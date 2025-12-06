user icon
Norris probeert hoofd koel te houden: "Wil morgen graag winnen"

Lando Norris start de Grand Prix van Abu Dhabi morgen vanaf de tweede plaats. De Britse McLaren-coureur deelt de eerste startrij morgen met zijn grote rivaal Max Verstappen, maar hij weet ook dat hij in de race aan deze plek genoeg heeft voor de titel. Norris probeerde na afloop de spanning onder controle te houden.

Norris leek het lastig te hebben in de kwalificatie op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. De Britse McLaren-coureur was de hele sessie een tik langzamer dan Verstappen, en kwam uiteindelijk 0,201 seconden te kort voor de pole position. Hij moet morgen in de race op het podium eindigen om de titel te pakken, maar hij weet ook dat dit een enorme uitdaging gaat worden.

Norris weet daarnaast ook dat zijn teamgenoot, en andere titelrivaal, Oscar Piastri morgen vlak achter hem staat. Ook de jagende George Russell kan in zijn Mercedes een rol van betekenis gaan spelen in de Grand Prix van morgen.

Hoe kijkt Norris naar dit resultaat?

Norris maakte na afloop een ietwat gespannen indruk. Hij gaf zijn eerste reactie bij interviewer James Hinchcliffe: "Max heeft het goed gedaan, dus mijn felicitaties gaan uit naar hem. Ik denk dat mijn rondje best goed was, ik was er best blij mee. Natuurlijk is het jammer dat we niet op pole staan in het laatste weekend, maar we waren vandaag niet snel genoeg. Dat moeten we morgen dus gaan proberen."

Wat is het doel voor morgen?

Norris weet dat hij morgen de wereldtitel kan gaan pakken, en dat hij nu echt op titelkoers ligt. Als hij de vraag krijgt hoe hij dit gaat aanvliegen, probeert hij rustig te blijven: "Daar komt wel tijd voor, maar nu balen we vooral dat we niet op pole staan. Ik wil nog steeds de race van morgen gaan winnen, dus dat blijft ook mijn doel."

Norris weet dat hij genoeg heeft aan een podiumplek voor de titel. Als Norris uit de top drie valt, en Verstappen wint, dan valt het balletje naar de kant van de Red Bull-coureur.

ILMOP

Posts: 1.207

Persoonlijk verwacht ik niet al teveel van zowel de start als van de race. Bij McLaren hebben ze zo te zien van hun fouten geleerd. Getuige de keuze om ondanks een comfortabele voorsprong in Q2 toch met nieuwe banden naar buiten te gaan. Bij de start zal Piastri Norris geen strobreed in de weg li... [Lees verder]

  • 3
  • 6 dec 2025 - 16:33
  • Ferdi12

    Posts: 790

    De start wordt cruciaal voor Norris, blijft hij op podium koers is er niets aan de hand en kan hij zijn hoofd wel koel houden. Valt hij meer terug, dan wordt het een lastig verhaal, gezien de resultaten van de laatste weken.

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 16:25
    • ILMOP

      Posts: 1.207

      Persoonlijk verwacht ik niet al teveel van zowel de start als van de race. Bij McLaren hebben ze zo te zien van hun fouten geleerd. Getuige de keuze om ondanks een comfortabele voorsprong in Q2 toch met nieuwe banden naar buiten te gaan. Bij de start zal Piastri Norris geen strobreed in de weg liggen om herhaling van Austin (???) te voorkomen. Zoals de zaken er nu voorstaan koerst Norris op zijn eerste titel af.

      • + 3
      • 6 dec 2025 - 16:33
    • koppie toe

      Posts: 4.961

      In q2 op nieuwe banden vond ik angst.
      Nu moesten ze een bankerlap op gebruikte zetten in q3.

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 16:38
    • hupholland

      Posts: 9.481

      ze gingen idd nog op nieuwe banden naar buiten, maar volgens mij geen volledige snelle ronde neergezet. Uiteindelijk had de top 3 gewoon een prima bankerlap staan en konden ze allemaal voluit in de laatste run. Dus dat heeft weinig tot geen verschil gemaakt.

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 16:54
  • 919

    Posts: 3.893

    Winst is bij P2, P3 of P4, hij zal vooral naar achter kijken, direct achter hem zit iemand die er voorbij ’moet', wat dat is zijn laatste kans.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 16:33
  • John6

    Posts: 11.366

    Oscar die gaat echt wel proberen om Lando in te halen bij de start, die kans is groot ik denk dat hij ook een slechte start zal hebben, die stijf van de zenuwen.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 17:11

