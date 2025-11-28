user icon
icon

Uitslag Sprint Kwalificatie Qatar: Piastri grijpt de macht en pakt sprintpole, Verstappen zesde

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag Sprint Kwalificatie Qatar: </b> Piastri grijpt de macht en pakt sprintpole, Verstappen zesde

De startopstelling voor de sprintrace in Qatar is bekend. In de Sprint Kwalificatie op het circuit van Losail werd de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. Hij deelt morgen de eerste startrij met George Russell. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

SQ1

Max Verstappen begon na zijn mindere vrije training met het mes tussen de tanden aan de belangrijke sprint kwalificatie. Hij stond aan het einde van de pitlane ver voordat zijn concurrenten naar buiten waren gereden. Onder aanvoering van Verstappen ging de sessie van start, en het was direct duidelijk dat het alles of niets zou worden.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Verstappen begon goed aan de sessie, en mengde zich samen met de McLarens en Fernando Alonso in de strijd om de snelste tijd. In deze sessie draaide het er echter niet om wie de snelste was, het ging er meer om wie er snel genoeg was om niet af te vallen in SQ1.

Iemand die niet snel genoeg was, was Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde met zijn Ferrari en was alleen sneller dan de Alpines van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Verder vielen ook Lance Stroll en Liam Lawson af.

SQ2

George Russell en Max Verstappen trapten het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie af. Het verkeer speelde een grote rol in deze sessie op het circuit van Losail, en veel coureurs klaagden over het gedrag van hun concullega's. Fernando Alonso werd bijvoorbeeld helemaal gek van het verkeer, terwijl hij op zijn beurt bijna Yuki Tsunoda van de baan duwde.

Tsunoda's teamgenoot Max Verstappen werd op zijn beurt helemaal gek van de auto, en riep dat zijn RB21 stuiterde als een gek. Ondanks die problemen was er weinig aan te merken op de tijd van Verstappen. Hij was slechts een fractie van een seconde langzamer dan de McLarens van Piastri en Norris. Vlak voor het begin van SQ2 werd er nog even gekeken naar het mogelijk blokkeren van Norris door Verstappen, maar de stewards zagen geen overtreding.

Norris was snel in deze sessie, maar maakte ook een tripje door de grindbak. De coureurs die het niet voor elkaar kregen om SQ3 te halen, waren dit keer Isack Hadjar, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg en Esteban Ocon.

SQ3

Voor het derde gedeelte van de sprint kwalificatie mochten de coureurs gebruikmaken van de zachte banden. Onder aanvoering van de Mercedessen van Russell en Antonelli en de Red Bull van Verstappen ging deze sessie van start. De Mercedessen begonnen goed, maar voor Verstappen was het een zware start. Hij schoot wijd in bocht 4 en schreeuwde over de boordradio dat zijn auto als een 'idioot' stuiterde.

Terwijl Verstappen worstelde, begonnen de McLarens goed aan de sessie en noteerden ze de eerste en de tweede tijd. Verstappen reed met de frustratie in het lijf verder, en was na de eerste run de enige coureur zonder tijd achter zijn naam. Bij zijn misser ging hij door het grind, dus de vraag was of alles weer in orde was met zijn auto. 

Verstappen deed zijn best om er nog een speciaal rondje uit te persen, maar dat lukte niet. Hij moest genoegen nemen met de zesde tijd, en was daarmee zelfs langzamer dan Tsunoda. Piastri nam de macht over in deze sessie, en leek weer zo kalm te zijn als tijdens de eerste seizoenshelft. Zijn McLaren-teamgenoot  Norris reed door het grind, en kwam daardoor niet verder dan de derde tijd. George Russell noteerde de tweede tijd, en kan morgen aanvallen.

F1Grand Prix Qatar - Sprint shootout

QA Losail International Circuit - 28 november 2025

Larry Perkins

Posts: 61.727

Zijn de McLarens al gediskwalificeerd?

  • 6
  • 28 nov 2025 - 19:17
Foto's Grand Prix van Qatar 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.727

    Zijn de McLarens al gediskwalificeerd?

    • + 6
    • 28 nov 2025 - 19:17
  • rwinn2893

    Posts: 151

    Piastri pole en ze konden niet eens doen alsof ze blij waren bij mclaren..

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 19:19
    • f1 benelux

      Posts: 4.240

      Norris side of the garage!!






      Zo ..

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 19:20
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.032

    Was leuk een week hopen maar kampioenschap is klaar. Als zelfs tsunoda sneller dan je is. Echt super slecht.

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 19:19
    • f1 benelux

      Posts: 4.240

      Zinsbouw?






      Zo ..

      • + 1
      • 28 nov 2025 - 19:22
    • Canson Po

      Posts: 2.830

      spreekt hij Chinees dan, post een zinvolle zin :p

      • + 0
      • 28 nov 2025 - 19:24
  • Damon Hill

    Posts: 19.529

    Kunnen de complotdenkers die steeds beweerden dat McLaren Piastri tegenwerkt nu eindelijk hun mond houden? Alvast bedankt!

    Goed gedaan van Piastri. Jammer van Verstappen en ook weer een prachtig rondje van Russell die altijd maar onderschat wordt.

    En wow, Tsunoda... vooral dat zag ik even niet aankomen zeg.

    • + 2
    • 28 nov 2025 - 19:20
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 618

    Ai, duur en zeldzaam foutje van Verstappen! Dit is precies wat hij niet kon gebruiken om nog een kans te maken, die lijkt me nu wel verkeken...

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 19:21
  • Larry Perkins

    Posts: 61.727

    Lewis foutloos in SQ2 en SQ3...

    • + 2
    • 28 nov 2025 - 19:22
  • Canson Po

    Posts: 2.830

    goh ik weet niet wat ik hier moet van denken, is 24 punten genoeg hebben ze de auto's aangepast en passen ze nu opnieuw meer in de stijl van Piastri, whats going on!! ook terug een een iceking face bij Piastri, Norris die tot 2x toe in de fout gaat, het lijkt wel terug het seizoen voor de seasonbreak ...

    • + 0
    • 28 nov 2025 - 19:22

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.390
  • Podiums 125
  • Grand Prix 231
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar