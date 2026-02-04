Lando Norris heeft zich van een van zijn betere kanten laten zien. De kersverse wereldkampioen keerde namelijk terug op zijn oude basisschool in het Verenigd Koninkrijk. De McLaren-coureur, die zich momenteel ook voorbereidt op het nieuwe Formule 1-seizoen, bezorgde daar een aantal kinderen de dag van zijn leven.

Norris vervulde afgelopen jaar zijn langverwachte kinderdroom. Na een heel zwaar jaar - met lange gevechten met Max Verstappen en Oscar Piastri - slaagde de McLaren-coureur erin om zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 binnen te slepen. Met de grootste triomf in de koningsklasse van de autosport, viel er een enorme last van de schouders van de Brit.

Norris even terug in Engeland

Nadat Norris de wereldtitel in Abu Dhabi naar zich toe wist te trekken genoot hij van een welverdiende vakantie, maar die bleek van korte duur te zijn. Afgelopen week kroop hij alweer achter het stuur, aangezien de shakedown in Barcelona plaatsvond. Daarna ging hij terug naar Bristol, zijn geboorteplaats, en keerde hij zelfs terug op zijn oude basisschool.

Chew Stoke Church School - de oude school van Norris - postte zelf ook iets van de terugkeer van Norris. "Wat een ongelooflijke dag hebben we gehad op Chew Stoke Church School. Vandaag werden de kinderen, het personeel, oud-leerlingen, ouders en collega's getrakteerd op een heel bijzonder bezoek van Lando Norris, de huidige F1-wereldkampioen", zo schreef de school op Facebook.

"Lando werd begroet met gejuich en enthousiast vlaggenzwaaien door de hele schoolgemeenschap", voegden zij daaraan toe.

Norris bezorgt kinderen dag van hun leven

Eenmaal aangekomen, werd Norris als een held onthaald. De Engelsman nam laaiend enthousiast de tijd voor de kinderen die er waren en zwaaide zelfs met de finishvlag tijdens een stepwedstrijd. Voor de jonge kinderen zal het niet gauw een dag worden om snel te vergeten.

Toch zal Norris snel weer op het vliegtuig moeten stappen. Aankomende week staat namelijk de eerste officiële wintertest van het seizoen op het programma. Dan zal de wereldkampioen testen in zijn splinternieuwe McLaren.