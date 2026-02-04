user icon
Gaat Russell Antonelli nog helpen met oog op de wereldtitel? "Ik wil hem wel verslaan"

Gaat Russell Antonelli nog helpen met oog op de wereldtitel? "Ik wil hem wel verslaan"

George Russell en Andrea Kimi Antonelli leken de grote winnaars na de eerste shakedown van het Formule 1-seizoen in Barcelona. Naderhand zag het eruit dat Mercedes, voorlopig, de beste auto ter beschikking heeft. Gaat dit verandering brengen in de relatie tussen Russell Antonelli, mochten zij daadwerkelijk voor de titel gaan. 

Mercedes kwam ijzersterk uit de winterslaap in Barcelona. Nadat het de W17 had gelanceerd, klokten Russell en Antonelli maar liefst meer dan 500 ronden en kwamen nauwelijks in de problemen met betrouwbaarheidsproblemen. Het is nog niet echt hard te maken, maar alle seinen lijken op groen te staan dat de Mercedessen voor de overwinningen mee gaan doen in 2026. 

Gaat Russell Antonelli nog helpen?

Het afgelopen jaar was Russell een luisterend oor voor Antonelli, die net nieuwe in de F1 kwam. Op de vraag of hij nog steeds de Italiaan gaat voorzien van adviezen en of het alleen om competitie draait, reageerde de Brit: "Eigenlijk geen van beide", tegenover de aanwezige pers bij de lancering van de W17. 

"Mijn deur staat altijd open en hij heeft me vaak vragen gesteld en ik ben heel bereid om te helpen, want elke coureur wil zijn teamgenoot verslaan. Dat is geen geheim. Ik wil hem elke race verslaan. Hij wil mij elke race verslaan. En zo hoort het ook. Maar als ik hem versla en ik eindig als vijfde en hij als zesde, ga ik niet naar huis om een ​​fles champagne open te trekken", voegde Russell daaraan toe. 

'We moeten als een team werken'

Russell benadrukte daarbij dat hij eerst zijn team wil verbeteren voordat hij aan een wereldtitel wil denken. "We zijn hier niet om voor minder dan een wereldkampioenschap te strijden en we moeten elkaar pushen om meer uit het team, meer uit Mercedes te halen. Om onszelf een kans te geven om voor het wereldkampioenschap te vechten. Dus je moet als een team werken." 

Maximo

Posts: 9.735

Russel gaat het heel zwaar krijgen

  • 2
  • 4 feb 2026 - 19:02
  • Maximo

    Posts: 9.735

    Russel gaat het heel zwaar krijgen

    • + 2
    • 4 feb 2026 - 19:02
    • mario

      Posts: 15.026

      Russel vast wel, maar Russell zal het vast minder zwaar krijgen....

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 19:25
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.127

      Russell heeft nooit die " mentor rol" op zich genomen. Ook al draagt hij dat graag naar buiten toe.

      Dat doet hij alleen om binnen het team politiek zijn positie te verstevigen. Maar iedereen weet intussen hoe deze knul in elkaar steekt.

      Glibberig, slijmerig, achterdochtig en achterbaks. Denken we écht dat hij afgelopen jaar Antonelli heeft geholpen met écht goed advies en hulp? Welnee!

      En zeker als de Mercedes nu het te kloppen team blijkt te zijn, ziet hij liever Antonelli spartelend dan succesvol.

      Overigens, als Kimi écht dat grote talent is, moet hij dit seizoen op eigen kracht succesvol zijn. Het eerste jaar was niet mega overtuigend, maar hij is dan ook erg jong en een jaar te vroeg in die auto gegooit door het vertrek van Hamilton.

      Laten we hem ook niet als Max 2.0 zien, hoe graag Toto dat ook zou willen. Dit jaar moet Antonelli op eigen kracht gaan bewijzen dat hij Antonelli 1.0 is en het Russell moeilijk kan maken. En hij moet ook zelf zeker niet willen dat Rubbere Russell hem een handje helpt... om hem over de rand heen te duwen.

      • + 1
      • 4 feb 2026 - 21:39
    • SennaS

      Posts: 11.343

      Russell heeft het hier kennelijk verknalt zoals vele tegenstanders van Max.

      • + 2
      • 4 feb 2026 - 22:17
    • SennaS

      Posts: 11.343

      Ik ben geen grote fan van zijn maniertjes maar je kunt ook overdrijven.
      Ze hebben allemaal van wel eens wat geflikt.

      • + 2
      • 4 feb 2026 - 22:19
  • dutchiceman

    Posts: 5.549

    Russell heeft geen ruimte voor Kimi.
    Hij zit al vol van ik, mezelf en me eigen.

    • + 2
    • 4 feb 2026 - 19:27
    • Larry Perkins

      Posts: 62.873

      Zo is dat, 'Second Choice George' heeft alle aandacht nodig om zichzelf te helpen...

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 23:13
  • SennaS

    Posts: 11.343

    Bij mcl, mercedes en ferrari moeten de teamgenoten tegen elkaar racen om wk te worden, zoals het hoort.
    Eerlijke behandeling van je coureurs, goed voor de sport en het publiek is de grootste winnaar.
    De beste moge winnen.

    • + 1
    • 4 feb 2026 - 22:15
  • Larry Perkins

    Posts: 62.873

    Na elk 'advies' van Russell zag je Antonelli ff later met Verstappen lopen om met hem de tip te bespreken, daarom hadden (hebben) Kimi en Max ook altijd zoveel lol samen...

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 23:16

