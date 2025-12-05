Max Verstappen is nog altijd in de race om de wereldtitel. De Red Bull-coureur is bezig om het ondenkbare te doen, want hij staat nog maar twaalf punten achter McLaren-coureur en kampioenschapsleider Lando Norris. Verstappen heeft een voordeel in de strijd: zijn motoren.

Aan het einde van het seizoen spelen motoren vaak een cruciale rol in de races. De meeste zijn dan al gebruikt en daardoor kunnen ze ermee kappen tijdens de race of heeft een coureur een nieuwe nodig, wat een straf kan veroorzaken. Verstappen heeft nog bijna een nieuwe motor en heeft hierdoor een voordeel ten opzichte van de McLaren-coureurs.

Verstappen weet nog niet welke hij gaat gebruiken

De vraag over welke motor de top drie-coureurs gaan gebruiken, zette Verstappen aan het denken. De Nederlander weet namelijk nog niet zeker welke hij gaat gebruiken en dat zet hem in een luxe positie. "Misschien de vijfde gebruiken... of de vierde. Ze werken allemaal. Dus we zullen zien. Het maakt niet uit. Ik bedoel, ze werken allemaal. Dus dat is het belangrijkste", vertelde Verstappen in de persconferentie.

Hoewel Piastri en Norris zich ook geen zorgen maken, weten ze niet welke motor in de auto ligt op het moment. Piastri vertelt: "Om eerlijk te zijn weet ik niet eens welke motor ik nu in de auto heb liggen, of wanneer we de motor gewisseld hebben. Ik maak me geen zorgen." Ook Norris weet niet welke motor in zijn auto ligt: "Hetzelfde."

De titelstrijd wordt spannend

De titelstrijd wordt erg spannend komend weekend. Verstappen, Piastri en Norris zetten alle drie koers op de wereldtitel, maar het is Norris die het voordeel heeft wat betreft punten. De Brit staat twaalf punten boven Max Verstappen en hoeft daardoor alleen maar op het podium te finishen, mocht hij wereldkampioen willen worden. Voor Verstappen en Piastri zit het net iets anders, want beide mannen moeten winnen.

Als Verstappen wint en Norris eindigt vierde of lager, is de Nederlander vijfvoudig wereldkampioen en bij winst van Piastri mag Norris niet hoger dan de zesde plek eindigen. Het is dus enorm spannend, want een foutje kan zomaar de wereldtitel beslissen.