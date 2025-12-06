user icon
Uitslag kwalificatie Abu Dhabi: Verstappen pakt belangrijke pole, Norris tweede

De laatste pole position van 2026 is gepakt door Max Verstappen. Op het circuit van Yas Marina noteerde hij de snelste tijd in de kwalificatie en was hij sneller dan nummer twee Lando Norris. Achter dit duo werd de derde tijd genoteerd door Oscar Piastri.

Q1

In de laatste kwalificatiesessie van het jaar kwamen de Alpines van Franco Colapinto en Pierre Gasly als eerste de baan op. De toppers bleven wat langer binnen staan, en op hun schermen zagen ze hoe Lewis Hamilton en Charles Leclerc hun Ferrari's op de mediumbanden de baan op stuurden.

Voor Ferrari is het een rampzalig seizoen, en ook in deze sessie ging het niet goed. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton leek onder hoogspanning te staan, en werd na Las Vegas en Qatar voor de derde keer uitgeschakeld in Q1.

Aan kop waren de verschillen in eerste instantie heel erg klein. Verstappen, Russell, Norris en zelfs Oliver Bearman roken aan de snelste tijd. Oscar Piastri maakte echter een statement door de rest van het veld op ruim een halve seconde te zetten. Verstappen kwam nog bij hem in de buurt, maar hij wist dat er nog heel erg veel kon gaan gebeuren. Hamilton was op dat moment al onderweg naar de mediapen, ook Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Gasly en Colapinto vielen af.

Q2

Max Verstappen wilde niets aan het toeval overlaten bij de start van de tweede kwalificatiesessie op het circuit van Yas Marina. Hij stond minutenlang te wachten aan het einde van de pitlane, en ging als eerste de baan op. Hij noteerde direct een goede tijd, en het duurde eventjes voordat er iemand onder die rondetijd dook.

Verstappen had de baan voor zichzelf, en het duurde eventjes voordat de andere coureurs naar buitenkwamen. Bij McLaren wisten ze dat ze moesten pushen, maar Piastri had het moeilijk. Hij bevond zich even in de gevarenzone, maar wist uiteindelijk zonder al te grote verschillen door te stoten naar het volgende deel van de kwalificatie.

De verschillen waren zeer klein, en iedereen wist dat een klein foutje fataal kon zijn. Andrea Kimi Antonelli bevond zich dan ook aan de verkeerde kant van de streep, en de jonge Mercedes-coureur viel af. Dat gold ook voor Oliver Bearman, Carlos Sainz, Liam Lawson en Lance Stroll.

Q3

Tsunoda en Verstappen kwamen als eerste naar buiten in de beslissende derde sessie van de kwalificatie in Abu Dhabi. Bij Red Bull hadden ze overduidelijk een plannetje bedacht, want Tsunoda gaf zijn voor de titel vechtende teamgenoot Verstappen een perfecte tow. In de eerste run was Verstappen dan ook pijlsnel, en zette hij Norris op bijna een halve seconde. De Brit oogde wat gespannen, en hij moest nog iets zoeken om beter voor de dag te komen.

Bij McLaren wisten ze wat ze moesten doen, maar Verstappen leek als een soort locomotief op rails te rijden. George Russell wist dat Verstappen zou gaan pushen, en hij wilde dan ook vlak achter hem zitten voor een tow. Dat lukte niet helemaal, want Verstappen moest pushen. In de eerste sectoren kwamen Norris en Piastri dichtbij Verstappen, maar hij liet niet met zich sollen. Hij pakte pole, was blij, maar zag ook dat Norris de tweede tijd noteerde.

Dit is echter niet genoeg voor morgen, want Norris mag niet op het podium finishen als hij de titel wil pakken. Hierdoor is er nu een scenario geschreven voor een bloedstollend slotstuk. 

F1Grand Prix Verenigde Arabische Emiraten - Kwalificatie

AE Yas Marina Circuit - 06 december 2025

Snork

Posts: 22.172

Kap toch met dat “klagen”. Hij heeft met het team hard gewerkt om de auto sneller te krijgen, want het was nog niet genoeg. Je blaat de roddelmedia na, maar doe eens aan fact finding.

  • 32
  • 6 dec 2025 - 16:07
AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

