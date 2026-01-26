user icon
icon

Williams diep in de problemen: wat is er aan de hand met de FW48?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Williams diep in de problemen: wat is er aan de hand met de FW48?

Williams zal de eerste testdag richting het Formule 1-seizoen van 2026 aan zich voorbij moeten laten gaan. De Britse renstal krijgt de nieuwe auto niet tijdig gereed voor de shakedown in Barcelona en ontbreekt daardoor bij het eerste gezamenlijke testmoment. In Engeland lijkt men meer te weten over de problemen van het team uit Grove.

Afgelopen week barstte de bom bij Williams. Het team van James Vowles bevestigde dat de auto problemen had opgelopen en niet op tijd klaar zou zijn voor de eerste tests in Barcelona. De eerste geluiden verraadden dat de auto zou kampen met gewichtsproblemen, maar inmiddels lijkt er meer duidelijk te worden.

Meer over Williams Drama voor Williams: Albon en Sainz niet in actie in Barcelona

Drama voor Williams: Albon en Sainz niet in actie in Barcelona

23 jan
 Sainz laat van zich horen na mislopen Barcelona met Williams

Sainz laat van zich horen na mislopen Barcelona met Williams

24 jan

Geruchten rond crashtest

Donderdag circuleerden al hardnekkige geruchten dat Williams niet door de verplichte crashtest was gekomen. Daardoor zou deelname aan de besloten test op het Circuit de Barcelona-Catalunya, die van 26 tot en met 30 januari op het programma staat, onmogelijk zijn. Inmiddels lijkt Sky Sports die geruchten bevestigd te hebben.

Het team bevestigde vrijdag in een verklaring de afwezigheid in Barcelona, maar probeerde tegelijkertijd de onrust te temperen. Williams verwacht wél klaar te zijn voor de eerste officiële Formule 1-test in Bahrein, die van 11 tot en met 13 februari wordt verreden. Dit zou een mokerslag betekenen voor Alexander Albon en Carlos Sainz.

Zware uitdaging door nieuwe regels

Met de introductie van compleet nieuwe chassis en motoren staat de Formule 1 in 2026 voor een van de grootste reglementswijzigingen ooit. Teams moesten hun auto’s al binnen zeven weken na het einde van het seizoen 2025 klaarstomen, wat de druk aanzienlijk verhoogde.

Die nieuwe regelgeving zorgt ook voor een strak testschema. Na de besloten test in Barcelona volgen nog twee officiële tests in Bahrein, van 11 tot en met 13 februari en van 18 tot en met 20 februari, voordat het seizoen écht van start gaat. Voor Williams begint die voorbereiding dus met een kleine achterstand.

The1Dijk

Posts: 411

"Williams verwacht wél klaar te zijn voor de eerste officiële Formule 1-test in Bahrein, die van 11 tot en met 13 februari wordt verreden. Dit zou een mokerslag betekenen voor Alexander Albon en Carlos Sainz."

Ja, het zou toch een enorme mokerslag zijn als ze de test van 11-13 februari wél ha... [Lees verder]

  • 8
  • 26 jan 2026 - 10:55
Foto's F1 Test Barcelona 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Carlos Sainz Jr Alexander Albon Williams

Reacties (11)

Login om te reageren
  • The1Dijk

    Posts: 411

    "Williams verwacht wél klaar te zijn voor de eerste officiële Formule 1-test in Bahrein, die van 11 tot en met 13 februari wordt verreden. Dit zou een mokerslag betekenen voor Alexander Albon en Carlos Sainz."

    Ja, het zou toch een enorme mokerslag zijn als ze de test van 11-13 februari wél halen! ????

    • + 8
    • 26 jan 2026 - 10:55
    • Babs

      Posts: 176

      De stukjesschrijver doet maar weer wat...

      • + 2
      • 26 jan 2026 - 11:05
  • OrangeArrows

    Posts: 3.332

    Volgens de laatste zin beginnen ze met een kleine achterstand, maar volgens de kop zitten ze in grote problemen…

    • + 4
    • 26 jan 2026 - 11:26
  • Beri

    Posts: 6.812

    Wat een sensatie titel weer

    • + 1
    • 26 jan 2026 - 12:11
    • StevenQ

      Posts: 10.071

      De vorige keer dat Williams de auto niet klaar had met de eerste test deden ze het niet best dat jaar, dus ondanks dat ze het probleem proberen te bagatelliseren is er wel degelijk een probleem

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 12:13
    • StevenQ

      Posts: 10.071

      FYI: 2019 was dat en Williams werd dat jaar laatste met 1 punt voor Kubica

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 12:14
    • Beri

      Posts: 6.812

      Nee Steven, ze bagatelliseren niks.

      Kijk het item op het YouTube kanaal van The Race maar. Dan snap je wat er speelt en begrijp je daarna dat elke vergelijking met 2019 enkel gedaan worden door onwetende mensen.

      • + 1
      • 26 jan 2026 - 13:06
    • StevenQ

      Posts: 10.071

      In het oficiële bericht van Williams bagatelliseren ze het zeker ja

      Ik begrijp dat je Williams fan bent, maar de realiteit is gewoon dat dit er niet goed uit ziet voor Williams

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 13:30
    • core2duo

      Posts: 1.724

      @Beri,

      The Race legt dit prima uit. Vergelijkingen met 2019 of 2023 slaan de plank mis. Dit is niet een team zonder middelen, maar een team dat bewust 2025 heeft opgeofferd om maximaal op 2026 te focussen.

      Ze zitten niet vast door gebrek aan resources, maar doordat ze op de technische limiet opereren. Dat brengt risico’s met zich mee, o.a. balans-issues. Met een gemankeerde auto nu de baan op gaan levert alleen waardeloze data op, dus die keuze is logisch.

      Dit is een strategisch risico, geen organisatorisch falen.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 13:47
    • StevenQ

      Posts: 10.071

      Allemaal BS dus: ze hebben gewoon al 3 keer de crashtest niet gehaald

      Cadilac is een volledig nieuw team, die rijden hier gewoon

      Alpine rijd met een andere motorfabrikant, die zijn er gewoon

      Red Bull en Racing Bulls rijden met een eigen ontwikkelde motor: zijn er gewoon

      Audi rijd met een eigen ontwikkelde motor: zijn er gewoon

      Aton gaat deze week ook testen terwijl ze overgestapt zijn van motorleverancier

      alle teams zijn er behalve Williams, ook degenen die nieuw zijn en degenen die meer aanpassingswerk hadden dus.

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 14:02
    • StevenQ

      Posts: 10.071

      En ze zijn dus eerder met ontwikkelen gestopt dan b.v. Red Bull: waarom zijn ze dan later klaar?

      • + 0
      • 26 jan 2026 - 14:08

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.337
  • Podiums 29
  • Grand Prix 232
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar