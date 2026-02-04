user icon
Prachtig gebaar van Norris: Wereldkampioen keert terug op eigen basisschool

Prachtig gebaar van Norris: Wereldkampioen keert terug op eigen basisschool

Lando Norris heeft zich van een van zijn betere kanten laten zien. De kersverse wereldkampioen keerde namelijk terug op zijn oude basisschool in het Verenigd Koninkrijk. De McLaren-coureur, die zich momenteel ook voorbereidt op het nieuwe Formule 1-seizoen, bezorgde daar een aantal kinderen de dag van zijn leven. 

Norris vervulde afgelopen jaar zijn langverwachte kinderdroom. Na een heel zwaar jaar - met lange gevechten met Max Verstappen en Oscar Piastri - slaagde de McLaren-coureur erin om zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 binnen te slepen. Met de grootste triomf in de koningsklasse van de autosport, viel er een enorme last van de schouders van de Brit.

Norris even terug in Engeland

Nadat Norris de wereldtitel in Abu Dhabi naar zich toe wist te trekken genoot hij van een welverdiende vakantie, maar die bleek van korte duur te zijn. Afgelopen week kroop hij alweer achter het stuur, aangezien de shakedown in Barcelona plaatsvond. Daarna ging hij terug naar Bristol, zijn geboorteplaats, en keerde hij zelfs terug op zijn oude basisschool. 

Chew Stoke Church School - de oude school van Norris - postte zelf ook iets van de terugkeer van Norris. "Wat een ongelooflijke dag hebben we gehad op Chew Stoke Church School. Vandaag werden de kinderen, het personeel, oud-leerlingen, ouders en collega's getrakteerd op een heel bijzonder bezoek van Lando Norris, de huidige F1-wereldkampioen", zo schreef de school op Facebook. 

"Lando werd begroet met gejuich en enthousiast vlaggenzwaaien door de hele schoolgemeenschap", voegden zij daaraan toe. 

Norris bezorgt kinderen dag van hun leven

Eenmaal aangekomen, werd Norris als een held onthaald. De Engelsman nam laaiend enthousiast de tijd voor de kinderen die er waren en zwaaide zelfs met de finishvlag tijdens een stepwedstrijd. Voor de jonge kinderen zal het niet gauw een dag worden om snel te vergeten. 

Toch zal Norris snel weer op het vliegtuig moeten stappen. Aankomende week staat namelijk de eerste officiële wintertest van het seizoen op het programma. Dan zal de wereldkampioen testen in zijn splinternieuwe McLaren. 

Pietje Bell

Posts: 33.008

Wat een ontzettend leuk idee. Dat gaan die kinderen nooit meer vergeten.
Ook mooi om te zien hoe Lando bij die kleintjes ook op hun ooghoogte gaat zitten.
Doet hij altijd, ook voor selfies.
Mooi dat de school zoveel foto's heeft gepost zodat je een goede indruk krijgt
van hoe het bezoek is verlop... [Lees verder]

  • 2
  • 4 feb 2026 - 19:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.494

    Nou kinderen, vandaag beginnen we met tellen. We beginnen bij 1. Wie weet wat dat is? Ja, Lando?

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 18:52
  • Pietje Bell

    Posts: 33.008

    Wat een ontzettend leuk idee. Dat gaan die kinderen nooit meer vergeten.
    Ook mooi om te zien hoe Lando bij die kleintjes ook op hun ooghoogte gaat zitten.
    Doet hij altijd, ook voor selfies.
    Mooi dat de school zoveel foto's heeft gepost zodat je een goede indruk krijgt
    van hoe het bezoek is verlopen en hoeveel werk de kinderen en het personeel
    er voor hebben gedaan.

    • + 2
    • 4 feb 2026 - 19:07
  • mario

    Posts: 15.026

    Dat is wel een heel mooi, wat Lando voor die kinderen en z'n oude basisschool heeft gedaan.... 👍🏽👍🏽👍🏽

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 19:27
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.392

    Ik ben naderhand ook nog eens terug geweest naar mijn lagere school omdat ook ik iets gepresteerd had.

    Publiekelijk aan de schandpaal genageld!
    Pek en veren vielen mij ten deel!

    Ik moest me nooit meer laten zien daar!

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 20:00

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

