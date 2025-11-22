De derde en laatste vrije training op het stratencircuit van Las Vegas zit erop. In de gokstad werd de snelste tijd genoteerd door George Russell, terwijl Max Verstappen de tweede tijd neerzette. De top drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Alexander Albon .

Na de rommelige tweede vrije training een dag eerder, was het voor de teams en coureurs belangrijk om nu de verloren tijd goed te maken. Er was echter één probleem, want in de uren voor de start van de derde vrije training had het geregend in Las Vegas. De wedstrijdleiding verklaarde de baan 'nat', en dat betekende dat de teams de regenbanden uit het vet mochten halen.

Bij McLaren hadden ze geen tijd te verliezen, en werd Oscar Piastri als eerste de baan opgestuurd. De Australiër had een setje inters onder zijn auto geschroefd, en kwam er direct achter dat de baan een soort ijsbaan was. Als een soort hypermoderne Sven Kramer reed Piastri zijn eerste rondjes, en hij moest er alles aan doen om zijn auto uit de muur te houden.

Piastri kreeg gezelschap van Lewis Hamilton, die ook op inters reed, waarna meer coureurs de baan op druppelden. Piastri liet zijn team al snel weten dat zijn banden begonnen terug te vallen, en dat het echt te vroeg was voor slicks. Ook zijn concullega's die naar buitenkwamen deelden deze conclusie.

Verstappen de baan op

Max Verstappen kwam na zes minuten de baan op, en zag hoe Hamilton een uitstapje maakte in de eerste bocht. Verstappen moest er alles aan doen om zijn auto onder controle te houden, al lag dit niet per se aan Red Bull. De baan was nog steeds heel erg glad, en het was een zeer lastige sessie.

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda had het ook lastig, en hij werd na ruim een kwartier naar binnengeroepen met een probleem. Wat er precies aan de hand was, werd niet duidelijk, maar de monteurs doken op de achterzijde van de wagen toen de Japanner de pitlane bereikte.

Regen in de lucht

De vraag die bleef hangen, was wie er als eerste een gok wilde nemen op de slicks. Carlos Sainz riep dat het omslagmoment nabij was, maar hij durfde niet als eerste over te stappen. De vraag was of het überhaupt nodig was, want Verstappen kreeg van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase te horen dat het mogelijk weer ging regenen.

McLaren neemt de gok

Het team dat als eerste de gok nam, was opvallend genoeg McLaren. Lando Norris werd de baan opgestuurd op de softs, waarna ook Piastri volgde. Ook bij Ferrari vonden ze het tijd voor de zachte banden, en Red Bull stuurde hun superster Verstappen ook de baan op op de banden met de rode wangen. Bij Verstappens teamgenoot Tsunoda waren de problemen opgelost, en hij mocht weer gaan doortrappen.

Hoe ging het met Verstappen?

Verstappen leek bezig te zijn met een goede ronde, maar belandde bij het oprijden van The Strip in het verkeer. Hij moest zijn rondje afbreken, terwijl hij zich een weg baande langs de langzame auto's. Achter hem was ook Hamilton bezig met een snel rondje, maar bij hem ging het bijna mis bij het verlaten van de Strip. Het scheelde niet veel, of Hamilton was tegen de achtervleugel van de Racing Bull aangereden.

Enkele minuten later ging het wat beter, en wist Verstappen de eerste snelle tijd te rijden. Hij mocht niet lang genieten van de '1' achter zijn naam, want opvallend genoeg werd zijn tijd uit de boeken gereden door Tsunoda. De Japanner leek zich goed te voelen, maar werd zelf verslagen door Leclerc. De Monegask was bijna een seconde sneller dan Verstappen.

Baan wordt sneller en sneller

Hamilton ging vervolgens nog sneller, en het werd duidelijk dat de baan sneller en sneller werd. Het betekende dat Verstappen weer sneller kon gaan, en een halve seconde afsnoepte van de tijd van Hamilton. Opvallend genoeg hadden de McLarens op dat moment nog geen snelle tijd op de softs gereden.

In de slotminuten deden de papajakleurige bolides hun best om snel voor de dag te komen. Ze leken er nog niet helemaal lekker in te zitten, en ze bleven steken in het middenveld. Norris was bezig met een snelle ronde, maar brak deze vervolgens af. Verstappen zag er op zijn beurt snel uit, wat voor veel spektakel in de kwalificatie kan zorgen.

Nog meer snelle tijden

In de slotfase van de sessie wist Liam Lawson Verstappen van de troon te stoten, terwijl ook coureurs zoals Gabriel Bortoleto snel voor de dag kwamen. Het leek alsof de coureurs uit het middenveld hadden besloten om ook nog even een klein risicootje te nemen. Mercedes-coureur Russell deed ook nog een duit in het zakje, maar zijn snelste tijd werd uit de boeken gereden door Alexander Albon.

Verstappen liet het er niet bijzitten, en verbeterde zich met een aantal paarse sectortijden. De kroon was hierdoor weer van hem, maar het regende nog steeds snelle tijden. De echte regen bleef nog even uit, al liet de radar een ander beeld zien. Opvallend genoeg reden de McLarens geen snelle tijden in de slotfase, ze bleven binnen staan en reden geen tijden op de softs.

Russell en Verstappen gingen er nog even voorzitten, en reden snelle tijden in de slotfase. Verstappen kon zich echter niet verbeteren, omdat hij rechtdoor schoot aan het einde van de Strip. Hij klonk niet tevreden, en mopperde over de radio. Ook Oliver Bearman was geen vrolijke Frans. Hij stelde dat een klein beetje regen alles op zijn kop kon zetten.