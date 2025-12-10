user icon
Marko hekelt geruchten en haalt uit naar Britse pers

Marko hekelt geruchten en haalt uit naar Britse pers

Helmut Marko kondigde deze week zijn vertrek bij Red Bull aan. Na twintig jaar trekt de teamadviseur de deur achter zich dicht, en dat is het einde van een tijdperk voor Red Bull. Marko gaat in ieder geval niet aan de slag bij een ander team, volgens hem is dat onzin die is verspreid door de Britse media.

Marko gold jarenlang als één van de belangrijkste mensen binnen het team van Red Bull. Hij ging onder meer onder het opleidingsteam, en werd gezien als de ontdekker van wereldkampioen Sebastian Vettel en Max Verstappen. Marko kon keihard zijn voor jong talent, maar werd ook geprezen om het feit dat hij zoveel coureurs de kans gaf in de Formule 1.

In de afgelopen jaren nam zijn macht bij Red Bull af, en gingen er veel geruchten rond. Zo werd er deze week gesteld dat hij zonder te overleggen met de Red Bull-top, Alex Dunne had toegevoegd aan de opleidingsploeg. Volgens de geruchten zou Red Bull Dunne's contract daar hebben moeten afkopen. Daarnaast zou hij Arvid Lindblad al bij Racing Bulls hebben ondergebracht, terwijl de Red Bull-leiding nog geen besluit had genomen.

Wat is er waar?

De afzwaaiend teamadviseur kan helemaal niets met dit soort verhalen. Als Marko in een interview met Kleine Zeitung wordt geconfronteerd met dit verhaal, en het gerucht dat hij al met andere teams zou praten, haalt hij hard uit: "Nee, ik overweeg geen enkel ander team. Het zijn sowieso allemaal onzinnige geruchten die vooral worden verspreid door de Britse pers."

Trots op de talenten

Marko is vooral trots op de talenten die hij naar de top heeft gebracht. Vlak voordat hij wegging, werd Lindblad bevestigd door Racing Bulls en werd Isack Hadjar gepromoveerd naar Red Bull. Als Marko wordt gevraagd hoe trots hij hierop is, moet hij lachen: "Ik ben pas trots als ze een race winnen! Maar ik ben heel erg benieuwd hoe ze het gaan doen bij hun teams. Ze hebben het zeker in zich om een race te winnen."

F1 Nieuws Helmut Marko Red Bull Racing

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

