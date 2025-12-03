Yuki Tsunoda ontbreekt volgend jaar op de Formule 1-grid. De Japanner heeft zijn zitje bij Red Bull verloren aan Isack Hadjar, en zal gaan fungeren als reservecoureur. Tsunoda zegt wel dat hij een van de snelste coureurs in de Red Bull was.

Volgens de Japanner zit hij het dichtst bij Verstappen van alle teamgenoten die hij heeft gehad bij Red Bull. De Nederlander heeft in zijn periode bij Red Bull al zes teamgenoten en Hadjar wordt de zevende. Tsunoda is erg trots op zichzelf.

'Ik ben sneller'

In Qatar vertelde Tsunoda na afloop aan de internationale media: "Dat was een beetje teleurstellend, maar feitelijk zat ik nog steeds maar drie tienden achter hem. Normaal gesproken is dat goed genoeg voor een plekje in de top vijf." Het seizoen van 2025 is het laatste jaar met de huidige reglementen. Daardoor zitten de teams erg dicht bij elkaar en is drie tienden dus verder verwijderd dan in een ander seizoen.

"Dus ja, ik denk dat ik heb laten zien wat ik kan. En ik denk niet dat anderen binnen mijn team zó consistent waren en zó dichtbij zijn gekomen. Van wat ik me kan herinneren van de afgelopen jaren, zijn er niet veel coureurs geweest die halverwege het seizoen zo’n stap konden maken. Zeker gezien de moeilijke momenten die we aan het begin van het seizoen hebben meegemaakt. Het tempo is er, en ik denk niet dat een doorsnee coureur had kunnen overleven in mijn stoeltje."

Tsunoda rijdt komend weekend zijn laatste race

Yuki Tsunoda rijdt in Abu Dhabi voorlopig zijn allerlaatste F1-race. De Japanner heeft in Abu Dhabi zijn allerbeste Grand Prix-weekend ooit gereden. In 2021 werd de Japanner vierde in de Grand Prix van Abu Dhabi en in 2023 behaalde hij de derde plek. Abu Dhabi is dan ook de plek waar de Japanner zijn meeste punten heeft behaald in zijn carrière.