hij heeft me vaak vragen gesteld en ik ben heel bereid om te helpen, want elke coureur wil zijn teamgenoot verslaan. Dat is geen geheim. Ik wil hem elke race verslaan. Hij wil mij elke race verslaan. En zo hoort het ook. Maar als ik hem versla en ik eindig als vijfde en hij als zesde, ga ik niet naar huis om een ​​fles champagne open te trekken", voegde Russell daaraan toe.

'We moeten als een team werken'

Russell benadrukte daarbij dat hij eerst zijn team wil verbeteren voordat hij aan een wereldtitel wil denken. "We zijn hier niet om voor minder dan een wereldkampioenschap te strijden en we moeten elkaar pushen om meer uit het team, meer uit Mercedes te halen. Om onszelf een kans te geven om voor het wereldkampioenschap te vechten. Dus je moet als een team werken."