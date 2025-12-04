user icon
Hamilton wil verbeteren in 2026: "We moeten onze samenwerking herzien"

Hamilton wil verbeteren in 2026: "We moeten onze samenwerking herzien"

Lewis Hamilton pleit voor een personeelsverandering bij Ferrari om de samenwerking te verbeteren binnen het team. Het debuutjaar van de zevenvoudig wereldkampioen is tot nu toe niet perfect en hij hoopt op deze manier al stappen vooruit te maken voor volgend seizoen. 

Dit seizoen maakte Hamilton de overstap van Mercedes naar Ferrari. Deze stap is tot nu toe nog niet geslaagd en de resultaten zijn nog niet zoals de Ferrari-coureur voor ogen had. De Brit hoopte namelijk voor de overwinningen te strijden, maar heeft dit seizoen nog geen podium behaald. 

Hamilton laat weten dat hij ondanks de mindere prestaties erg tevreden is met zijn overstap. In Abu Dhabi vertelt hij: "Ik zal me de eerste dag in Maranello en de eerste dag rijden met mijn familie in Fiorano nooit meer herinneren. Ik zal de spirit van dit team met me meedragen. Het team heeft de beste spirit; de mensen hier in dit team hebben de beste energie."

Hamilton heeft een les geleerd bij Ferrari

Ondanks de mindere resultaten van de zevenvoudig wereldkampioen heeft hij wel iets geleerd van zijn eerste seizoen bij Ferrari. In de persconferentie in Abu Dhabi vertelt hij: "Dat ik veerkrachtig ben. Ik heb het in de laatste race al gezegd: ik heb mezelf verrast met hoe veerkrachtig ik ben. Als ik zo'n seizoen doorkom, is er niets dat ik niet aankan."

Hoe wil Hamilton de boel bij Ferrari verbeteren?

"Wat betreft persoonlijke reflectie: elk weekend heb ik opgeschreven wat er volgens mij dat weekend misging, welke beslissingen ik heb genomen, dus daar valt veel van te leren. Tijdens mijn pauze analyseer ik die beslissingen en zet ik punten op een rij om in de toekomst betere beslissingen te nemen", zo legt hij uit. Hamilton heeft dit seizoen tot nu toe 152 punten behaald. Zijn beste positie is de vierde plek, maar in Abu Dhabi heeft hij de laatste kans om dit seizoen een podium te halen.

"Mijn omgeving wat betreft persoonlijk personeel, teampersoneel, hoe je mensen inzet, of mensen naar andere posities moeten verhuizen om beter te werken – al deze verschillende dingen moeten in mijn persoonlijke ruimte worden bekeken, zodat we ons teamwerk kunnen optimaliseren."

Hamilton verwacht geen podium in Abu Dhabi: "Wij hebben niets te maken met wat er vooraan gebeurt. Sommige weekenden is onze auto net iets competitiever dan andere. We weten dat onze auto niet op gelijke hoogte staat met de top drie teams – dat is onvermijdelijk de reden waarom we nu staan ​​waar we staan." De Brit heeft in Abu Dhabi maar liefst vijf keer gewonnen, maar de Ferrari lijkt niet sterk genoeg te zijn om mee te doen om het podium.

MustFeed

Posts: 10.429

"ik heb mezelf verrast met hoe veerkrachtig ik ben. Als ik zo'n seizoen doorkom, is er niets dat ik niet aankan."

Gadver, wat een figuur. Loopt het hele seizoen te prutsen en als hij al iets leert dan is het alleen maar hoe uitzonderlijk hij zelf is.

Hij maakt het echt moeilijk voor anderen om ... [Lees verder]

  • 3
  • 4 dec 2025 - 19:46
Reacties (8)

  • Flexwing

    Posts: 217

    Wordt niks denk zijn laatste jaar is.

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 19:10
    • Regenrace

      Posts: 2.174

      Hamilton, de bedrijvendokter. Hij heeft nog steeds dat Messias-trekje.
      Nou Lewis, het is heel simpel - je moet eerst presteren voor er naar je geluisterd wordt. En presteren wil zeggen driekwart van alle gelegenheden voor je teamgenoot eindigen. Hoe slecht die Ferrari ook is. Dat is namelijk precies wat Schumacher wel deed en jij niet.

      • + 3
      • 4 dec 2025 - 19:50
  • Larry Perkins

    Posts: 61.884

    Foto:

    Misschien moet Lewis zijn helm eens aan één van de gasten achter hem geven...

    (het is het proberen waard, niet geschoten is altijd mis, je weet nooit hoe een koe een geit vangt)

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 19:19
  • racepace1

    Posts: 577

    Hamilton laat weten dat hij ondanks de mindere prestaties erg tevreden is met zijn overstap. In Abu Dhabi vertelt hij: "Ik zal me de eerste dag in Maranello en de eerste dag rijden met mijn familie in Fiorano nooit meer herinneren.

    Hij zal het nooit meer weten.....want hij zal het nooit meer herinneren..... :) :)

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 19:43
  • racepace1

    Posts: 577

    Tip schrijvertje check je tekst voordat je zend drukt.

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 19:45
  • MustFeed

    Posts: 10.429

    "ik heb mezelf verrast met hoe veerkrachtig ik ben. Als ik zo'n seizoen doorkom, is er niets dat ik niet aankan."

    Gadver, wat een figuur. Loopt het hele seizoen te prutsen en als hij al iets leert dan is het alleen maar hoe uitzonderlijk hij zelf is.

    Hij maakt het echt moeilijk voor anderen om waardering op te brengen voor zijn resultaten. Het is de meest bevoorrechte coureur ooit in de Formule 1 die ondanks zijn waardeloze prestaties alsnog in een top 4 wagen rondrijdt. Hij doet het overkomen alsof hem een enorm zwaar lot is gevallen. Kom op zeg, ik heb dan veel meer te doen met Sainz die ondanks degelijk presteren bij Ferrari nu moet aanzien hoe hij vervangen is door een jankerd die helemaal niks klaarspeelt.

    • + 2
    • 4 dec 2025 - 19:46
    • Robin

      Posts: 2.954

      En wéér citeer je selectief he je blijft verbazen….
      Volgens mij staat er ook dat hij ieder weekend z’n eigen beslissingen analyseert om in de toekomst mogelijk betere te maken maar ach jij kiest dit stukje eruit en wil daarmee zeggen dat hij zichzelf met dit verhaal alleen maar ophemelt.
      Geef dan ook gewoon toe dat je in ieder topic over hem iets zoekt om over te ze*ken zonder de andere uitspraken te benoemen.

      • + 1
      • 4 dec 2025 - 19:59
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.348

      Toch zit deze ‘jankerd’ in de f1 en doe jij niks anders dan afgunst tonen vanaf je toetsenbord. Zwaar leven denk ik.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 20:01

