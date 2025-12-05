user icon
Yuki Tsunoda heeft afgelopen week te horen gekregen dat hij vanaf volgend seizoen geen F1-coureur meer is. Hij verliest zijn zitje bij Red Bull, waar hij wordt verwezen naar de reservebank. Tsunoda reageerde in Abu Dhabi voor het eerst uitgebreid op het nieuws.

Isack Hadjar neemt het zitje van Tsunoda over en Liam Lawson en Arvid Lindblad gaan voor Racing Bulls rijden. Hierdoor was er geen ruimte meer voor de Japanse coureur. Tsunoda bekleedt vanaf volgend jaar de positie van reservecoureur bij Red Bull. In Abu Dhabi rijdt de Japanner voorlopig zijn laatste Grand Prix. 

Tsunoda beseft het nog niet

Nu Abu Dhabi voorlopig de laatste race is die de Red Bull-coureur gaat rijden, heeft hij nog geen besef gehad dat hij volgend jaar niet meer op de grid staat. De Japanner doet al vijf jaar mee in het wereldkampioenschap, maar hij kan er voorlopig geen seizoen extra aan vastknopen. tegenover de internationale pers in Abu Dhabi vertelt Tsunoda over het moment dat hij te horen kreeg dat hij niet meer in de Formule 1 uitkomt vanaf volgend seizoen.

"Natuurlijk ben ik teleurgesteld en boos. Ik kreeg vlak na de race in Qatar te horen van Helmut, privé, dat ik volgend jaar niet meer zou racen. Maar verrassend genoeg gaat het goed met me. Niet goed, maar ik red me wel. De volgende ochtend bestelde ik zoals gewoonlijk ontbijt, hetzelfde als altijd. Misschien dat ik het me pas na Abu Dhabi echt besef."

Tsunoda wordt reservecoureur

De Japanse coureur is vanaf volgend jaar reserve- en testcoureur bij Red Bull Racing. Tsunoda heeft bekendgemaakt dat hij geen keuze had: "Nou, ik had geen andere opties. Het punt is dat ik een contract had, dus ik kon niet veel doen. Ik had een paar aanbiedingen van buitenaf, maar mijn contract staat me niet echt toe om veel met hen te praten, hoe dan ook. Daarom was ik echt gefocust op Red Bull. Mijn prioriteit de afgelopen jaren was ook de Red Bull-familie, want hier ben ik opgegroeid."

Yuki Tsunoda heeft in Abu Dhabi zijn allerbeste resultaat ooit gehaald. Dit deed hij in zijn rookiejaar in 2021, maar Abu Dhabi is mede hierdoor het circuit waar de Japanner de meeste punten heeft behaald. Hij is hier in vier jaar twee keer in de punten geëindigd en twee keer net daarbuiten.

  • Joeppp

    Posts: 8.142

    Het is eigenlijk gek dat er nooit een japanner echt doorgebroken is in de F1. Er komen toch mooie merken uit Japan en ze hebben daar goede opstart klasse. Op Le Mans doen ze het wel goed en Sato heeft de Indy500 gewonnen. Maar in de F1 wil het maar niet.

    • + 0
    • 5 dec 2025 - 08:56
    • Need5Speed

      Posts: 3.338

      Het lijkt wel een beetje op het verhaal van de Nederlandse coureurs, tot het moment dat Max mee ging doen.

      Het wachten is op een Japanse Verstappen.

      • + 0
      • 5 dec 2025 - 08:59

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

