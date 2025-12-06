Max Verstappen heeft de eerste tik uitgedeeld aan de McLarens in de titelstrijd. De Nederlander zal de Grand Prix in Abu Dhabi starten vanaf pole position voor Lando Norris en Oscar Piastri. Na afloop was Verstappen door het dolle heen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi was zenuwslopend. De bolides van Red Bull Racing, McLaren en ook Mercedes zaten ontzettend dicht bij elkaar. Uiteindelijk trok Verstappen - mede door hulp van Yuki Tsunoda met een tow - aan het langste eind en uitte dan ook zijn genoegen over de boordradio: "Yes, lovely!".

Verstappen klaar voor titanenstrijd

Nadat hij uit zijn auto was gestapt, oogde Verstappen dan ook dik tevreden met zijn 48e pole position. "In Q2 bleef ik op gebruikte banden en dat ging al goed", aldus Verstappen die daardoor op nieuwe banden in Q3 kon rijden. "En omdat dan in Q3 hier de rondetijden omlaag gaan, weet je dat je wat meer kunt pushen en dat is precies wat we hebben gedaan. We hebben wat meer rondetijd gevonden en ik ben natuurlijk ontzettend blij dat ik op de eerste plaats sta."

Verstappen zal er in ieder geval alles aan doen om het de McLarens moeilijk te maken, wil hij nog wat betekenen in de titelstrijd. "Dat is het enige wat we goed kunnen doen, dat is het enige wat we kunnen controleren: proberen om alles wat we hebben en wat we met de auto kunnen, te maximaliseren. En dat hebben we zeker gedaan in de kwalificatie."

Spanning om te snijden in titelstrijd

Verstappen zal afhankelijk zijn van externe factoren in Abu Dhabi. De Nederlander zal de race moeten winnen en dan hopen dat Norris buiten het podium raakt. Alleen dan kan Verstappen zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 pakken. "Je moet natuurlijk een beetje proberen te raden hoeveel de baan zal verbeteren. Het koelt natuurlijk veel af, maar je weet nooit 100% zeker of het gaat werken. Maar ik denk wel dat wat we hebben veranderd me zeker heeft geholpen om me iets beter te voelen in de kwalificatie."

Morgenmiddag hervatten Verstappen en de McLarens de allesbeslissende titelstrijd. De race in Abu Dhabi zal van start gaan om 14:00 uur Nederlandse tijd. "Laten we eens kijken wat we kunnen doen. Natuurlijk ga ik proberen om de race te winnen, maar in mijn achterhoofd wil ik ook veel punten scoren om nog steeds kans te maken op het kampioenschap. We hebben dus een beetje geluk nodig van wat er achter ons gebeurt", zo sloot hij uiteindelijk af.