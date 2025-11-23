user icon
<b> Uitslag Grand Prix van Las Vegas: </b> Foutloze Verstappen grijpt winst en houdt titeldroom in leven
  • Gepubliceerd op 23 nov 2025 06:24
  • comments 22
  • Door: Bob Plaizier

De derde editie van de Grand Prix van Las Vegas is een feit. Op het bizarre stratencircuit in de gokstad ging de zege naar Max Verstappen. Achter hem werd Lando Norris als tweede geklasseerd. De top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

Met Yuki Tsunoda startend in de pits, en de top drie op de mediumbanden, ging de race van start. In tegenstelling tot een dag eerder was het droog, maar was er alsnog weinig grip. Tijdens de opwarmronde werd er dan ook alles aan gedaan om de banden op de juiste temperatuur te krijgen.

Polesitter Norris leek zich bij de start alleen maar te focussen op het afslaan van een aanval van Max Verstappen. Hij slaagde met vlag en wimpel voor die opdracht, maar vergaloppeerde zich in de eerste bocht. Norris schoot wijd, en Verstappen kon simpel de leiding pakken. Ook George Russell wist de McLaren in te halen.

Chaotische start

Daarachter was er veel chaos, en liepen veel coureurs schade op bij verschillende momenten. Gabriel Bortoleto ramde als een soort torpedo tegen de Aston Martin van Lance Stroll aan, terwijl Liam Lawson tegen de McLaren van Piastri aanreed. Bortoleto en Stroll moesten uiteindelijk opgeven, terwijl Lawson met een kapotte achtervleugel een pitstop moest maken.

In de eerste bocht liepen er marshalls op de baan om de troep op te ruimen, maar dit werd niet goed gecommuniceerd met de wedstrijdleiding. Wonder boven wonder gebeurde er niets, maar er werd een paar tellen later wel een Virtual Safety Car geactiveerd. 

Toen de lichten weer op groen schoten, ontstond er een spannend duel om de leiding tussen Verstappen en Russell. De Britse Mercedes-coureur probeerde het gat dicht te rijden, maar kon in de eerste rondjes geen echte aanval plaatsen. Russell verloor daarna veel tijd, en klaagde over de boordradio over problemen met zijn stuur, waar hij een dag eerder ook last van had.

Troep op de Strip

Norris begon daarna veel tijd goed te maken op Russell, maar andere coureurs maakten veel meer indruk. Charles Leclerc sneed als een mes door de boter door het veld heen, en haalde eerst Oscar Piastri en daarna Isack Hadjar in. Daarachter probeerde Alexander Albon Lewis Hamilton in te halen, maar dit ging mis. Albon reed zijn voorvleugel stuk, en een stuk debris lag hierdoor op de baan op de Strip.

Albons onderdelen lagen op het punt waar er veel inhaalacties worden ingezet, dus de wedstrijdleiding koos voor de Virtual Safety Car. De top drie was echter net langs de pitlane gereden, waardoor ze niet konden profiteren van de situatie. Direct na het aflopen van de VSC wist Piastri Hadjar te passeren, en maakte Russell een pitstop. 

Hoe ging het met Verstappen?

Verstappen kon hierdoor zijn voorsprong wat uitbouwen, en had ook geen enkele moeite met Norris, die van zijn team de opdracht kreeg om tijd goed te maken in de schone lucht. De Brit slaagde niet in die opdracht, en viel na zijn pitstop terug tot achter Russell. Toen Verstappen enkele rondjes later naar binnen dook, had hij ondanks een langzame stop, geen problemen. Hij kwam met een kleine voorsprong op Russell weer de baan op, en ging verder met zijn jacht op de zege.

Norris wil aanvallen

Na de pitstops sloeg Verstappen een gat van ruim drie seconden, terwijl Russell vooral in zijn spiegels moest kijken. De Brit zag zijn landgenoot Norris naderen, en de McLaren-man reed snelste ronde na snelste ronde. Zijn teamgenoot Piastri had zich op dat moment opgewerkt naar de vijfde plaats.

Russell wist dat Norris snel was, en gaf aan dat hij geen domme dingen ging doen om een podiumplaats te riskeren. In de 34ste ronde sloeg Norris zijn slag, en haalde hij met gemak de Mercedes van zijn landgenoot in. McLaren liet hem weten dat ze gingen jagen op Verstappen, die nog altijd ruim vijf seconden voorsprong had. Red Bull liet Verstappen weten wat McLaren van plan was, maar hij bleef uiterst kalm.

Kon Norris Verstappen aanvallen?

Norris kreeg het niet voor elkaar om het gat dicht te rijden, en Verstappen ging zelfs sneller. Hij breidde zijn voorsprong uit, en wist een paar keer de snelste ronde te rijden. De aandacht verschoof daarna naar het duel tussen Antonelli, Piastri en Leclerc. De Italiaanse Mercedes-coureur had een tijdstraf van vijf seconden gekregen voor een jumpstart, en bleef zijn positie verdedigen met alles wat hij in zich had.

Titeldroom in leven

Verstappens zege kwam in de slotfase niet meer in gevaar, want Norris was tegen problemen aangelopen. De Brit zou moeite hebben met het managen van de hoeveelheid brandstof, en daardoor had Verstappen snel een enorme voorsprong. Hij won, en daarmee bleef zijn titeldroom in leven. 

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Race

US Las Vegas Street Circuit - 23 november 2025

F1jos

Posts: 4.824

Simply lovely op een zeer hoog niveau, chapeau !

  • 5
  • 23 nov 2025 - 06:31
Max Verstappen Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (22)

  • F1jos

    Posts: 4.824

    Simply lovely op een zeer hoog niveau, chapeau !

    • + 5
    • 23 nov 2025 - 06:31
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.975

    Was een snelle race 1 1/2 uur...

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 06:31
  • Joseph1000

    Posts: 245

    Saaie race 🥱 en Norris steeds dichterbij kampioenschap

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 06:32
    • F1jos

      Posts: 4.824

      Met een veruit beste coureur worden de races saai. Foutloos en zeer consistent.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 06:58
  • Snorremans

    Posts: 126

    Noreis keek naar eigen zeggen erg uit naar bocht één....nou wij ook!!!

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 06:32
  • jd2000

    Posts: 7.421

    Top hoor. Verstappen levert. Norris probeerde het,maar helaas. Russell zoals meestal vooral goed kunnen racen met zn mond.

    • + 4
    • 23 nov 2025 - 06:36
  • HermanInDeZon

    Posts: 343

    Liet Norris voldoende ruimte bij de start?
    Leek me geen wagenlengte tussen hem en de pitmuur te zitten ... (of geldt die regel niet in ronde 1)?

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 06:37
    • hupholland

      Posts: 9.398

      die regel bestaat sowieso niet. Wel eentje met wagenbreedte ;) Maar niet van toepassing omdat Norris net voor Verstappen langs kon

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 06:45
    • Snelrondje

      Posts: 8.886

      Norris kreeg een biscuitje van eigen deeg.

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 06:48
  • hupholland

    Posts: 9.398

    Russell leek toch wel even een bedreiging toen hij vrij snel vanaf P4 in het DRS van Verstappen kwam. Maar Verstappen had uiteindelijk de veel langere adem. Piastri mag McLaren (en Ferrari) bedanken dat ze hem weer voor Leclerc hielpen bij de pitstops. Man van de race had ook Antonelli kunnen zijn; de valse start kon ik niet echt waarnemen en ook zn eerste pitstop had ik blijkbaar gemist. Ik dacht dat hij nog binnen moest komen, maar hij hield Piastri en Leclerc keurig achter zich en hengelde zelfs bijna Russell nog binnen. Vanaf P17. Eigenlijk de eerste keer dat ik echt onder de indruk ben.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 06:42
    • HermanInDeZon

      Posts: 343

      In Brazilië had hij ook een schitterend weekend (op dat incidentje met Piastri na).

      Kimi komt er wel. Heeft een beetje de pech dat hij bij Mercedes veel meer in de kijker rijdt dan bvb een Hadjar of Bortoletto die weg komen met een aantal mindere weekends (moest Kimi twee weekends hebben zoals Bortoletto in Vegas/Interlagos zou hij véél harder aangepakt worden)

      • + 1
      • 23 nov 2025 - 06:47
    • hupholland

      Posts: 9.398

      klopt ja, Brazilië was ook prima. Of het echt een topper wordt moet ik nog zien. Starten vanaf P17 was natuurlijk wel gewoon zn eigen schuld, vorig jaar scoorde Mercedes hier nog een simpele 1-2, volgens mij hadden ze dit jaar ook gewoon weer de beste auto op een droge baan.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 06:54
  • Taures

    Posts: 1.524

    Ben benieuwd wat het probleem van Norris was?
    Brandstof besparing of andere issues?

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 06:44
    • Lulham

      Posts: 562

      Ja brandstof werd gezegd door Sky.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 06:46
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.975

      Dat vulde Sky zelf in.

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 06:52
  • inflatable

    Posts: 3.691

    Norris had weer de snelheid niet om Verstappen te pakken die een erg goede racepace had en zelfs langer met de banden kon doen.. Ik denk nog steeds dat als Red Bull Max in Brazilie door had laten rijden i.p.v. die 3e pitsstop dat hij had kunnen winnen.. Dan had ie nu nog op "maar" 25 punten gestaan i.p.v. 42.. Maarja, wat als hebben we niks aan..

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 06:45
  • De Vogel is Geland

    Posts: 647

    Wederom een masterclass

    • + 2
    • 23 nov 2025 - 06:46
  • Mr Marly

    Posts: 7.875

    Mooi om te zien hoe agressief Norris was bij de start, jammer dat het hem twee plekken kost. Uiteindelijk, ondanks problemen op het einde, netjes tweede geworden en goed op koers voor de titel. Max onbedreigd naar de winst na een uitstekende race. Jammer voor de straf van Antonelli die een knappe inhaalrace reed. Piastri haast onzichtbaar, pijnlijk om te zien hoe het door zijn vingers glipt. Heerlijke tijd voor een race, vrouwlief en kinderen op bed en lekker met de hond en een kop koffie F1 kijken.

    • + 0
    • 23 nov 2025 - 06:47
  • Snelrondje

    Posts: 8.886

    De titeldroom leeft alleen nog bij dromers. Lando liet zien dat hij recht op de titel omdat hij in de snelste auto zit. Hij maakte weer eens een fout. Max reed als vanouds. Russell zat er dicht op maar erlangs is another biscuit. Antonelli reed een toprace. En Piastri is ingezakt? Of heeft hij al een tijdje een mindere auto? De verborgen papaya agenda van Zak? Dat zou passen bij het karakter van Brown. Verder prima races van Leclerc, Sainz en Hamilton.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 06:47
    • Mr Marly

      Posts: 7.875

      Ik verdenk McLaren er ook van de ze vanuit de pitmuur een ruk aan Piastri zijn stuur kunnen geven waardoor hij al meermaals is gecrashd. Vertrouw die Zak ook voor geen meter…

      • + 0
      • 23 nov 2025 - 06:54
  • Lulham

    Posts: 562

    Het enige dat nu nog de strijd spannend kan maken is een diskwalificatie vanwege te weinig brandstof bij Norris.

    • + 3
    • 23 nov 2025 - 06:48
  • Williams_F1

    Posts: 1.240

    Zo die heeft max ook weer afgevinkt.
    Saaie race verder wel.

    • + 1
    • 23 nov 2025 - 06:52

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
