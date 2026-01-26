Williams zal de eerste testdag richting het Formule 1-seizoen van 2026 aan zich voorbij moeten laten gaan. De Britse renstal krijgt de nieuwe auto niet tijdig gereed voor de shakedown in Barcelona en ontbreekt daardoor bij het eerste gezamenlijke testmoment. In Engeland lijkt men meer te weten over de problemen van het team uit Grove.

Afgelopen week barstte de bom bij Williams. Het team van James Vowles bevestigde dat de auto problemen had opgelopen en niet op tijd klaar zou zijn voor de eerste tests in Barcelona. De eerste geluiden verraadden dat de auto zou kampen met gewichtsproblemen, maar inmiddels lijkt er meer duidelijk te worden.

Geruchten rond crashtest

Donderdag circuleerden al hardnekkige geruchten dat Williams niet door de verplichte crashtest was gekomen. Daardoor zou deelname aan de besloten test op het Circuit de Barcelona-Catalunya, die van 26 tot en met 30 januari op het programma staat, onmogelijk zijn. Inmiddels lijkt Sky Sports die geruchten bevestigd te hebben.

Het team bevestigde vrijdag in een verklaring de afwezigheid in Barcelona, maar probeerde tegelijkertijd de onrust te temperen. Williams verwacht wél klaar te zijn voor de eerste officiële Formule 1-test in Bahrein, die van 11 tot en met 13 februari wordt verreden. Dit zou een mokerslag betekenen voor Alexander Albon en Carlos Sainz.

Zware uitdaging door nieuwe regels

Met de introductie van compleet nieuwe chassis en motoren staat de Formule 1 in 2026 voor een van de grootste reglementswijzigingen ooit. Teams moesten hun auto’s al binnen zeven weken na het einde van het seizoen 2025 klaarstomen, wat de druk aanzienlijk verhoogde.

Die nieuwe regelgeving zorgt ook voor een strak testschema. Na de besloten test in Barcelona volgen nog twee officiële tests in Bahrein, van 11 tot en met 13 februari en van 18 tot en met 20 februari, voordat het seizoen écht van start gaat. Voor Williams begint die voorbereiding dus met een kleine achterstand.