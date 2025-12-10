user icon
Verstappen reist na mislopen wereldtitel af naar Red Bull-fabriek

Verstappen reist na mislopen wereldtitel af naar Red Bull-fabriek

De vakantie is voor Max Verstappen nog niet begonnen. De Nederlander hoefde op dinsdag niet in actie te komen tijdens de post season test, maar dat betekent niet dat zijn agenda leeg is. Vandaag vliegt hij bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij zich op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes meldt.

Voor Verstappen zijn het een aantal zware dagen geweest. Afgelopen weekend won hij de Grand Prix van Abu Dhabi, maar dat was niet genoeg voor de wereldtitel. Hij zag hoe McLaren-coureur Lando Norris als derde over de streep kwam, en dat was genoeg voor de titel voor de Brit. Verstappen baalde niet van het mislopen van de titel, en reageerde opvallend sportief.

Op dinsdag werd bekend dat teamadviseur Helmut Marko gaat vertrekken bij Red Bull, en dat is een flinke aderlating voor Verstappen. Marko gold als een vertrouweling van Verstappen, en het was geen geheim dat ze het zeer goed met elkaar konden vinden.

Op weg naar Milton Keynes

Na een aantal onrustige dagen kan Verstappen niet tot rust komen, want hij zal zich vandaag melden in Milton Keynes. Hij vertrekt rond deze tijd vanaf het vliegveld van Nice naar het Britse Cranfield, wat vlakbij Milton Keynes ligt, waar de fabrieken van Red Bull staan. Wat Verstappen precies gaat doen, is niet helemaal duidelijk. Tijdens het seizoen reisde Verstappen regelmatig naar Milton Keynes af om een dag door te brengen op de simulator, maar er is nu geen Grand Prix waar ze zich op voor moeten bereiden.

Wat gaat Verstappen doen?

Het kan zo zijn dat Red Bull gaat terugblikken op de afgelopen paar races, en dat er een speciaal moment wordt georganiseerd op de fabriek. In de voorgaande weken verscheen Verstappen daar samen met teambaas Laurent Mekies op het podium. Hij heeft in de afgelopen weken ook gewonnen in Las Vegas en Qatar, en die zeges heeft hij nog niet kunnen vieren.

FIA-gala

Als de activiteiten in Milton Keynes erop zitten, kan Verstappen nog niet ontspannen. Hij moet op vrijdag namelijk aanwezig zijn bij het FIA-gala in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent, waar hij zijn beker voor de tweede plaats in het wereldkampioenschap in ontvangst zal nemen.

