Het team van Red Bull Racing bevestigde op dinsdag dat teamadviseur Helmut Marko na twintig jaar vertrekt. De ervaren Oostenrijker was een vertrouweling van Max Verstappen, en wordt zelfs gezien als de ontdekker van de viervoudig wereldkampioen. Marko legt uit hoe Verstappen reageerde op zijn besluit om te vertrekken.

Verstappen en Marko waren twee handen op één buik bij Red Bull. Toen er een paar jaar geleden een machtsstrijd losbarstte binnen Red Bull tussen Marko en toenmalig teambaas Christian Horner, was het duidelijk welke kant de Verstappens kozen. Toen Red Bull een paar jaar geleden Marko aan de kant leek te schuiven, reageerde Verstappen gepikeerd. Marko bleef toen, maar nu is het boek toch echt gesloten.

Marko liet na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi al weten dat hij nog niet zeker was van zijn toekomst. Op maandag lekte uit dat Marko ging vertrekken, en Red Bull bevestigde het nieuws nog geen 24 uur later. In het persbericht stelden Marko en Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff dat de Oostenrijker het besluit zelf had genomen.

Hoe reageerde Verstappen op het nieuws?

In een interview met Kleine Zeitung legt Marko uit hoe Verstappen reageerde op zijn besluit om te vertrekken: "Ik zou zeggen dat hij wel een beetje verdrietig was. We haalden samen herinneringen op aan de fantastische tijd die we samen hebben gehad."

Mooie momenten

Als Marko wordt gevraagd welke momenten er voor hem bovenuit springen, hoeft hij niet lang na te denken: "Zijn eerste overwinning in Barcelona, en ook zijn eerste overwinning met Honda op de Red Bull Ring, net als zijn eerste titel in 2021 en die kletsnatte race in Brazilië. Er zijn zoveel momenten van Max. Het is ongelooflijk om te zien hoe hij steeds volwassener en preciezer is geworden."

Hoe ziet de toekomst van Verstappen eruit?

Eerder was het zo dat Verstappens toekomst bij Red Bull verbonden was aan die van Marko. Vandaag de dag is dat niet meer het geval, en Marko maakt zich geen zorgen over Verstappens Red Bull-toekomst: "Nee. Max wil niet alleen succesvol zijn, hij wil succesvol zijn in een harmonieuze omgeving. Als dat niet meer zo is, dan stapt hij van de ene op de andere dag op. Maar daar is hij nog veel te jong voor."