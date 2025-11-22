De kwalificatie op het stratencircuit in Las Vegas zit erop. Op het spekgladde asfalt rondom de casino's in de gokstad werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Max Verstappen, terwijl Carlos Sainz de top drie compleet wist te maken.

Tussen de derde vrije training en de kwalificatie in had het flink geregend op het circuit van Las Vegas. Het stratencircuit is al een plek met weinig grip, en met de regen werd het een soort ijsbaan. Door het licht van de lampen en de casino's was het zicht op The Strip ook niet goed.

Q1

Alle coureurs kwamen dan ook direct de baan op bij de start van de sessie; het neerzetten van een tijd was belangrijker dan ooit. Vooraan het rijtje stonden de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll, en ze hadden ervoor gekozen om op full wets te gaan rijden. Het bleek een gouden greep te zijn, want de coureurs op de inters konden nergens grip vinden.

Al snel kwamen alle andere coureurs naar binnen om van regenband te wisselen, en er ontstond een soort gokspel. Alle grote namen bevonden zich op een gegeven moment in de dropzone en zelfs Max Verstappen moest er alles aan doen om zijn Red Bull op de baan te houden. Heel eventjes leek het voor hem uit te draaien op een nieuwe teleurstelling, maar hij noteerde paarse tijden en bereikte Q2.

De coureurs vonden het lastig om de auto op de baan te houden, en Oliver Bearman schoof zachtjes de muur in na de Strip. Alexander Albon raakte de muur, en kon daarna niet verder. Hij viel af in Q1, en dat gold ook voor Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda en de zwaar teleurstellende Lewis Hamilton. Zijn teamgenoot Charles Leclerc had ook een probleem, want zijn auto viel uit het niets uit.

Q2

Na een paar minuutjes vertraging ging het tweede gedeelte van de kwalificatie van start. Lando Norris kwam als eerste de baan op, waarna hij gezelschap kreeg van vrijwel alle andere overgebleven coureurs. Iedereen reed weer met de full wets, want het was nog lang niet droog genoeg voor de inters.

Het begon wel droog te worden, want het was gestopt met hard regenen. Door de koele temperaturen en de omstandigheden leek het er echter niet op dat de baan zou opdrogen, en alle coureurs deden er dan ook alles aan om door te trappen. Max Verstappen deed dat aardig, en hij ging met gemak door naar Q3. Zijn titelrivaal Oscar Piastri had het zwaarder, maar ook hij bereikte Q3.

Lance Stroll durfde de gok aan, en kreeg in de slotfase de beschikking over een setje inters. Hij leek hiermee te kunnen gaan schitteren, maar hij kreeg de banden niet onder de knie. De Canadees viel af, en dat gold ook voor Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman en Franco Colapinto.

Q3

Het experiment van Stroll kreeg een gevolg bij de start van het derde gedeelte van de kwalificatie. Alle tien de coureurs kwamen de baan op met de banden met de groene wang. Iedereen leek kans te maken op de pole position, want het draaide er vooral om om de banden tot leven te krijgen. Vrijwel elke coureur noteerde een paarse sectortijd, maar het draaide er vooral om wie de snelste tijd over één rondje wist te noteren.

Verstappen voelde zich als een vis in het water, en kon in zijn eerste rondjes de McLarens uitdagen. De tijden werden echter steeds sneller, en dat betekende dat iedereen moest blijven rijden. Norris had die opdracht goed in zijn oren geknoopt, en was elke keer weer sneller dan zijn concurrenten. Zijn voorsprong was groot, en niemand leek in de buurt van hem te kunnen komen.

Norris kreeg wat concurrentie van Verstappen, maar uiteindelijk was het verschil vrij groot. Carlos Sainz noteerde de derde tijd, maar hij moet zich nog bij de stewards melden voor een incident aan het begin van de kwalificatie.