De eerste echte graadmeter van het Formule 1-seizoen 2026 laat zien dat niet alle teams de ingrijpende reglementswijzigingen even goed hebben verteerd. Waar Mercedes in Barcelona grotendeels volgens verwachting voor de dag kwam en Audi en Cadillac wat aanloopproblemen kenden, zijn vooral Williams en Aston Martin de negatieve verrassingen van de openingsfase.

Met name bij Williams is de situatie zorgwekkend. Het team uit Grove dreigt als enige geen enkele kilometer te maken tijdens de eerste test, niet uit tactische overwegingen, maar door serieuze technische tegenvallers die de voorbereiding volledig hebben ontregeld.

Williams zwaar getroffen door technische problemen

De problemen bij Williams zijn terug te voeren op het chassis van de FW48. De auto zakte aanvankelijk voor de verplichte crashtests van de FIA, waardoor het team in de cruciale winterweken stil kwam te staan. Zolang het chassis geen definitieve goedkeuring kreeg, kon de auto niet worden afgebouwd en was afreizen naar Barcelona simpelweg geen optie.

Hoewel het verlossende groene licht inmiddels is gegeven, ging dat niet zonder concessies. Om alsnog door de test te komen, moest het chassis worden verstevigd, met als direct gevolg een hoger gewicht. En laat dat nu net een gevoelig punt zijn in 2026, waar het minimumgewicht is vastgesteld op 768 kilo en elke extra kilo prestaties kost.

Ook Aston Martin worstelt met late start

In de paddock wordt gefluisterd dat Williams de FW48 laat debuteren met een gewichtstoename van meer dan tien kilo. Daarmee zou het team er zelfs slechter voorstaan dan Aston Martin, dat eveneens kampt met hoofdbrekens bij de integratie van de nieuwe Honda-krachtbron. Het wegwerken van zoveel extra massa vraagt tijd, ingrijpende aanpassingen en vaak pijnlijke compromissen in andere delen van de auto.

Ook in Silverstone verloopt de aanloop naar 2026 allesbehalve vlekkeloos. De AMR26 bevindt zich weliswaar in de afrondende montagefase, maar een vroege start zit er niet in. Aston Martin mikt erop om de auto pas laat op het circuit te krijgen, mogelijk pas donderdagmiddag. Dat zou nog net genoeg kunnen zijn om bruikbare data te verzamelen, al heerst intern weinig zekerheid dat alles volgens planning zal verlopen.