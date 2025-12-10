Helmut Marko kondigde deze week zijn vertrek bij Red Bull aan. Na twintig jaar trekt de teamadviseur de deur achter zich dicht, en dat is het einde van een tijdperk voor Red Bull. Marko gaat in ieder geval niet aan de slag bij een ander team, volgens hem is dat onzin die is verspreid door de Britse media.

Marko gold jarenlang als één van de belangrijkste mensen binnen het team van Red Bull. Hij ging onder meer onder het opleidingsteam, en werd gezien als de ontdekker van wereldkampioen Sebastian Vettel en Max Verstappen. Marko kon keihard zijn voor jong talent, maar werd ook geprezen om het feit dat hij zoveel coureurs de kans gaf in de Formule 1.

In de afgelopen jaren nam zijn macht bij Red Bull af, en gingen er veel geruchten rond. Zo werd er deze week gesteld dat hij zonder te overleggen met de Red Bull-top, Alex Dunne had toegevoegd aan de opleidingsploeg. Volgens de geruchten zou Red Bull Dunne's contract daar hebben moeten afkopen. Daarnaast zou hij Arvid Lindblad al bij Racing Bulls hebben ondergebracht, terwijl de Red Bull-leiding nog geen besluit had genomen.

Wat is er waar?

De afzwaaiend teamadviseur kan helemaal niets met dit soort verhalen. Als Marko in een interview met Kleine Zeitung wordt geconfronteerd met dit verhaal, en het gerucht dat hij al met andere teams zou praten, haalt hij hard uit: "Nee, ik overweeg geen enkel ander team. Het zijn sowieso allemaal onzinnige geruchten die vooral worden verspreid door de Britse pers."

Trots op de talenten

Marko is vooral trots op de talenten die hij naar de top heeft gebracht. Vlak voordat hij wegging, werd Lindblad bevestigd door Racing Bulls en werd Isack Hadjar gepromoveerd naar Red Bull. Als Marko wordt gevraagd hoe trots hij hierop is, moet hij lachen: "Ik ben pas trots als ze een race winnen! Maar ik ben heel erg benieuwd hoe ze het gaan doen bij hun teams. Ze hebben het zeker in zich om een race te winnen."