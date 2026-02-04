user icon
icon

Williams stuurt nieuwe bolide eindelijk de baan op voor shakedown

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Williams stuurt nieuwe bolide eindelijk de baan op voor shakedown

Het team van Williams is eindelijk de baan opgegaan met hun nieuwe auto. De Britse renstal liep tegen de nodige vertraging op, en moest daardoor de testweek in Barcelona overslaan. Nu zijn ze terug, en kwamen ze vandaag in actie op het circuit van Silverstone.

De Britse renstal heeft een rommelig voorseizoen achter de rug. Ze eindigden vorig jaar op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, en ze hoopten voort te kunnen borduren op die goede vorm. Niets bleek echter minder waar te zijn, want Williams liep tegen grote vertraging op in de ontwikkeling en ze kregen het niet voor elkaar om de auto af te krijgen voor de besloten testweek in Barcelona.

Meer over Williams <b> Officieel: </b> Williams lanceert langverwachte FW48

Officieel: Williams lanceert langverwachte FW48

3 feb
 Williams kondigt nieuwe samenwerking met 'Brits icoon' aan

Williams kondigt nieuwe samenwerking met 'Brits icoon' aan

3 feb

Alternatief programma op de fabriek

Terwijl de andere tien teams hun auto's uittestten op het circuit van Barcelona, werkte Williams een alternatief programma af op de fabriek in Grove. Teambaas James Vowles bleef optimistisch, en coureurs Carlos Sainz en Alexander Albon gingen voortvarend van start. Toch moesten ze dus eventjes wachten voordat ze de nieuwe FW48 voor het eerst in levende lijve konden zien.

Williams direct de baan op

Williams trok gisteren het doek van de nieuwe auto, en vandaag kwamen ze ook voor het eerst de baan op. Het team deelde een foto van de shakedown op de sociale media. Te zien is hoe Albon met de nieuwe wagen rijdt op het circuit van Silverstone. De FW48 is gehuld in de speciale testlivery die ze zouden gebruiken in Barcelona. De livery en het licht zijn bepaalde delen van de auto niet goed te zien, onder meer de sidepods worden aan het zicht ontnomen.

Wat valt er op aan de nieuwe Williams?

Wat wel opvalt is dat de Williams een grote airbox heeft, net als bijvoorbeeld het team van Racing Bulls. Andere teams kiezen voor een kleinere airbox, en Williams lijkt verder de trucjes verborgen te willen houden voor de rest van de wereld. Ook de achterzijde van de auto en delen van de voorvleugel blijven goed verborgen.

core2duo

Posts: 1.760

Beri,

Ik kijk er net nog eens goed naar op de foto’s, en het lijkt mij inderdaad dat de voorophanging een pull-rod configuratie is. Dat is best moedig van Williams, juist omdat een pull-rod aan de voorkant veel meer vraagt van de packaging en afstemming.

Dat ze hiervoor kiezen zegt wat mij be... [Lees verder]

  • 2
  • 4 feb 2026 - 20:31
Foto's Williams FW48
F1 Nieuws Williams

Reacties (7)

Login om te reageren
  • core2duo

    Posts: 1.760

    Interessant om te zien dat Williams de FW48 eindelijk op de baan heeft gebracht voor een shakedown op Silverstone, na een rommelig voorseizoen en het missen van de informele Barcelona-shakedown vanwege productievertragingen.

    Misschien dat de reden dat de auto zo lang verborgen bleef, niet alleen met de vertraging te maken heeft gehad, maar ook met een bewuste keuze om onderdelen en concepten zo lang mogelijk onder de radar te houden. Op basis van de beperkte beelden van de shakedown lijkt de auto in elk geval technisch te bestaan én te functioneren, wat het belangrijkste is op dit moment.

    Het zou interessant zijn om te zien wat er precies aan de voorzijde gebruikt wordt qua draagarmconstructie. Als hier inderdaad een pull-rod configuratie wordt toegepast (zoals recent in meerdere discussies op tech-fora gesuggereerd wordt), dan kan dat duiden op een afwijkend ophangingsconcept ten opzichte van veel andere teams. Er zijn maar weinig teams die met een pull-rod setup vooraan werken, en als Williams dit nu toepast zou dat een flink technische verschuiving kunnen zijn richting een eigen ontwerp, in plaats van simpelweg ophanging te „lenen” van Mercedes.

    Dat zou ook suggereren dat Williams niet alleen de ontwikkeling van de FW48 intern wil houden, maar mogelijk ook wil werken aan meer onafhankelijkheid qua chassis- en mechanische componenten, wellicht later zelfs richting een eigen versnellingsbak of andere belangrijke componenten.

    Hoe dan ook: het belangrijkste signaal van vandaag is dat de FW48 werkt en rijdt, en dat geeft hoop dat de technische keuzes, hoe onconventioneel ook, misschien precies dát zijn waar Williams op heeft gewacht voordat ze de auto publiekelijk lieten zien.

    • + 1
    • 4 feb 2026 - 19:58
    • Beri

      Posts: 6.826

      Ophanging is pull voor, push achter. De push achter heeft een compleet nieuwe geometrie en voor lijkt het er op dat ook niet alles standaard is.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 20:08
    • hupholland

      Posts: 9.600

      om dan 5 dagen later een shakedown te doen en dat soort geheimen prijs te geven, maakt (een deel van) het verhaal voor mij toch wel iets minder aannemelijk. Een ophanging verander je niet in een paar weken, dus als dat het geheim zou zijn hadden ze het gerust vorige week al prijs kunnen geven, daar hadden ze dan geen 3 testdagen voor op hoeven offeren. Maar idd wel goed om te zien dat ze een auto klaar hebben en dat er misschien best wat bijzonderheden opzitten.. net als bij Aston Martin kan een vertraging ook gewoon goede redenen hebben, het hoeft niet gelijk een ramp te zijn.. al is het natuurlijk ook geen garantie op succes.. ben benieuwd hoe ze het gaan doen tijdens de volgende tests, op zich is er nog voldoende tijd om toch gewoon klaar te zijn voor Australië.

      • + 1
      • 4 feb 2026 - 20:24
    • core2duo

      Posts: 1.760

      Beri,

      Ik kijk er net nog eens goed naar op de foto’s, en het lijkt mij inderdaad dat de voorophanging een pull-rod configuratie is. Dat is best moedig van Williams, juist omdat een pull-rod aan de voorkant veel meer vraagt van de packaging en afstemming.

      Dat ze hiervoor kiezen zegt wat mij betreft ook iets over het vertrouwen in hun aerodynamisch concept: als je een pull-rod niet goed rond krijgt, kun je daar flink prestatieverlies mee oplopen. Dus het is niet zomaar een cosmetische keuze, maar een technische gok met potentieel grote impact.

      Wat betreft de achterkant van de FW48, ik heb persoonlijk nog geen duidelijke afbeeldingen gezien van hoe de achterophanging precies is uitgevoerd. Jij zegt dat het push-rod is met een nieuwe geometrie; zou je misschien de bron/link/foto’s kunnen delen die jij hebt gezien? Ben benieuwd naar hoe ze dat daar hebben opgelost.

      • + 2
      • 4 feb 2026 - 20:31
    • hupholland

      Posts: 9.600

      technisch een flinke uitdaging idd, dus dan wil je juist graag testen.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 20:38
    • StevenQ

      Posts: 10.160

      Er zijn juist andere teams zoals Red Bull die van pull rod op de achterwielophanging terug zijn gegaan naar Push Rod nu, dat lijkt zeker bij de topteams de keuze te zijn voor deze reglementen

      En dat Williams verleden week niet getest heeft met de andere teams heeft echt heel weinig met iets unieks op hun auto te maken, want dan maken die paar dagen zoals gezegd door hupholland ook niks uit, dat was gewoon puur omdat de auto nog niet klaar was omdat ze moeite hadden door de crashtest te komen

      • + 1
      • 4 feb 2026 - 20:50
    • Canson Po

      Posts: 2.974

      Als Williams iets wil verbergen tot Melbourne stond het er nu niet op laat dat duidelijk zijn, je zal zien dat de auto's er anders uit zien in Melbourne dan in Bahrein (pre season), dit is al jaren zo, dus ik hoop dat Williams niet al te veel achterstand heeft en gewoon goed meekomt das nu het belangenrijkste.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 21:54

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar