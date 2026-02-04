user icon
icon

Ferrari trekt technisch kopstuk uit Red Bull-familie aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari trekt technisch kopstuk uit Red Bull-familie aan

Het team van Ferrari heeft het technische team weer versterkt met een opvallende naam. De Italiaanse renstal heeft een nieuwe Hoofd Performance aangesteld, namelijk Guillaume Dezoteux. Hij komt over van het team van Racing Bulls, hij heeft zijn afscheid bij de Italiaanse renstal zelf aangekondigd.

Het team van Ferrari heeft in de afgelopen jaren de technische afdeling flink versterkt. Ferrari heeft veel veranderingen doorgevoerd, en ze hebben nu Loïc Serra rondlopen als technisch directeur. Serra werd overgenomen van het team van Mercedes, waar hij ook een topfunctie vervulde. Ze moesten echter afscheid nemen van Wolf Zimmermann en Lars Schmidt, die vertrokken naar Audi.

Meer over Ferrari F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

29 jan
 'Hamilton moet plotseling afscheid nemen van rechterhand'

'Hamilton moet plotseling afscheid nemen van rechterhand'

3 feb

Ferrari heeft nu een slag geslagen, en Dezoteux gecontracteerd. Hij werkte achttien jaar bij het team dat nu luistert naar de naam Racing Bulls. Bij de Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing vervulde hij meerdere functies en was hij de Hoofd Simulaties, de hoofdengineer en de Hoofd Performance.

Afscheid van de Red Bull-familie

De engineer heeft zelf bekendgemaakt dat hij is vertrokken bij Racing Bulls. Op LinkedIn deelt hij een afscheidsboodschap: "Vandaag is de laatste dag van mijn avontuur bij de Racing Bulls-familie. Ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken aan het team en ik wens hem het allerbeste voor het komende seizoen met de nieuwe auto en de gloednieuwe krachtbronnen."

Hoe zien de verhoudingen eruit bij Ferrari?

Dezoteux zal nu gaan fungeren als de Hoofd Performance van het team van Ferrari. Hij zal gaan opereren onder de vleugels van Serra, die de technisch directeur is van het team. De dagelijkse leiding op het circuit is in handen van Matteo Togninalli, die daar samen met sportief directeur Diego Ioverno een belangrijke functie vervult. Dezoteux zal in zijn nieuwe rol direct gaan rapporteren aan Togninalli, het is niet bekend of hij direct aan de slag gaat bij het team.

Het team van Ferrari begint vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Met Lewis Hamilton en Charles Leclerc beschikken ze over twee topcoureurs, en tijdens de testweek in Barcelona zagen ze er ook sterk uit. 

F1 Nieuws Ferrari Racing Bulls

Reacties (2)

Login om te reageren
  • BelF1Fanatic

    Posts: 307

    Toch nog teveel italiaanse leidinggevende vrees ik..

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 17:19
  • Larry Perkins

    Posts: 62.868

    Ooooooooohhh, hij komt niet van RBR maar van Minarditororossoalphataurivisacashapprbformulaoneracingbulls.

    En ooooooooohhh, hij heeft in die achttien jaar nooit promotie gemaakt naar RBR.

    Dan is het geen kopstuk maar hooguit een kopstukje...

    (en het is ook nog eens een Fransoos)

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 18:11

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar