Het team van Williams is eindelijk de baan opgegaan met hun nieuwe auto. De Britse renstal liep tegen de nodige vertraging op, en moest daardoor de testweek in Barcelona overslaan. Nu zijn ze terug, en kwamen ze vandaag in actie op het circuit van Silverstone.

De Britse renstal heeft een rommelig voorseizoen achter de rug. Ze eindigden vorig jaar op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, en ze hoopten voort te kunnen borduren op die goede vorm. Niets bleek echter minder waar te zijn, want Williams liep tegen grote vertraging op in de ontwikkeling en ze kregen het niet voor elkaar om de auto af te krijgen voor de besloten testweek in Barcelona.

Alternatief programma op de fabriek

Terwijl de andere tien teams hun auto's uittestten op het circuit van Barcelona, werkte Williams een alternatief programma af op de fabriek in Grove. Teambaas James Vowles bleef optimistisch, en coureurs Carlos Sainz en Alexander Albon gingen voortvarend van start. Toch moesten ze dus eventjes wachten voordat ze de nieuwe FW48 voor het eerst in levende lijve konden zien.

Williams direct de baan op

Williams trok gisteren het doek van de nieuwe auto, en vandaag kwamen ze ook voor het eerst de baan op. Het team deelde een foto van de shakedown op de sociale media. Te zien is hoe Albon met de nieuwe wagen rijdt op het circuit van Silverstone. De FW48 is gehuld in de speciale testlivery die ze zouden gebruiken in Barcelona. De livery en het licht zijn bepaalde delen van de auto niet goed te zien, onder meer de sidepods worden aan het zicht ontnomen.

Wat valt er op aan de nieuwe Williams?

Wat wel opvalt is dat de Williams een grote airbox heeft, net als bijvoorbeeld het team van Racing Bulls. Andere teams kiezen voor een kleinere airbox, en Williams lijkt verder de trucjes verborgen te willen houden voor de rest van de wereld. Ook de achterzijde van de auto en delen van de voorvleugel blijven goed verborgen.