Verstappen deelt tik uit aan McLarens met pole position: "Lovely!"

Max Verstappen heeft de eerste tik uitgedeeld aan de McLarens in de titelstrijd. De Nederlander zal de Grand Prix in Abu Dhabi starten vanaf pole position voor Lando Norris en Oscar Piastri. Na afloop was Verstappen door het dolle heen. 

De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi was zenuwslopend. De bolides van Red Bull Racing, McLaren en ook Mercedes zaten ontzettend dicht bij elkaar. Uiteindelijk trok Verstappen - mede door hulp van Yuki Tsunoda met een tow - aan het langste eind en uitte dan ook zijn genoegen over de boordradio: "Yes, lovely!". 

Verstappen klaar voor titanenstrijd 

Nadat hij uit zijn auto was gestapt, oogde Verstappen dan ook dik tevreden met zijn 48e pole position. "In Q2 bleef ik op gebruikte banden en dat ging al goed", aldus Verstappen die daardoor op nieuwe banden in Q3 kon rijden. "En omdat dan in Q3 hier de rondetijden omlaag gaan, weet je dat je wat meer kunt pushen en dat is precies wat we hebben gedaan. We hebben wat meer rondetijd gevonden en ik ben natuurlijk ontzettend blij dat ik op de eerste plaats sta."

Verstappen zal er in ieder geval alles aan doen om het de McLarens moeilijk te maken, wil hij nog wat betekenen in de titelstrijd. "Dat is het enige wat we goed kunnen doen, dat is het enige wat we kunnen controleren: proberen om alles wat we hebben en wat we met de auto kunnen, te maximaliseren. En dat hebben we zeker gedaan in de kwalificatie."

Spanning om te snijden in titelstrijd 

Verstappen zal afhankelijk zijn van externe factoren in Abu Dhabi. De Nederlander zal de race moeten winnen en dan hopen dat Norris buiten het podium raakt. Alleen dan kan Verstappen zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 pakken. "Je moet natuurlijk een beetje proberen te raden hoeveel de baan zal verbeteren. Het koelt natuurlijk veel af, maar je weet nooit 100% zeker of het gaat werken. Maar ik denk wel dat wat we hebben veranderd me zeker heeft geholpen om me iets beter te voelen in de kwalificatie."

Morgenmiddag hervatten Verstappen en de McLarens de allesbeslissende titelstrijd. De race in Abu Dhabi zal van start gaan om 14:00 uur Nederlandse tijd. "Laten we eens kijken wat we kunnen doen. Natuurlijk ga ik proberen om de race te winnen, maar in mijn achterhoofd wil ik ook veel punten scoren om nog steeds kans te maken op het kampioenschap. We hebben dus een beetje geluk nodig van wat er achter ons gebeurt", zo sloot hij uiteindelijk af.

 

Larry Perkins

Posts: 61.939

Tik zou ik het niet noemen omdat deze uitslag van tevoren ook wel zo'n beetje was verwacht.
Maar complimenten aan McLaren, ze hebben knap gedaan wat ze moesten doen en zijn in de kwalificatie in ieder geval niet onder de ruk bezweken...

  • 1
  • 6 dec 2025 - 16:32
Reacties (7)

  • Snork

    Posts: 22.171

    Maar eigenlijk deelt McLaren ook een tik uit naar Max. Norris hoeft niet te winnen, en zich alleen druk te maken over Russell.
    Max kan niks anders doen dan wat hij al doet. Eerste finishen. Verder is het volledig aan wat er daarachter gaat gebeuren.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 16:21
    • KiekisNL

      Posts: 2.190

      Dat is het ja of iemand moet zich verremmen in bocht 1 en de mclarens eraf tikken of de papaja Boys moeten mechanische pech krijgen.

      We gaan het zien morgen

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 16:23
    • delange

      Posts: 2.575

      Naar mijn inziens word dit de saaiste race ooit morgen......of er zou bij de start rare dingen moeten gebeuren

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 16:24
      Tik zou ik het niet noemen omdat deze uitslag van tevoren ook wel zo'n beetje was verwacht.
      Maar complimenten aan McLaren, ze hebben knap gedaan wat ze moesten doen en zijn in de kwalificatie in ieder geval niet onder de ruk bezweken...

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 16:32
      * druk

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 16:33
    • ILMOP

      Posts: 1.207

      Inderdaad @Snork. Ik snap daarom niet waar de euforie van de mannen van Viaplay vandaan komt. Norris ligt nog steeds op koers om wereldkampioen te worden.

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 16:34
  • Pleen

    Posts: 796

    Daar was Chucky!!!

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 16:54

