Hadjar over Red Bull-promotie: "Marko vertelde: je moet presteren"

Hadjar over Red Bull-promotie: "Marko vertelde: je moet presteren"

Isack Hadjar is gepromoveerd naar Red Bull Racing voor het komende seizoen. In Abu Dhabi rijdt de Fransman zijn laatste Grand Prix voor Racing Bulls en vertelt hij hoe hij van Red Bull-adviseur Helmut Marko te horen heeft gekregen dat hij voor Red Bull uit mag gaan komen. 

Isack Hadjar wordt al na zijn debuutjaar gepromoveerd naar Red Bull Racing. De Fransman heeft zichzelf tot nu toe bewezen in dit seizoen en heeft daardoor zijn zitje bij Red Bull verdiend. Hadjar heeft dit jaar onder andere zijn allereerste podium behaald en staat momenteel tiende in het wereldkampioenschap. Dat is de tweede beste Red Bull-coureur van de grid. 

Hadjar is erg blij met zijn nieuwe team

De rookie laat tijdens de persconferentie in Abu Dhabi weten erg tevreden te zijn met de promotie die hij afgelopen week gemaakt heeft. "Het is een heel mooi moment in mijn carrière. Al het harde werk door de jaren heen wordt nu beloond. Het is natuurlijk nog maar het begin van een nieuwe reis en ik ben ook erg enthousiast. Ik stap een nieuw tijdperk van de Formule 1 in, dus ik denk dat het een heel goede timing is."

Tijdens de persconferentie werd gevraagd aan de rookie hoe hij te horen heeft gekregen dat hij gepromoveerd wordt: Het was geen heel cool telefoontje waarbij ik de telefoon opnam en te horen kreeg: 'Je bent een Red Bull Racing-coureur', snap je? Zo werkte het niet echt." George Russell grapte dan ook dat ze het hem via de postduif bekend hadden gemaakt. 

Hoe kreeg Hadjar het dan echt te horen?

"Het was gewoon een gesprek met Helmut. Hij maakte me duidelijk dat ik voor Red Bull reed en dat ik moest presteren. Dat was het", vertelt Hadjar. De coureur krijgt dus gelijk veel druk mee, maar wat zijn de verwachtingen van de rookie? "Ik heb helemaal geen verwachtingen, want we beginnen helemaal opnieuw, iedereen. Het werk gaat gedaan worden."

"Ik kijk er echt naar uit om in januari en februari met het team te werken en alle mensen te leren kennen. Het wordt cruciaal om te proberen een beetje voor te lopen", zo eindigt Hadjar. Het is niet de allereerste keer dat Hadjar in Abu Dhabi gaat rijden, want hij kwam hier vorig jaar met de Formule 2. Toen wist hij vijfde te worden in de sprintrace en achttiende in de hoofdrace.

F1 Nieuws Helmut Marko Isack Hadjar Racing Bulls Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

