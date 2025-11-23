De derde editie van de Grand Prix van Las Vegas is een feit. Op het bizarre stratencircuit in de gokstad ging de zege naar Max Verstappen. Achter hem werd Lando Norris als tweede geklasseerd. De top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

Met Yuki Tsunoda startend in de pits, en de top drie op de mediumbanden, ging de race van start. In tegenstelling tot een dag eerder was het droog, maar was er alsnog weinig grip. Tijdens de opwarmronde werd er dan ook alles aan gedaan om de banden op de juiste temperatuur te krijgen.

Polesitter Norris leek zich bij de start alleen maar te focussen op het afslaan van een aanval van Max Verstappen. Hij slaagde met vlag en wimpel voor die opdracht, maar vergaloppeerde zich in de eerste bocht. Norris schoot wijd, en Verstappen kon simpel de leiding pakken. Ook George Russell wist de McLaren in te halen.

Chaotische start

Daarachter was er veel chaos, en liepen veel coureurs schade op bij verschillende momenten. Gabriel Bortoleto ramde als een soort torpedo tegen de Aston Martin van Lance Stroll aan, terwijl Liam Lawson tegen de McLaren van Piastri aanreed. Bortoleto en Stroll moesten uiteindelijk opgeven, terwijl Lawson met een kapotte achtervleugel een pitstop moest maken.

In de eerste bocht liepen er marshalls op de baan om de troep op te ruimen, maar dit werd niet goed gecommuniceerd met de wedstrijdleiding. Wonder boven wonder gebeurde er niets, maar er werd een paar tellen later wel een Virtual Safety Car geactiveerd.

Toen de lichten weer op groen schoten, ontstond er een spannend duel om de leiding tussen Verstappen en Russell. De Britse Mercedes-coureur probeerde het gat dicht te rijden, maar kon in de eerste rondjes geen echte aanval plaatsen. Russell verloor daarna veel tijd, en klaagde over de boordradio over problemen met zijn stuur, waar hij een dag eerder ook last van had.

Troep op de Strip

Norris begon daarna veel tijd goed te maken op Russell, maar andere coureurs maakten veel meer indruk. Charles Leclerc sneed als een mes door de boter door het veld heen, en haalde eerst Oscar Piastri en daarna Isack Hadjar in. Daarachter probeerde Alexander Albon Lewis Hamilton in te halen, maar dit ging mis. Albon reed zijn voorvleugel stuk, en een stuk debris lag hierdoor op de baan op de Strip.

Albons onderdelen lagen op het punt waar er veel inhaalacties worden ingezet, dus de wedstrijdleiding koos voor de Virtual Safety Car. De top drie was echter net langs de pitlane gereden, waardoor ze niet konden profiteren van de situatie. Direct na het aflopen van de VSC wist Piastri Hadjar te passeren, en maakte Russell een pitstop.

Hoe ging het met Verstappen?

Verstappen kon hierdoor zijn voorsprong wat uitbouwen, en had ook geen enkele moeite met Norris, die van zijn team de opdracht kreeg om tijd goed te maken in de schone lucht. De Brit slaagde niet in die opdracht, en viel na zijn pitstop terug tot achter Russell. Toen Verstappen enkele rondjes later naar binnen dook, had hij ondanks een langzame stop, geen problemen. Hij kwam met een kleine voorsprong op Russell weer de baan op, en ging verder met zijn jacht op de zege.

Norris wil aanvallen

Na de pitstops sloeg Verstappen een gat van ruim drie seconden, terwijl Russell vooral in zijn spiegels moest kijken. De Brit zag zijn landgenoot Norris naderen, en de McLaren-man reed snelste ronde na snelste ronde. Zijn teamgenoot Piastri had zich op dat moment opgewerkt naar de vijfde plaats.

Russell wist dat Norris snel was, en gaf aan dat hij geen domme dingen ging doen om een podiumplaats te riskeren. In de 34ste ronde sloeg Norris zijn slag, en haalde hij met gemak de Mercedes van zijn landgenoot in. McLaren liet hem weten dat ze gingen jagen op Verstappen, die nog altijd ruim vijf seconden voorsprong had. Red Bull liet Verstappen weten wat McLaren van plan was, maar hij bleef uiterst kalm.

Kon Norris Verstappen aanvallen?

Norris kreeg het niet voor elkaar om het gat dicht te rijden, en Verstappen ging zelfs sneller. Hij breidde zijn voorsprong uit, en wist een paar keer de snelste ronde te rijden. De aandacht verschoof daarna naar het duel tussen Antonelli, Piastri en Leclerc. De Italiaanse Mercedes-coureur had een tijdstraf van vijf seconden gekregen voor een jumpstart, en bleef zijn positie verdedigen met alles wat hij in zich had.

Titeldroom in leven

Verstappens zege kwam in de slotfase niet meer in gevaar, want Norris was tegen problemen aangelopen. De Brit zou moeite hebben met het managen van de hoeveelheid brandstof, en daardoor had Verstappen snel een enorme voorsprong. Hij won, en daarmee bleef zijn titeldroom in leven.