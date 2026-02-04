De toekomst van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner is een veelbesproken onderwerp in de Formule 1-wereld. De Brit is nu met gardening leave en het is geen geheim dat hij momenteel in gesprek is met Alpine. Horner stelt zelf dat hij met bijna elk team heeft gesproken, en herhaalt dat hij niet zomaar wil terugkeren.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. De Brit beleefde veel successen met het team en veroverde wereldtitels met Max Verstappen en Sebastian Vettel. In de laatste anderhalf jaar raakte Horner betrokken bij meerdere relletjes, en kwam zijn positie onder druk te staan.

Horner werd afgelopen zomer vlak na de Britse Grand Prix de laan uitgestuurd door Red Bull. Hij werd vervangen door Laurent Mekies, die Red Bull weer op de rit wist te krijgen en met Verstappen weer terugkwam in de titelstrijd. Horner bereikte een overeenkomst met Red Bull over het afhandelen van zijn contract, waardoor hij nu in theorie zijn comeback kan maken. Het is geen geheim dat hij eerder al met Haas heeft gesproken, terwijl het nu ook duidelijk is dat hij aandelen van Alpine wil overnemen.

'Ik kom alleen terug als ik de juiste kans krijg'

Horner wil zich er niet te veel over uitspreken. De Brit was te gast in de Australische tv-show Today, waar hij werd geconfronteerd met alle verhalen over zijn toekomst: "Nou ja, ik heb met zo'n beetje elk team op de grid gesproken. Ik heb me sinds mijn vertrek bij Red Bull amper publiekelijk uitgesproken. Het is wel vleiend dat er zoveel speculatie is over mij, maar dat is heel erg normaal in de Formule 1."

"Ik kom alleen terug als ik de juiste kans krijg. Ik wil werken met de juiste mensen die heel graag willen winnen. Ik heb er ook geen interesse in om zomaar deel te nemen."

Wat zijn de ambities van Horner?

Horner hint hierop dat hij niet langer als teambaas wil werken, maar als mede-eigenaar: "Kijk, ik denk dat ik mijn shift wel heb volbracht. Als ik terugkom, dan zal dat in een iets andere rol zijn dan in de afgelopen 21 jaar. Maar goed, we gaan het zien."