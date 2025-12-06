Lando Norris start de Grand Prix van Abu Dhabi morgen vanaf de tweede plaats. De Britse McLaren-coureur deelt de eerste startrij morgen met zijn grote rivaal Max Verstappen, maar hij weet ook dat hij in de race aan deze plek genoeg heeft voor de titel. Norris probeerde na afloop de spanning onder controle te houden.

Norris leek het lastig te hebben in de kwalificatie op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. De Britse McLaren-coureur was de hele sessie een tik langzamer dan Verstappen, en kwam uiteindelijk 0,201 seconden te kort voor de pole position. Hij moet morgen in de race op het podium eindigen om de titel te pakken, maar hij weet ook dat dit een enorme uitdaging gaat worden.

Norris weet daarnaast ook dat zijn teamgenoot, en andere titelrivaal, Oscar Piastri morgen vlak achter hem staat. Ook de jagende George Russell kan in zijn Mercedes een rol van betekenis gaan spelen in de Grand Prix van morgen.

Hoe kijkt Norris naar dit resultaat?

Norris maakte na afloop een ietwat gespannen indruk. Hij gaf zijn eerste reactie bij interviewer James Hinchcliffe: "Max heeft het goed gedaan, dus mijn felicitaties gaan uit naar hem. Ik denk dat mijn rondje best goed was, ik was er best blij mee. Natuurlijk is het jammer dat we niet op pole staan in het laatste weekend, maar we waren vandaag niet snel genoeg. Dat moeten we morgen dus gaan proberen."

Wat is het doel voor morgen?

Norris weet dat hij morgen de wereldtitel kan gaan pakken, en dat hij nu echt op titelkoers ligt. Als hij de vraag krijgt hoe hij dit gaat aanvliegen, probeert hij rustig te blijven: "Daar komt wel tijd voor, maar nu balen we vooral dat we niet op pole staan. Ik wil nog steeds de race van morgen gaan winnen, dus dat blijft ook mijn doel."

Norris weet dat hij genoeg heeft aan een podiumplek voor de titel. Als Norris uit de top drie valt, en Verstappen wint, dan valt het balletje naar de kant van de Red Bull-coureur.