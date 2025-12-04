Lewis Hamilton pleit voor een personeelsverandering bij Ferrari om de samenwerking te verbeteren binnen het team. Het debuutjaar van de zevenvoudig wereldkampioen is tot nu toe niet perfect en hij hoopt op deze manier al stappen vooruit te maken voor volgend seizoen.

Dit seizoen maakte Hamilton de overstap van Mercedes naar Ferrari. Deze stap is tot nu toe nog niet geslaagd en de resultaten zijn nog niet zoals de Ferrari-coureur voor ogen had. De Brit hoopte namelijk voor de overwinningen te strijden, maar heeft dit seizoen nog geen podium behaald.

Hamilton laat weten dat hij ondanks de mindere prestaties erg tevreden is met zijn overstap. In Abu Dhabi vertelt hij: "Ik zal me de eerste dag in Maranello en de eerste dag rijden met mijn familie in Fiorano nooit meer herinneren. Ik zal de spirit van dit team met me meedragen. Het team heeft de beste spirit; de mensen hier in dit team hebben de beste energie."

Hamilton heeft een les geleerd bij Ferrari

Ondanks de mindere resultaten van de zevenvoudig wereldkampioen heeft hij wel iets geleerd van zijn eerste seizoen bij Ferrari. In de persconferentie in Abu Dhabi vertelt hij: "Dat ik veerkrachtig ben. Ik heb het in de laatste race al gezegd: ik heb mezelf verrast met hoe veerkrachtig ik ben. Als ik zo'n seizoen doorkom, is er niets dat ik niet aankan."

Hoe wil Hamilton de boel bij Ferrari verbeteren?

"Wat betreft persoonlijke reflectie: elk weekend heb ik opgeschreven wat er volgens mij dat weekend misging, welke beslissingen ik heb genomen, dus daar valt veel van te leren. Tijdens mijn pauze analyseer ik die beslissingen en zet ik punten op een rij om in de toekomst betere beslissingen te nemen", zo legt hij uit. Hamilton heeft dit seizoen tot nu toe 152 punten behaald. Zijn beste positie is de vierde plek, maar in Abu Dhabi heeft hij de laatste kans om dit seizoen een podium te halen.

"Mijn omgeving wat betreft persoonlijk personeel, teampersoneel, hoe je mensen inzet, of mensen naar andere posities moeten verhuizen om beter te werken – al deze verschillende dingen moeten in mijn persoonlijke ruimte worden bekeken, zodat we ons teamwerk kunnen optimaliseren."

Hamilton verwacht geen podium in Abu Dhabi: "Wij hebben niets te maken met wat er vooraan gebeurt. Sommige weekenden is onze auto net iets competitiever dan andere. We weten dat onze auto niet op gelijke hoogte staat met de top drie teams – dat is onvermijdelijk de reden waarom we nu staan ​​waar we staan." De Brit heeft in Abu Dhabi maar liefst vijf keer gewonnen, maar de Ferrari lijkt niet sterk genoeg te zijn om mee te doen om het podium.