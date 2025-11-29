De sprintrace op het circuit van Losail in Qatar zit erop. De zege werd gepakt door Oscar Piastri, terwijl George Russell achter hem als tweede werd geklasseerd. De top drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Met Oscar Piastri op de pole position, Lando Norris op de derde plaats en Max Verstappen op de zesde plaats hadden de drie titelrivalen allemaal een andere opdracht bij de start. Piastri moest zijn plek behouden, terwijl Norris en Verstappen de aanval wilden openen.

Bij de start van de race kwam Piastri perfect weg, en hij sloeg direct een gat ten opzichte van de Mercedes van George Russell. Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda kwam goed weg, en hij probeerde in de eerste bocht Norris aan te vallen. Hij wist echter ook dat Verstappen vlak achter hem reed, en hij liet de Nederlander erlangs. Verstappen had ook de Aston Martin van Fernando Alonso al ingehaald, en hierdoor reed hij direct vlak achter de McLaren van Norris.

Verstappen probeert aan te vallen

Verstappen zette zijn Britse vriend en titelrivaal dan ook direct onder zware druk. Norris deed zijn best om alles onder controle te houden, maar hij kon niet voorkomen dat Verstappen in de derde ronde de eerste keer kon aanvallen. Hij kwam er niet langs, maar Norris wist wel dat hij geen makkelijke sprintrace zou krijgen.

Norris wist zelf ook DRS te pakken, maar al snel groeide zijn achterstand op Russell. Verstappen begon het op zijn beurt ook steeds lastiger te krijgen, en hij klaagde over gestuiter en problemen met zijn boordradio. Aangezien alleen het start/finish-gedeelte van de baan geschikt was voor inhaalacties, was het voor Verstappen een soort treintje rijden.

Weinig spektakel

Carlos Sainz zorgde nog even voor wat opgetrokken wenkbrauwen toen hij een groot onderdeel verloor. Het leek hem echter ook geen grote problemen op te leveren, waardoor de race maar bleef door sudderen en Oscar Piastri zijn voorsprong wist uit te bouwen. Verstappens achterstand op Norris werd ook groter en groter, terwijl Russell te horen kreeg dat de banden bij andere coureurs begonnen te slijten.

Bij het team van Ferrari ging het ondertussen van kwaad tot erger. Lewis Hamilton was de sprintrace vanuit de pitlane gestart, en bleef vastzitten achter Lance Stroll in het achterveld. Hij werd pas bevrijd toen Aston Martin Stroll naar binnenhaalde voor een pitstop. Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc schoot om de haverklap van de baan, en vocht voor de dertiende plek.

Stabiele rit voor Tsunoda

Ook voor Tsunoda werd de sprintrace wat minder leuk, want hij schoot meerdere keren van de baan af. Hij bleef de track limits overschrijden, en dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Aangezien Fernando Alonso een foutje maakte, en de grindstrook raakte, viel Tsunoda slechts één plekje terug. Het maakte weinig uit, omdat ook Andrea Kimi Antonelli uiteindelijk een straf kreeg voor track limits.

Wat moet Verstappen doen?

Verder gebeurde er opvallend weinig in de sprintrace op het circuit van Losail. Het werd een eenvoudige zege voor Piastri, die net op tijd zijn goede vorm weer lijkt te hebben gevonden. Verstappen moest genoegen nemen met de vierde plaats, en weet dat hij morgen Norris moet verslaan om kans te blijven maken op de wereldtitel. Verstappen was niet helemaal tevreden met zijn auto, maar nu het parc fermé weer opengaat, kan er nog veel gaan gebeuren.