Racing Bulls heeft woensdag opnieuw waardevolle meters gemaakt tijdens de wintertest op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Op de tweede van drie testdagen kwam Arvid Lindblad voor het eerst in actie als fabriekscoureur. De pas zeventienjarige Brit werkte een omvangrijk programma af en liet een solide eerste indruk achter.

Lindblad noteerde na 120 ronden een beste tijd van 1.19.420, goed voor de zevende plek op de tijdenlijst, al speelde die klassering nauwelijks een rol. Belangrijker voor Racing Bulls was de betrouwbaarheid: in de eerste twee testdagen legde het team samen al 208 ronden af, bijna duizend kilometer, mede dankzij de nieuwe Red Bull Power Trains-motor.

Productieve testdagen voor Racing Bulls

Chief Technical Officer Tim Goss sprak na afloop van ‘zeer productieve dagen’ in Montmeló. Volgens de Brit lag de focus in eerste instantie volledig op het maken van kilometers met de volledig nieuwe VCARB03. “Alles is anders: aerodynamica, veiligheid, motor, banden, elektronica. Er is nog nooit zo’n grote verandering geweest in de Formule 1,” legde hij uit.

Op dag twee werd het programma verder uitgebreid met aerodynamisch onderzoek. Racing Bulls werkte aan het opstellen van een aerodynamische kaart om de data van het circuit te vergelijken met die uit de fabriek. In de middag verschoof de aandacht naar langere runs, om beter te begrijpen hoe auto, banden en krachtbron samen functioneren richting het seizoen.

Lindblad maakt indruk bij debuut

Voor Lindblad zelf was het vooral een bijzondere ervaring. “Het plan was om gisteren te rijden, maar door de regen hebben we dat uitgesteld. Ik heb er echt van genoten, het was een fantastische dag,” zei de Brit na afloop. “We hebben het programma afgewerkt. Er zijn nog wat punten om aan te werken, maar over het algemeen was het een positieve dag.”

De jonge coureur merkte duidelijk het verschil met eerdere auto’s. “Het is natuurlijk heel anders om in een F1-auto te rijden. Het is spannend en leuk, maar je voelt meteen hoe anders alles is. Ik ben vooral bezig met hoe ik het maximale uit alle onderdelen van de auto kan halen,” legde Lindblad uit. Ondanks enkele kleine verbeterpunten was hij positief verrast: “Er waren geen grote betrouwbaarheidsproblemen. De dingen die beter kunnen, zijn relatief klein. Eerlijk gezegd was het indrukwekkender dan ik had verwacht.”