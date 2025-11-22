user icon
Uitslag kwalificatie Las Vegas: Norris verpulvert concurrentie en pakt pole, Verstappen tweede in waterballet

<b> Uitslag kwalificatie Las Vegas: </b> Norris verpulvert concurrentie en pakt pole, Verstappen tweede in waterballet
  • Gepubliceerd op 22 nov 2025 06:08
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

De kwalificatie op het stratencircuit in Las Vegas zit erop. Op het spekgladde asfalt rondom de casino's in de gokstad werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Max Verstappen, terwijl Carlos Sainz de top drie compleet wist te maken.

Tussen de derde vrije training en de kwalificatie in had het flink geregend op het circuit van Las Vegas. Het stratencircuit is al een plek met weinig grip, en met de regen werd het een soort ijsbaan. Door het licht van de lampen en de casino's was het zicht op The Strip ook niet goed.

Q1

Alle coureurs kwamen dan ook direct de baan op bij de start van de sessie; het neerzetten van een tijd was belangrijker dan ooit. Vooraan het rijtje stonden de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll, en ze hadden ervoor gekozen om op full wets te gaan rijden. Het bleek een gouden greep te zijn, want de coureurs op de inters konden nergens grip vinden.

Al snel kwamen alle andere coureurs naar binnen om van regenband te wisselen, en er ontstond een soort gokspel. Alle grote namen bevonden zich op een gegeven moment in de dropzone en zelfs Max Verstappen moest er alles aan doen om zijn Red Bull op de baan te houden. Heel eventjes leek het voor hem uit te draaien op een nieuwe teleurstelling, maar hij noteerde paarse tijden en bereikte Q2.

De coureurs vonden het lastig om de auto op de baan te houden, en Oliver Bearman schoof zachtjes de muur in na de Strip. Alexander Albon raakte de muur, en kon daarna niet verder. Hij viel af in Q1, en dat gold ook voor Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda en de zwaar teleurstellende Lewis Hamilton. Zijn teamgenoot Charles Leclerc had ook een probleem, want zijn auto viel uit het niets uit.

Q2

Na een paar minuutjes vertraging ging het tweede gedeelte van de kwalificatie van start. Lando Norris kwam als eerste de baan op, waarna hij gezelschap kreeg van vrijwel alle andere overgebleven coureurs. Iedereen reed weer met de full wets, want het was nog lang niet droog genoeg voor de inters.

Het begon wel droog te worden, want het was gestopt met hard regenen. Door de koele temperaturen en de omstandigheden leek het er echter niet op dat de baan zou opdrogen, en alle coureurs deden er dan ook alles aan om door te trappen. Max Verstappen deed dat aardig, en hij ging met gemak door naar Q3. Zijn titelrivaal Oscar Piastri had het zwaarder, maar ook hij bereikte Q3.

Lance Stroll durfde de gok aan, en kreeg in de slotfase de beschikking over een setje inters. Hij leek hiermee te kunnen gaan schitteren, maar hij kreeg de banden niet onder de knie. De Canadees viel af, en dat gold ook voor Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman en Franco Colapinto.

Q3

Het experiment van Stroll kreeg een gevolg bij de start van het derde gedeelte van de kwalificatie. Alle tien de coureurs kwamen de baan op met de banden met de groene wang. Iedereen leek kans te maken op de pole position, want het draaide er vooral om om de banden tot leven te krijgen. Vrijwel elke coureur noteerde een paarse sectortijd, maar het draaide er vooral om wie de snelste tijd over één rondje wist te noteren.

Verstappen voelde zich als een vis in het water, en kon in zijn eerste rondjes de McLarens uitdagen. De tijden werden echter steeds sneller, en dat betekende dat iedereen moest blijven rijden. Norris had die opdracht goed in zijn oren geknoopt, en was elke keer weer sneller dan zijn concurrenten. Zijn voorsprong was groot, en niemand leek in de buurt van hem te kunnen komen.

Norris kreeg wat concurrentie van Verstappen, maar uiteindelijk was het verschil vrij groot. Carlos Sainz noteerde de derde tijd, maar hij moet zich nog bij de stewards melden voor een incident aan het begin van de kwalificatie.

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Kwalificatie

US Las Vegas Street Circuit - 22 november 2025

Schumi-NR1

Posts: 1.488

Dat die Sainz plaats heeft moeten maken voor ee uitgebluste Hamilton wat een drama daar weer.

  • 21
  • 22 nov 2025 - 06:19
Reacties (19)

  • OrangeArrows

    Posts: 3.304

    Benieuwd naar de start. Piastri zakt weer door het ijs.

    • + 1
    • 22 nov 2025 - 06:13
    • JV fan

      Posts: 2.926

      Die had nu ook behoorlijk veel pech met die gele vlag op het eind..

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 06:22
    • Lulham

      Posts: 555

      Piastri veroorzaakte zijn eigen gele vlag...

      • + 2
      • 22 nov 2025 - 06:29
  • red slow

    Posts: 3.260

    Ik neem aan de McLaren heren zich ook kunnen melden als Leclerc voor je eraf ziet schieten dan weet je dat er geel hangt en dat je van je snelheid af moet.

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 06:14
    • Lulham

      Posts: 555

      Norris had geen geel dacht ik?

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 06:20
    • JV fan

      Posts: 2.926

      Gebeurde achter Norris…

      • + 4
      • 22 nov 2025 - 06:22
    • red slow

      Posts: 3.260

      Achter norriss? Leclerc komt voor norriss de baan op.

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 06:56
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.971

    Grr de laatste 3 min gemist de boel ging ofline...

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 06:17
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.488

    Dat die Sainz plaats heeft moeten maken voor ee uitgebluste Hamilton wat een drama daar weer.

    • + 21
    • 22 nov 2025 - 06:19
    • gp

      Posts: 4.927

      Ik had begrepen dat hij de verkeerde informatie kreeg van zijn race engineer waardoor hij als laatste eindigde. Wat een zootje is dat toch bij Ferrari!

      • + 1
      • 22 nov 2025 - 06:26
    • Lulham

      Posts: 555

      Tuurlijk, het is nóóit de schuld van Hamilton.

      • + 5
      • 22 nov 2025 - 06:30
    • HermanInDeZon

      Posts: 339

      Nu kreeg hij foute info, vorige race was het iets anders en de race er voor was het nog iets anders.

      Prestaties dwing je ook af. Je kan eens één keertje of twee keer pech hebben maar dit is echt wel structureel. Hoeveel races dit jaar was hij even snel als Leclerc? 2? 3? Dat is gewoon niet genoeg - heeft niks met pech te maken

      • + 4
      • 22 nov 2025 - 06:33
    • Joeppp

      Posts: 8.100

      Je kan het slecht doen en daarnaast ook een keer pech hebben door verkeerde informatie. Hamilton zit in een dip maar als Hamilton in een dip zit staat hij normaal gesproken niet op plaats 20 maar tussen de 8ste en 13de.

      • + 0
      • 22 nov 2025 - 07:04
  • F1jos

    Posts: 4.821

    Er was gisteren een zeer ervaren coureur die blij was met hoe de wagen rijdt en uitkijkt naar vandaag, maar helaas….

    • + 1
    • 22 nov 2025 - 06:23
  • HermanInDeZon

    Posts: 339

    Klasse van Norris dit.
    Snel wanneer hij snel moest zijn - op geen fout te betrappen.
    Rijdt als een wereldkampioen

    Piastri 'alweer pech' -- maar in dit soort kwalificaties maak je je eigen geluk ook Q2 was al véél nipter dan het had moeten zijn

    Jammer van Stroll zijn experiment op intermediates - had top vijf kunnen rijden vandaag.

    Denk dat het doek voor Hamilton nu toch wel echt stilaan valt?
    Wordt een beetje gênant zo stilaan

    • + 3
    • 22 nov 2025 - 06:32
  • John6

    Posts: 11.298

    Netjes van Lando om de pole te pakken, Max er net achter, morgen hopelijk leuke race, morgen volgens mij droog.

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 06:44
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.085

    Misschien moet mr #44 ook maar stoppen eind dit jaar. Dit is wel heel erg zo (alweer)

    Niet leuk.!

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 06:58
  • Snelrondje

    Posts: 8.882

    Lando zet weer een top resultaat neer onder lastige condities. Ben meer een fan van Piastri maar die moet nog een tijdje ervaring opdoen. Norris is duidelijk gegroeid en verdient als hij zo doorgaat de titel. Max zit er weer goed bij maar doet niet meer mee voor de titel. Verder jammer als Sainz een zware straf krijgt.

    • + 1
    • 22 nov 2025 - 07:05
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.016

    Lekker makkelijk in een dominante auto en dit was het circuit waar mclaren de meeste angst voor had en toch met dominantie de pole pakken. Toch een saai seizoen. Hopelijk wordt 2026 spannender.

    • + 0
    • 22 nov 2025 - 07:34

show sidebar