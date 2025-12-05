Isack Hadjar wordt in 2026 de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De Fransman zal vanuit de Racing Bulls promoveren naar het topteam van Red Bull Racing. Geweldig nieuws voor de Fransman, al zetten ook mensen hun vraagtekens daarbij, zo ook Lewis Hamilton.

Hadjar is door Red Bull beloond voor een uitstekend eerste seizoen in de Formule 1. De 21-jarige kende een dramatische start met een crash in zijn eerste F1-race in Australië, maar vatte daarna de koe bij de hoorns. Hadjar kwalificeerde uitstekend, verzamelde tientallen punten en sleepte een podium binnen in Zandvoort. Mede daardoor krijgt de Fransman het stoeltje van Yuki Tsunoda, die uitgesloten is van de grid voor 2026.

Hamilton blij voor Hadjar, maar...

Eenmaal aangekomen in Abu Dhabi voor de laatste race van het seizoen, stond Hamilton de aanwezige pers te woord. "Ik hoorde het pas vandaag en eerlijk gezegd, het stemt me wel wat ongerust", aldus de Ferrari-coureur. "Wat mij betreft heeft hij dit seizoen fantastisch gepresteerd. Hij is nog piepjong en ontdekt nog volop wie hij is als racer. Toch heeft hij echt een indrukwekkend jaar achter de rug en een sterke instelling. Maar we weten allemaal wat er meestal gebeurt als rijders bij Red Bull belanden, en in wat voor wereld ze dan terechtkomen."

Hamilton doelt daarmee op het keiharde beleid wat Red Bull hanteert. Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez, Liam Lawson en nu ook Tsunoda, weten hoe het is om vrij rigoureus uit het stoeltje gegooid te worden. ""Ik heb er zelf nooit gezeten, dus uit eigen ervaring kan ik het niet zeggen, maar van buitenaf lijkt het behoorlijk pittig. En juist waar hij nu zit, lijkt de sfeer veel gezonder."

Hamilton voelt mee met Tsunoda

Tsunoda zal een jaar vanaf de pitmuur moeten toekijken. De Japanner zal een rol als reserverol invullen bij Red Bull, waardoor hij nog wel regelmatig in de paddock te zien zal zijn. Hamilton liet weten mee te voelen met Tsunoda. "Yuki is een klassecoureur, maar vrijwel iedereen die daar terechtkomt, lijkt door hetzelfde proces te gaan. Dat zegt niets over hun kwaliteit, het wijst eerder op een groter probleem. Ik hoop echt dat er dingen veranderen, zodat hij (Hadjar) de steun krijgt die hij nodig heeft."