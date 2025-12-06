user icon
Opluchting bij Red Bull na magische pole van Verstappen

Opluchting bij Red Bull na magische pole van Verstappen

Max Verstappen heeft in de kwalificatie in Abu Dhabi de eerste tik uitgedeeld in de strijd om de titel. Hij pakte de pole position op het circuit van Yas Marina, en was net iets sneller dan zijn grote rivaal Lando Norris. Red Bull-teambaas Laurent Mekies was heel erg blij met dit resultaat.

Op de vrijdag zag de wereld er nog heel anders uit voor Red Bull en Verstappen. Norris was in zijn McLaren beduidend sneller, en er moest iets speciaals gebeuren om in aanmerking te kunnen komen voor de pole position. Bij Red Bull werd er hard gewerkt, en werd er ook een goede strategie bedacht.

Verstappen oogde vandaag al veel sneller dan op vrijdag, en hij had het geluk dat zijn Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda ook wist door te stoten naar Q3. De Japanner gaf hem in de eerste run dan ook een tow, en deze ronde was al goed genoeg voor pole. Na dat rondje leek het niet beter te kunnen, maar Verstappen deed dat wel. Hij noteerde een nog snellere rondetijd, en heeft de best mogelijke uitgangspositie voor morgen in handen.

Hoe keek Mekies naar deze sessie?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies was heel erg blij met dit resultaat. De Fransman sprak zich direct na de kwalificatie uit bij Viaplay: "Max, Yuki en het team hebben het geweldig gedaan. Ze hadden serieuze snelheid te pakken. We zagen er gisteren niet snel uit, maar iedereen op het circuit en op de fabriek heeft geweldig werk geleverd om een beter window te creëren. Dat heeft goed gewerkt. De snelheid van beide auto's was goed in Q3, en Max heeft eigenlijk twee keer de pole gepakt."

Complimenten voor Tsunoda

De rol van Tsunoda was ook belangrijk, want hij hielp Verstappen met een uitmuntende tow. Mekies is dan ook vol lof over de Japanner, die morgen zijn voorlopig laatste Grand Prix rijdt: "Yuki heeft ook goed geholpen met een geweldige tow in de eerste run in Q3. Geweldig teamwork, en net zo'n goed resultaat."

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

