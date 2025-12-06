user icon
Piastri baalt na pole position Verstappen: "Niet snel genoeg"

Oscar Piastri was zichtbaar teleurgesteld na de kwalificatie in Abu Dhabi. De Australiër moest genoegen nemen met een derde plaats achter polesitter Max Verstappen en McLaren-teamgenoot Lando Norris. Piastri reageerde na afloop van de kwalificatie. 

De spanning in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi was om te snijden. De verschillen tussen Red Bull Racing, McLaren en ook Mercedes waren marginaal en dat was ook terug te zien in de tijden. Uiteindelijk trok Verstappen aan het langste eind. 

Piastri 'net niet snel genoeg'

Piastri vindt - naar eigen zeggen - dat er niet veel meer te halen viel in de kwalificatie dan de derde plek. "De ronde die ik in Q1 reed was fijn, om eindelijk in een ritme te komen voor het weekend, en de laatste ronde in Q3 was ook behoorlijk goed - daar zat niet veel meer in", zo zei de Australiër nadat hij uit de auto was gestapt. "Net niet snel genoeg, maar het belooft een spannende dag te worden morgen." 

Piastri staat 16 punten achter op WK-leider Norris, waardoor de 24-jarige nog altijd wereldkampioen kan worden. Stiekem hoopt hij dan ook om nog een duit in het zakje te kunnen doen in Abu Dhabi. "We zullen het zien. Max zag er snel uit in de lange runs en was duidelijk snel over één ronde. Laten we eens kijken in hoeverre tempo morgen een rol speelt." 

Spanning om te snijden in titelstrijd 

Verstappen heeft het titelgevecht alleen maar spannender gemaakt. de Nederlander, die nog maar 12 punten achterstaat op Norris, greep met vlag en wimpel pole position in Abu Dhabi, waardoor alles nog mogelijk lijkt te zijn. Met de race op op zondag om 14:00 uur Nederlandse tijd en de drie titelkandidaten op de eerste startposities, belooft het een spectaculair einde van het seizoen te worden. 

 

Reacties (2)

  • delange

    Posts: 2.575

    Ik dacht net dat Max in de longruns afbouwde......of ben ik zo verkeerd?

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 16:41
  • bvonk2

    Posts: 185

    Zit er wel goed bij en mocht er iets gebeuren tussen Max en Lando dan kan er een mooie kans komen voor Piastri

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 17:02

