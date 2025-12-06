Max Verstappen heeft in de kwalificatie in Abu Dhabi de eerste tik uitgedeeld in de strijd om de titel. Hij pakte de pole position op het circuit van Yas Marina, en was net iets sneller dan zijn grote rivaal Lando Norris. Red Bull-teambaas Laurent Mekies was heel erg blij met dit resultaat.

Op de vrijdag zag de wereld er nog heel anders uit voor Red Bull en Verstappen. Norris was in zijn McLaren beduidend sneller, en er moest iets speciaals gebeuren om in aanmerking te kunnen komen voor de pole position. Bij Red Bull werd er hard gewerkt, en werd er ook een goede strategie bedacht.

Verstappen oogde vandaag al veel sneller dan op vrijdag, en hij had het geluk dat zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda ook wist door te stoten naar Q3. De Japanner gaf hem in de eerste run dan ook een tow, en deze ronde was al goed genoeg voor pole. Na dat rondje leek het niet beter te kunnen, maar Verstappen deed dat wel. Hij noteerde een nog snellere rondetijd, en heeft de best mogelijke uitgangspositie voor morgen in handen.

Hoe keek Mekies naar deze sessie?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was heel erg blij met dit resultaat. De Fransman sprak zich direct na de kwalificatie uit bij Viaplay: "Max, Yuki en het team hebben het geweldig gedaan. Ze hadden serieuze snelheid te pakken. We zagen er gisteren niet snel uit, maar iedereen op het circuit en op de fabriek heeft geweldig werk geleverd om een beter window te creëren. Dat heeft goed gewerkt. De snelheid van beide auto's was goed in Q3, en Max heeft eigenlijk twee keer de pole gepakt."

Complimenten voor Tsunoda

De rol van Tsunoda was ook belangrijk, want hij hielp Verstappen met een uitmuntende tow. Mekies is dan ook vol lof over de Japanner, die morgen zijn voorlopig laatste Grand Prix rijdt: "Yuki heeft ook goed geholpen met een geweldige tow in de eerste run in Q3. Geweldig teamwork, en net zo'n goed resultaat."