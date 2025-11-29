user icon
Uitslag Sprint Qatar: Foutloze Piastri grijpt zege, Verstappen vecht zich naar P4

Uitslag Sprint Qatar: Foutloze Piastri grijpt zege, Verstappen vecht zich naar P4

De sprintrace op het circuit van Losail in Qatar zit erop. De zege werd gepakt door Oscar Piastri, terwijl George Russell achter hem als tweede werd geklasseerd. De top drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Met Oscar Piastri op de pole position, Lando Norris op de derde plaats en Max Verstappen op de zesde plaats hadden de drie titelrivalen allemaal een andere opdracht bij de start. Piastri moest zijn plek behouden, terwijl Norris en Verstappen de aanval wilden openen.

Bij de start van de race kwam Piastri perfect weg, en hij sloeg direct een gat ten opzichte van de Mercedes van George Russell. Verstappens Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda kwam goed weg, en hij probeerde in de eerste bocht Norris aan te vallen. Hij wist echter ook dat Verstappen vlak achter hem reed, en hij liet de Nederlander erlangs. Verstappen had ook de Aston Martin van Fernando Alonso al ingehaald, en hierdoor reed hij direct vlak achter de McLaren van Norris.

Verstappen probeert aan te vallen

Verstappen zette zijn Britse vriend en titelrivaal dan ook direct onder zware druk. Norris deed zijn best om alles onder controle te houden, maar hij kon niet voorkomen dat Verstappen in de derde ronde de eerste keer kon aanvallen. Hij kwam er niet langs, maar Norris wist wel dat hij geen makkelijke sprintrace zou krijgen.

Norris wist zelf ook DRS te pakken, maar al snel groeide zijn achterstand op Russell. Verstappen begon het op zijn beurt ook steeds lastiger te krijgen, en hij klaagde over gestuiter en problemen met zijn boordradio. Aangezien alleen het start/finish-gedeelte van de baan geschikt was voor inhaalacties, was het voor Verstappen een soort treintje rijden.

Weinig spektakel

Carlos Sainz zorgde nog even voor wat opgetrokken wenkbrauwen toen hij een groot onderdeel verloor. Het leek hem echter ook geen grote problemen op te leveren, waardoor de race maar bleef door sudderen en Oscar Piastri zijn voorsprong wist uit te bouwen. Verstappens achterstand op Norris werd ook groter en groter, terwijl Russell te horen kreeg dat de banden bij andere coureurs begonnen te slijten.

Problemen bij Ferrari

Bij het team van Ferrari ging het ondertussen van kwaad tot erger. Lewis Hamilton was de sprintrace vanuit de pitlane gestart, en bleef vastzitten achter Lance Stroll in het achterveld. Hij werd pas bevrijd toen Aston Martin Stroll naar binnenhaalde voor een pitstop. Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc schoot om de haverklap van de baan, en vocht voor de dertiende plek.

Stabiele rit voor Tsunoda

Ook voor Tsunoda werd de sprintrace wat minder leuk, want hij schoot meerdere keren van de baan af. Hij bleef de track limits overschrijden, en dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Aangezien Fernando Alonso een foutje maakte, en de grindstrook raakte, viel Tsunoda slechts één plekje terug. Het maakte weinig uit, omdat ook Andrea Kimi Antonelli uiteindelijk een straf kreeg voor track limits.

Wat moet Verstappen doen?

Verder gebeurde er opvallend weinig in de sprintrace op het circuit van Losail. Het werd een eenvoudige zege voor Piastri, die net op tijd zijn goede vorm weer lijkt te hebben gevonden. Verstappen moest genoegen nemen met de vierde plaats, en weet dat hij morgen Norris moet verslaan om kans te blijven maken op de wereldtitel. Verstappen was niet helemaal tevreden met zijn auto, maar nu het parc fermé weer opengaat, kan er nog veel gaan gebeuren.

F1Grand Prix Qatar - Sprint

QA Losail International Circuit - 29 november 2025

StevenQ

Posts: 9.867

Dat moet wel haast de saaiste sprintrace ooit zijn

  • 15
  • 29 nov 2025 - 15:35
Reacties (34)

  • Lulham

    Posts: 587

    Verschrikkelijke race.

    • + 11
    • 29 nov 2025 - 15:32
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 629

      Wat zou het fijn zijn als Formule1 die saaie zandbakraces van de kalender schrapt! Qatar is (om meerdere redenen) absoluut ongeschikt!

      • + 13
      • 29 nov 2025 - 15:41
    • JV fan

      Posts: 2.931

      @glasvezelcoureur, ligt niet aan de zandbak races, als dit circuit in Nederland had gelegen was het ook weinig aan geweest…

      • + 5
      • 29 nov 2025 - 16:05
    • HarryLam

      Posts: 5.067

      Waardeloze race...wat een k#t circuit, inhalen is godsonmogelijk daar, en dan maken ze ook nog een hele korte drs zone zodat daar inhalen ook niet lukt.

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 16:30
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 629

      @JV fan

      Eeeh... circuit ligt toch in een zandbakkenland?! Ligt het dus daaraan..
      Als dit, dan dat... Koop je niet zoveel voor natuurlijk...

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 16:35
    • gridiron

      Posts: 2.986

      Ligt Zandvoort strikt gezien ook niet in een zandbak.

      • + 4
      • 29 nov 2025 - 16:40
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.998

      Het ligt niet aan de baan. Dat ligt het vrijwel nooit. Het ligt altijd aan de wagens. Die moet je aanpassen, en dan kan elke baan ‘leuk’ zijn.

      • + 1
      • 29 nov 2025 - 17:48
  • Mr Marly

    Posts: 7.904

    Saaie race, mooie uitslag. Op naar de kwalificatie.

    • + 9
    • 29 nov 2025 - 15:34
    • koppie toe

      Posts: 4.907

      Opmaken voor het straatfeest. 😁

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 18:29
  • StevenQ

    Posts: 9.867

    Dat moet wel haast de saaiste sprintrace ooit zijn

    • + 15
    • 29 nov 2025 - 15:35
    • Remco_F1

      Posts: 3.260

      Monaco is nog spannender, wat een ruk baan is dit.

      • + 7
      • 29 nov 2025 - 15:36
    • Klus

      Posts: 2.368

      Het zal morgen niet anders zijn.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 16:04
    • Canson Po

      Posts: 2.838

      Zondag dan maar met Karts rijden lol, idd echt geen mogelijkheid tot inhalen.

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 16:55
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.995

    zat er weer 1 te janken...

    • + 7
    • 29 nov 2025 - 15:35
    • Lulham

      Posts: 587

      Ja Leclerc toen hij voor de vierde keer niet op de baan kon blijven en Hamilton die 3 seconden verloor op Hulkenberg...

      • + 14
      • 29 nov 2025 - 15:48
  • jd2000

    Posts: 7.463

    Hoop dat de race zondag anders is. Anders heb ik heel wat uren van mn weekend verpest.

    • + 10
    • 29 nov 2025 - 15:35
  • Joseph1000

    Posts: 252

    Goede race piastri.. vrees dat het net te laat is .
    Jammer van die crash toen ie uitviel.
    Voor de rest saai circuit veel uitloop stroken ook.
    Mischien laat Norris nog wat liggen 😬

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 15:36
  • ILMOP

    Posts: 1.196

    Pff...hopelijk is dit niet een voorbode voor de race van morgen. In dat geval ga ik iets beters met mijn tijd doen. Wat een saaie race was dat zeg!
    Max vormde in het begin een bedreiging, maar werd naarmate de race vorderde op achterstand gereden. Ik ben benieuwd naar de kwalificatie van straks.

    • + 5
    • 29 nov 2025 - 15:37
    • Joseph1000

      Posts: 252

      Het circuit is niet echt uitdagend.
      Maar er zijn maar een paar circuits wat echt spannend zijn

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 15:43
  • hupholland

    Posts: 9.433

    ja, dat was wel 1 van de saaiste races ooit. En voorspelbaar. Nu nog 2 echte races te gaan voor de echte punten. Denk dat de hele top 3 van het WK wel kan leven met deze uitslag.

    • + 2
    • 29 nov 2025 - 15:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.906

    Wat 'n saaie race zeg.....Max heeft niet gewonnen.
    De horde laat zich weer kennen hoor.

    • + 11
    • 29 nov 2025 - 15:52
    • schwantz34

      Posts: 41.462

      Nou, ik lees overal alleen maar dat iedereen het een dondersaaie race heeft gevonden Ouw-opnaaier!

      • + 11
      • 29 nov 2025 - 15:54
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.036

      Vooral jij laat je kennen ouw. Stop gewoon om zo zielig te doen en constant op alle max fans te reageren. Het lijkt wel op een obsessie voor je. Heel zielig.

      • + 8
      • 29 nov 2025 - 15:55
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.995

      Valt wel op.

      • + 5
      • 29 nov 2025 - 15:56
    • ILMOP

      Posts: 1.196

      Ik ben geen fan van Max Verstappen, maar ik vond het ook een saaie race. Er waren amper inhaalacties. Er was eerder sprake van treintje rijden. Dit alles is een recept voor een saaie race. Heeft dus niets met de fans van Max Verstappen te maken.

      • + 6
      • 29 nov 2025 - 16:03
    • Flexwing

      Posts: 209

      Ouwe zak

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 16:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.906

      Als Max de wedstrijd gewonnen had hadden er andere reacties gestaan......en de horde had zich weer massaal befriemeld in het bijzijn van 'n foto van Max.

      • + 8
      • 29 nov 2025 - 16:11
    • Larry Perkins

      Posts: 61.759

      Ik, als compleet neutrale en objectieve Formule 1-volger, vond dit ook de saaiste sprintrace ever!

      • + 2
      • 29 nov 2025 - 16:41
  • Track Position

    Posts: 18

    Die titel zou moeten zijn;
    Verstappen werd voorbij gelaten door Tsunoda en Alonso;)

    • + 9
    • 29 nov 2025 - 16:14
    • Larry Perkins

      Posts: 61.759

      Omdat de titels boven andere berichten ook nooit kloppen?

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 16:42
  • bvonk2

    Posts: 161

    Mooie race en resultaat voor Piastri, hoop dat hij dit moment behoudt en dat het nog spannend gaat worden met Norris.

    Verstappen had het wat lastig, mag hopen dat er niet teveel van de vloer afgaat met het stuiteren/springen van de wagen. Maar doet natuurlijk ook nog mee.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 16:20
  • gridiron

    Posts: 2.986

    Vechten is veel gezegd als je maar 2 auto's inhaalt waarvan er zelfs 1 die van je "minderwaardige" teamgenoot is die waarschijnlijk nog eerst een dreigbrief heeft gekregen van Marko.

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 16:39
    • Joseph1000

      Posts: 252

      Het punt is Norris moet al echt buiten de punten gaan rijden.dan heet piastri nog kans .als piastri nu alles wint en Norris haalt p3 dan nog is het klaar

      • + 0
      • 29 nov 2025 - 17:36
  • da_bartman

    Posts: 6.277

    Afschaffen die sprints en zeker hier. Waarom moeten ze hier nou een sprint hebben. Honderd km extra treintje rijden? Voor het publiek ? Dat is er ( terecht) niet. Je wil daar nog niet dood gevonden worden

    • + 0
    • 29 nov 2025 - 18:53

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

