Yuki Tsunoda heeft afgelopen week te horen gekregen dat hij vanaf volgend seizoen geen F1-coureur meer is. Hij verliest zijn zitje bij Red Bull, waar hij wordt verwezen naar de reservebank. Tsunoda reageerde in Abu Dhabi voor het eerst uitgebreid op het nieuws.

Isack Hadjar neemt het zitje van Tsunoda over en Liam Lawson en Arvid Lindblad gaan voor Racing Bulls rijden. Hierdoor was er geen ruimte meer voor de Japanse coureur. Tsunoda bekleedt vanaf volgend jaar de positie van reservecoureur bij Red Bull. In Abu Dhabi rijdt de Japanner voorlopig zijn laatste Grand Prix.

Tsunoda beseft het nog niet

Nu Abu Dhabi voorlopig de laatste race is die de Red Bull-coureur gaat rijden, heeft hij nog geen besef gehad dat hij volgend jaar niet meer op de grid staat. De Japanner doet al vijf jaar mee in het wereldkampioenschap, maar hij kan er voorlopig geen seizoen extra aan vastknopen. tegenover de internationale pers in Abu Dhabi vertelt Tsunoda over het moment dat hij te horen kreeg dat hij niet meer in de Formule 1 uitkomt vanaf volgend seizoen.

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld en boos. Ik kreeg vlak na de race in Qatar te horen van Helmut, privé, dat ik volgend jaar niet meer zou racen. Maar verrassend genoeg gaat het goed met me. Niet goed, maar ik red me wel. De volgende ochtend bestelde ik zoals gewoonlijk ontbijt, hetzelfde als altijd. Misschien dat ik het me pas na Abu Dhabi echt besef."

Tsunoda wordt reservecoureur

De Japanse coureur is vanaf volgend jaar reserve- en testcoureur bij Red Bull Racing. Tsunoda heeft bekendgemaakt dat hij geen keuze had: "Nou, ik had geen andere opties. Het punt is dat ik een contract had, dus ik kon niet veel doen. Ik had een paar aanbiedingen van buitenaf, maar mijn contract staat me niet echt toe om veel met hen te praten, hoe dan ook. Daarom was ik echt gefocust op Red Bull. Mijn prioriteit de afgelopen jaren was ook de Red Bull-familie, want hier ben ik opgegroeid."

Yuki Tsunoda heeft in Abu Dhabi zijn allerbeste resultaat ooit gehaald. Dit deed hij in zijn rookiejaar in 2021, maar Abu Dhabi is mede hierdoor het circuit waar de Japanner de meeste punten heeft behaald. Hij is hier in vier jaar twee keer in de punten geëindigd en twee keer net daarbuiten.