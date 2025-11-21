De tweede vrije training op het verraderlijke stratencircuit van Las Vegas zit erop. De snelste tijd tussen de casino's werd genoteerd door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Andrea Kimi Antonelli, terwijl Charles Leclerc de top drie compleet maakte.

Vlak voor de start van de tweede vrije training in Las Vegas begon het te druppelen. De fans op de tribunes pakten de paraplu's en de poncho's erbij, terwijl de coureurs naar de pitmuur liepen om de situatie te bekijken. De sessie ging echter gewoon op de geplande tijd van start, maar de teams stuurden de coureurs niet direct de baan op. Het was een rustige start, en de coureurs zaten geduldig in hun auto te wachten.

Na vijf minuten barstte het spektakel los, en kwamen de Alpines van Pierre Gasly en Franco Colapinto en Mercedes-coureur George Russell als eerste naar buiten. Het was een startschot waar iedereen op leek te wachten, want de auto's stroomden daarna de baan op. De regen speelde geen grote rol meer, want iedereen reed op slicks.

Ook Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli kwamen vroeg de baan op, en het werd direct duidelijk dat er amper grip was. Coureurs worstelden met hun wagens, die alle kanten op leken te schuiven. Haas-coureur Oliver Bearman liet over de boordradio weten dat de baan glad was, en daar leek geen woord aan gelogen te zijn.

Max Verstappen kwam na een kleine tien minuten ook naar buiten, en hij begon direct goed. Verstappen noteerde de snelste tijd, maar zag daarna hoe veel andere coureurs veel sneller waren. Russell was met afstand de snelste in de openingsfase van de sessie, en Verstappens achterstand bedroeg zelfs ruim een halve seconde. Het was duidelijk dat er hier nog iets moest gebeuren.

Norris gaat wijd

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri kenden een tegenvallende eerste vrije training, en wachtten in deze sessie wat langer voordat ze de baan opkwamen. Ze begonnen goed, en er werden zelfs paarse sectortijden gereden. Ook de Ferrari's zagen er snel uit in de openingsfase van de tweede training van het weekend in Sin City.

Veel coureurs vonden het lastig om de auto op de baan te houden. Bij het afrijden van The Strip in bocht 12 schoten onder meer Lando Norris en Bearman rechtdoor de uitloopzone in, terwijl Charles Leclerc zijn Ferrari nog net uit de muur wist te houden in bocht negen.

Rode banden en gele vlaggen

De uitstapjes volgden op hetzelfde moment dat veel coureurs met de zachte banden de baan op werden gestuurd. Het leek erop dat het een uitdaging was om grip te vinden, Carlos Sainz had een paar momentjes, terwijl Antonelli zijn auto nog net uit de muur wist te houden.

Norris herstelde zich goed na een mindere VT1, en was in zijn eerste run op de zachte band direct de snelste coureur op de baan. Ook Mercedes zag er in deze eerste runs opvallend snel uit. Piastri wist nog geen snelle tijd te rijden, en daar kreeg hij ook geen kans toe.

Rode vlag zorgt voor vragen

Er werd met nog ongeveer twintig minuten te gaan namelijk met een rode vlag gezwaaid. Er stond geen coureur in de muur, dus het was de vraag wat er precies aan de hand was. Al snel werd duidelijk dat er mogelijk een putdeksel los lag, en de gedachten gingen direct terug naar 2023. Tijdens de eerste editie van de Grand Prix van Las Vegas veranderde de eerste training toen in een drama toen Carlos Sainz een putdeksel uit de grond reed.

Putdeksel

Om een soortgelijke situatie te voorkomen werd er nu snel met een rode vlag gezwaaid. De organisatie communiceerde niets over de oorzaak, maar de teams lieten weten dat er onderzoek werd gedaan op de baan naar de putdeksel.

De FIA liet na een paar minuten weten dat de marshalls in bocht 17 hadden laten weten dat er mogelijk een putdeksel los lag. De wedstrijdleiding besloot hierop om de situatie uit voorzorg stil te leggen, en te kijken wat er precies aan de hand was. Door de vertraging hadden coureurs zoals Verstappen en Piastri nog geen snelle tijd kunnen rijden. De problemen met de putdeksel waren niet zo groot, want met zes minuutjes te gaan kwamen de coureurs weer de baan op.

Problemen voor Leclerc, nieuwe rode vlag

Voor Charles Leclerc was de pret snel voorbij, en hij moest zijn auto in de uitloopzone parkeren bij bocht 5. De versnellingsbak van de Ferrari van de Monegask had de geest gegeven, en hij kon dus ook geen snelle tijd op de softs noteren. Verstappen reed op de mediumbanden, en kon ook geen snelle tijd neerzetten. Er werd daarna weer met een onduidelijke rode vlag gezwaaid.

De FIA gaf al snel aan dat het weer ging over iets met het circuit, wat ervoor zorgde dat er vragen ontstonden over de staat van de baan. Veel coureurs kregen niet de kans om goede tijden te noteren.