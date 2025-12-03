user icon
Tsunoda vindt zichzelf beste teamgenoot van Verstappen

Tsunoda vindt zichzelf beste teamgenoot van Verstappen

Yuki Tsunoda ontbreekt volgend jaar op de Formule 1-grid. De Japanner heeft zijn zitje bij Red Bull verloren aan Isack Hadjar, en zal gaan fungeren als reservecoureur. Tsunoda zegt wel dat hij een van de snelste coureurs in de Red Bull was.

Volgens de Japanner zit hij het dichtst bij Verstappen van alle teamgenoten die hij heeft gehad bij Red Bull. De Nederlander heeft in zijn periode bij Red Bull al zes teamgenoten en Hadjar wordt de zevende. Tsunoda is erg trots op zichzelf. 

'Ik ben sneller'

In Qatar vertelde Tsunoda na afloop aan de internationale media: "Dat was een beetje teleurstellend, maar feitelijk zat ik nog steeds maar drie tienden achter hem. Normaal gesproken is dat goed genoeg voor een plekje in de top vijf." Het seizoen van 2025 is het laatste jaar met de huidige reglementen. Daardoor zitten de teams erg dicht bij elkaar en is drie tienden dus verder verwijderd dan in een ander seizoen.

"Dus ja, ik denk dat ik heb laten zien wat ik kan. En ik denk niet dat anderen binnen mijn team zó consistent waren en zó dichtbij zijn gekomen. Van wat ik me kan herinneren van de afgelopen jaren, zijn er niet veel coureurs geweest die halverwege het seizoen zo’n stap konden maken. Zeker gezien de moeilijke momenten die we aan het begin van het seizoen hebben meegemaakt. Het tempo is er, en ik denk niet dat een doorsnee coureur had kunnen overleven in mijn stoeltje."

Tsunoda rijdt komend weekend zijn laatste race

Yuki Tsunoda rijdt in Abu Dhabi voorlopig zijn allerlaatste F1-race. De Japanner heeft in Abu Dhabi zijn allerbeste Grand Prix-weekend ooit gereden. In 2021 werd de Japanner vierde in de Grand Prix van Abu Dhabi en in 2023 behaalde hij de derde plek. Abu Dhabi is dan ook de plek waar de Japanner zijn meeste punten heeft behaald in zijn carrière.

Larry Perkins

Posts: 61.874

[i] "In 2021 werd de Japanner vierde in de Grand Prix van Abu Dhabi en [b] in 2023 behaalde hij de derde plek[/b]." [/i]

Er klopt weer geen reet van, in Abu Dhabi 2023 eindigde Yuki niet als derde maar als achtste. Tsunoda heeft zelfs nooit op het F1-podium gestaan...

  • 3
  • 3 dec 2025 - 19:26
Reacties (15)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 216

    Dat denk ik niet ,perz was een stuk beter.

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 19:09
  • knappe gast

    Posts: 165

    Als hij het zegt ......

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 19:09
  • meister

    Posts: 4.124

    Ik ben het beste race talent ter wereld op de bank omdat mijn pa niet net als stroll miljarden heeft dus heeft niemand mijn talent ooit kunnen zien.

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 19:15
  • Larry Perkins

    Posts: 61.873

    "In 2021 werd de Japanner vierde in de Grand Prix van Abu Dhabi en in 2023 behaalde hij de derde plek."

    Er klopt weer geen reet van, in Abu Dhabi 2023 eindigde Yuki niet als derde maar als achtste. Tsunoda heeft zelfs nooit op het F1-podium gestaan...

    • + 3
    • 3 dec 2025 - 19:26
    • Pietje Bell

      Posts: 32.221

      Zie mijn bericht hieronder.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 19:33
    • Larry Perkins

      Posts: 61.873

      Het is niet verbazingwekkend dat ze het hier weer eens uit de context hebben getrokken...

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 19:42
  • Pietje Bell

    Posts: 32.221

    Dit artikel is overgenomen van Crash net, maar uit de context getrokken.
    Dit gaat over een interview na de Sprint Kwalificatie vorige week vrijdag.
    In het laatste stuk ontbreken belangrijke feiten waardoor Yuki heel arrogant overkomt.

    Tsunoda’s fighting talk continued, as he suggested his predecessors weren’t able to get “close” to Verstappen in the way he has managed in recent rounds.

    Recente ronden in VT 1 en de Sprint Kwalificatie.

    “So yeah, I think I’m showing what I can do,” he added, “And I don’t think within my seat
    [others have] consistently [been] able to drive like this close.

    “At least what I remember, last few years, I didn’t see much drivers like this, able to
    achieve like this step in the middle of the season and went through very, very difficult
    moments with the beginning of the season.

    Hij had het in dat gesprek enkel en alleen over de ronden op de vrijdag waarin hij 0,3 sec
    achter Max reed en er soms voor. Hij was op dat moment erg blij.
    Wat hij echter niet wist was dat Max en zijn team de set-up beide sessies verkeerd
    hadden afgesteld.

    • + 2
    • 3 dec 2025 - 19:32
  • Pietje Bell

    Posts: 32.221

    Yuki zojuist op zijn IG:

    "yukitsunoda0511
    i’m not finished yet.

    Finding out I won’t have a race seat in 2026 was incredibly tough, but I’m determined
    to work harder than ever with Red Bull as test and reserve driver to develop with the team,
    and prove I deserve a place on the grid.
    Life’s full of setbacks, and this is mine. It’s not going to deter me from being the best
    F1 driver I can be."

    www.instagram.com/p/DRz6eT6gAyo/

    Mooi om die vele positieve reacties die binnenstromen te lezen.

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 19:53
    • Pietje Bell

      Posts: 32.221

      Is bij de reacties te lezen dat hij één van de meest geliefde, zo niet
      de geliefdste coureur op de grid is vanwege zijn persoonlijkheid.
      3500 reacties in ruim een half uur tijd van over de hele wereld.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 20:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.950

    "Tsunoda vindt zichzelf beste teamgenoot van Verstappen".

    Staat gewoon verkeerd geschreven.
    Moet zijn, "Tsunoda is de kleinste teamgenoot van Verstappen".

    • + 2
    • 3 dec 2025 - 20:45
  • Knalpijp

    Posts: 2.246

    Hoeveel punten Yuki!!

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 21:01
    • Larry Perkins

      Posts: 61.873

      Yuki: "Geen, ik heb geen verbeterpunten meer..."

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 22:01
  • Pleen

    Posts: 786

    Ik denk dat ik meer sushi moet eten om uit te blinken waar ik redelijk goed in ben.

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 21:18

