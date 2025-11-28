De startopstelling voor de sprintrace in Qatar is bekend. In de Sprint Kwalificatie op het circuit van Losail werd de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. Hij deelt morgen de eerste startrij met George Russell. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

SQ1

Max Verstappen begon na zijn mindere vrije training met het mes tussen de tanden aan de belangrijke sprint kwalificatie. Hij stond aan het einde van de pitlane ver voordat zijn concurrenten naar buiten waren gereden. Onder aanvoering van Verstappen ging de sessie van start, en het was direct duidelijk dat het alles of niets zou worden.

Verstappen begon goed aan de sessie, en mengde zich samen met de McLarens en Fernando Alonso in de strijd om de snelste tijd. In deze sessie draaide het er echter niet om wie de snelste was, het ging er meer om wie er snel genoeg was om niet af te vallen in SQ1.

Iemand die niet snel genoeg was, was Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde met zijn Ferrari en was alleen sneller dan de Alpines van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Verder vielen ook Lance Stroll en Liam Lawson af.

SQ2

George Russell en Max Verstappen trapten het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie af. Het verkeer speelde een grote rol in deze sessie op het circuit van Losail, en veel coureurs klaagden over het gedrag van hun concullega's. Fernando Alonso werd bijvoorbeeld helemaal gek van het verkeer, terwijl hij op zijn beurt bijna Yuki Tsunoda van de baan duwde.

Tsunoda's teamgenoot Max Verstappen werd op zijn beurt helemaal gek van de auto, en riep dat zijn RB21 stuiterde als een gek. Ondanks die problemen was er weinig aan te merken op de tijd van Verstappen. Hij was slechts een fractie van een seconde langzamer dan de McLarens van Piastri en Norris. Vlak voor het begin van SQ2 werd er nog even gekeken naar het mogelijk blokkeren van Norris door Verstappen, maar de stewards zagen geen overtreding.

Norris was snel in deze sessie, maar maakte ook een tripje door de grindbak. De coureurs die het niet voor elkaar kregen om SQ3 te halen, waren dit keer Isack Hadjar, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg en Esteban Ocon.

SQ3

Voor het derde gedeelte van de sprint kwalificatie mochten de coureurs gebruikmaken van de zachte banden. Onder aanvoering van de Mercedessen van Russell en Antonelli en de Red Bull van Verstappen ging deze sessie van start. De Mercedessen begonnen goed, maar voor Verstappen was het een zware start. Hij schoot wijd in bocht 4 en schreeuwde over de boordradio dat zijn auto als een 'idioot' stuiterde.

Terwijl Verstappen worstelde, begonnen de McLarens goed aan de sessie en noteerden ze de eerste en de tweede tijd. Verstappen reed met de frustratie in het lijf verder, en was na de eerste run de enige coureur zonder tijd achter zijn naam. Bij zijn misser ging hij door het grind, dus de vraag was of alles weer in orde was met zijn auto.

Verstappen deed zijn best om er nog een speciaal rondje uit te persen, maar dat lukte niet. Hij moest genoegen nemen met de zesde tijd, en was daarmee zelfs langzamer dan Tsunoda. Piastri nam de macht over in deze sessie, en leek weer zo kalm te zijn als tijdens de eerste seizoenshelft. Zijn McLaren-teamgenoot Norris reed door het grind, en kwam daardoor niet verder dan de derde tijd. George Russell noteerde de tweede tijd, en kan morgen aanvallen.