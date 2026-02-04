Het team van Ferrari heeft het technische team weer versterkt met een opvallende naam. De Italiaanse renstal heeft een nieuwe Hoofd Performance aangesteld, namelijk Guillaume Dezoteux. Hij komt over van het team van Racing Bulls, hij heeft zijn afscheid bij de Italiaanse renstal zelf aangekondigd.

Het team van Ferrari heeft in de afgelopen jaren de technische afdeling flink versterkt. Ferrari heeft veel veranderingen doorgevoerd, en ze hebben nu Loïc Serra rondlopen als technisch directeur. Serra werd overgenomen van het team van Mercedes, waar hij ook een topfunctie vervulde. Ze moesten echter afscheid nemen van Wolf Zimmermann en Lars Schmidt, die vertrokken naar Audi.

Ferrari heeft nu een slag geslagen, en Dezoteux gecontracteerd. Hij werkte achttien jaar bij het team dat nu luistert naar de naam Racing Bulls. Bij de Italiaanse zusterrenstal van Red Bull Racing vervulde hij meerdere functies en was hij de Hoofd Simulaties, de hoofdengineer en de Hoofd Performance.

Afscheid van de Red Bull-familie

De engineer heeft zelf bekendgemaakt dat hij is vertrokken bij Racing Bulls. Op LinkedIn deelt hij een afscheidsboodschap: "Vandaag is de laatste dag van mijn avontuur bij de Racing Bulls-familie. Ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken aan het team en ik wens hem het allerbeste voor het komende seizoen met de nieuwe auto en de gloednieuwe krachtbronnen."

Hoe zien de verhoudingen eruit bij Ferrari?

Dezoteux zal nu gaan fungeren als de Hoofd Performance van het team van Ferrari. Hij zal gaan opereren onder de vleugels van Serra, die de technisch directeur is van het team. De dagelijkse leiding op het circuit is in handen van Matteo Togninalli, die daar samen met sportief directeur Diego Ioverno een belangrijke functie vervult. Dezoteux zal in zijn nieuwe rol direct gaan rapporteren aan Togninalli, het is niet bekend of hij direct aan de slag gaat bij het team.

Het team van Ferrari begint vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Met Lewis Hamilton en Charles Leclerc beschikken ze over twee topcoureurs, en tijdens de testweek in Barcelona zagen ze er ook sterk uit.